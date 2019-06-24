Вову Кличко спасли с горящей яхты близ Ибицы

14:36 25.06.2019

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Судно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега



Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море. Об этом во вторник сообщило германское агентство DPA.



По его данным, пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.



Как отмечает агентство, возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.