Исламские финансы в Казахстане бьют рекорды

12:33 25.06.2019

Активы исламских банков Казахстана за год увеличились сразу на 33%. Для сравнения, совокупные активы БВУ РК за тот же период выросли менее чем на 3%.



Развитию исламского финансирования в РК уделяют особое внимание. Как сообщает finprom.kz, по последним данным, в мире сектор исламских финансов занимает $2,1 трлн. Крупнейшим сегментом исламского финансирования является исламский банкинг, его доля в сегменте равна 76% ($1,6 трлн). Активно развиваются и такие направления, как страхование и исламский рынок капитала.



На текущий момент активы исламских банков в РК занимают лишь небольшую долю от совокупных активов банковского сектора - 0,21%. Впрочем, годом ранее эта доля составляла 0,16%. Напомним, в РК функционируют два исламских банка.



Сумма их активов на конец апреля текущего года достигла 51,7 млрд тг. За год рост составил 32,6%.



В аналогичном периоде годом ранее сумма была равна 39 млрд тг при росте 3,2%.



Шаг вперед



1 июня текущего года президент Исламского банка развития (ИБР) Бандар Хаджар рассказал о дальнейших планах. В частности он заявил, что целью ИБР является усиление сотрудничества с Казахстаном. Акцент будет сделан на развитие механизмов исламского финансирования в РК. Кроме того, создается Фонд ИБР по науке и технологиям с первоначальной капитализацией в размере $500 млн.



На конец апреля 2019 года ссудный портфель исламских банков увеличился на 13,3% и составил 24,5 млрд тг. Это всего 0,09% от ссудного портфеля БВУ РК. Годом ранее сумма ссудного портфеля составляла 21,6 млрд тг при росте на 19,7% за год.



Сумма ссудного портфеля Заман-Банка увеличилась с 13 до 13,1 млрд тг, а банка Al Hilal - с 8,6 до 11,4 млрд тг.



На конец апреля сумма вкладов исламских банков достигла 11,6 млрд тг. Таким образом увеличившись за год более чем в два раза. В аналогичном периоде прошлого года сумма составляла 5,8 млрд тг (при годовом снижении на 26,2%). Заметна волатильность показателя. При этом за последний год ситуация улучшается.



Сумма вкладов в банке Al Hilal составила 8,6 млрд тг при увеличении более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (5,4 млрд тг). Тем временем вклады Заман-Банка выросли в 8,6 раза и составили 3 млрд тг.