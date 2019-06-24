Число пострадавших во время взрывов в Арыси возросло до 165 человек. Эвакуировано - 41 тыс. жителей

15:52 25.06.2019

Число пострадавших во время взрывов в казахстанской городе Арысь возросло до 165 человек. Сообщает КазТАГ.



"На данный момент за медицинской помощью обратились 165 человек, из них 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение, также зафиксирован один летальный случай (два случая, по данным КЧС МВД – КазТАГ)", - сообщил во вторник вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев.



По его информации, в реанимационных отделениях на сегодняшний день находятся 15 пациентов, основными диагнозами которых являются комбинированные политравмы, также основной контингент находится в областной клинической, детской и городской клинической больнице Шымкента.



"Для оказания медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и города Шымкент. Дополнительно четыре бригады направлены из Жамбылской области, и в полной готовности находятся еще 12 бригад Жамбылской и Кызылординской областей", сообщил вице-министр.



Также, он упомянул о находящихся на месте катастрофы группы врачах, которые оказывают консультации жителям Арыси, которым уже была произведена срочная операция на месте.



Напомним, 24 июня в городе в городе Арысь на юге Казахстана произошел взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части №44856. Причиной взрыва арсенала стало возгорание. По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД возбуждено уголовное дело.



Весь город Арысь - а это 41 тыс. человек, полностью эвакуирован. Военные саперы проводят очистку города от неразорвавшихся снарядов.