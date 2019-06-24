 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмани прокатили на выборах спикера Нижней палаты АфганПарламента
15:57 25.06.2019

В понедельник в нижней палате афганского парламента (Волеси джирге) состоялось анонимное голосование, связанное с разрешением конфликта вокруг назначения спикера, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Напомним, еще в мае Волеси джирга провела выборы спикера, по итогам которых наибольшую поддержку получил Мир Рахман Рахмани. Но по закону претенденту не хватило одного из 124 требуемых голосов, чтобы получить одобрение более половины депутатов.

Многие парламентарии выступили против назначения Рахмани спикером, и в целях разрешения конфликта был создан комитет, присудивший ему еще один голос в результате пересчета голосов.

Противостояние внутри парламента вокруг назначения спикера, однако, на этом не завершилось, неоднократно заседания было сорваны по причине протестов.
Несколько раз в парламенте происходили потасовки, поводом для которых были попытки Рахмани занять место спикера. В ходе нескольких случаев беспорядков депутаты ломали мебель, в нескольких случаях пострадали охранники, пытавшиеся разнять парламентариев.
В понедельник, в результате анонимного голосования спорные результаты выборов спикера были аннулированы.
Ожидается, что в скором времени в нижней палате парламента будут проведены повторные выборы, при этом на пост спикера буду выдвинуты другие претенденты.

Источник - uztag.info
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