В честь Елбасы сочинили и репетируют оперу "Путь, освещенный солнцем"

15:55 25.06.2019

КазТАГ – Журналисты узнали о репетиции под давлением в "Астана Опере" оперы в честь первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

"Тем временем активная и замечательная молодежь не теряет времени даром. Ладно, памятник. Ладно, траур. Тут 20-летний сын вице-спикера мажилиса Гульмиры Исимбаевой – Рахат Би Абдысагин (кажется, где-то в этом имени должен быть дефис) сочинил целую оперу, посвященную Елбасы. Называется "Путь, освещенный солнцем". Написали мне об этом анонимно артисты "Астана Опера". Пишут, что отказались сначала петь эти слова, но им пригрозили увольнением. Сидят сейчас на репетиции, к 6 июля готовятся, видимо", - написала во вторник на своей странице в социальной сети журналист Асем Жапишева.

Она привела отрывок оперы.

"Может всем заучить пока не поздно? Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять", - процитировала Жапишева.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало предложение председателя молодежного крыла "Жас Отан" Мади Ахметова, который на встрече с Назарбаевым в Алматы предложил установить в честь Елбасы очередной памятник. Возмущение казахстанцев было вызвано тем, что данное предложение Ахметов сделал якобы от лица всей казахстанской молодежи.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, который по итогам проведенных после указанных событий досрочных выборов с 12 июня официально является президентом Казахстана.