За что был задержан экс-премьер-министр Монголии Мэндсайханы Энхсайхан?

15:00 25.06.2019

20 июня управлением по борьбе с коррупцией был арестован экс-премьер-министр Монголии Мэндсайханы Энхсайхан в качестве подозреваемого в деле о возможном незаконном предоставлении привилегий компании "Энержи Ресурс" в ходе разработки инвестиционного договора по использованию месторождения Тавантолгой. На данный момент экс-премьера освободили.



Как сообщает Mongolnow, арест был произведен в ночное время без судебного постановления. И если раньше правоохранительные органы производили арест в "черную пятницу", то последние несколько лиц, в том числе, экс-начальник главного разведывательного управления Б.Хурц, судья Л.Бямбаа (которая якобы совершила в СИЗО самоубийство) были задержаны в четверг.

Как сообщают источники информации, 18-й премьер-министр Монголии М.Энхсайхан (занимал должность главы Кабинета министров в 1996-1998 гг., а в 2014-2016 гг. – министра без портфеля) был арестован на основании трех свидетельских показаний и одним из свидетелей является С.Эрдэнэ, который известен в обществе тем, что пытался совершить самоподжег прямо во время проведения пресс-конференции в прямом эфире.

Инвестиционный договор по Тавантолгою все же не был заключен. Это проект находится в правительственном архиве.



В 2014 году правительство Монголии объявило международный тендер по введению Тавантолгоя в экономический оборот. Тендер выиграл монголо-китайско-японский консорциум в составе компаний "Синьхуа Энержи", "Энержи Ресурс" и "Сумитома", а за эту работу был ответственным задержанный экс-премьер М.Энхсайхан.

Он хотел укрупнить монгольскую экономику и заключить выгодный для Монголии договор. Если бы тогда был подписан этот договор, то в экономику Монголии напрямую поступили бы инвестиционные средства на сумму до $4 млрд и созданы, как минимум, 2000 рабочих мест для монголов (с высокой заработной платой и обеспечением жилья). Правительство Монголии выдвигало в адрес инвесторов, победивших в тендере, условия по уплате всех видов налогов, указанных в монгольском законодательстве, 5-8-процентного роялти и строительству инфраструктуры, предприятия по очистке угля и железной дороги на собственные средства. Но все это так и осталось на бумаге, передает сайт Mongolnow.

Перед самым заключением инвестиционного договора с участием председателя ВГХ З.Энхболда (ныне руководитель Администрации Президента Монголии) инвесторы вернулись к себе на родину. Это было в 2015 году.



В то время парламент не принял разработанный министром без портфеля М.Энхсайханом проект, и управление по делам правительства отозвало проект. Тогда нынешний руководитель администрации президента страны З.Энхболд вернул инвестиционный проект, назвав причиной: "Не получено разрешение у владельцев двух миллионов акций при разработке договора Тавантолгоя", а неофициальный советник президента Л.Эрдэнэчимэг отметила в своем интервью: "Рада тому, что застопорила Тавантолгой".



Районный суд по уголовным делам рассмотрел вопрос о продолжении срока задержания экс-премьера Монголии М.Энхсайхана, направленного управлением по борьбе с коррупцией, и, посчитав, что в этом нет необходимости, принял решение о его освобождении. Таким образом, монгольский суд аннулировал постановление следователя Следственного отдела Управления по борьбе с коррупцией ввиду ареста без судебного разрешения в нарушение Конституции страны и Закона о рассмотрении в суде уголовных дел. Поэтому на основании судебного решения бывшего премьер-министра Монголии уже освободили.

По словам адвоката бывшего премьер-министра М.Энхсайхана Д.Оросоо: "Моего клиента обвиняют по статье, несуществующей в Уголовном законодательстве". И как после таких противозаконных действий со стороны Антикоррупционного управления монгольская общественность может игнорировать и не отзываться критично в адрес управления?



Сайт Mongolnow вспоминает и старый конфликт экс-премьера с нынешним президентом Халтмагийном Баттулгой. В 2013 году между ними произошел спор о железнодорожной колее в Монголии. Х.Баттулга придерживался позиции прокладки ширококолейной железнодорожной ветви в сторону России, а М.Энхсайхан – использования узкоколейной железной дороги на примере современной мировой тенденции и его прокладки в южном направлении. Тогда нынешний глава монгольского государства занимал пост министра промышленности, торговли и сельского хозяйства.