В Ташкенте начато строительство нового здания мечети "Эшона Бабахана"

16:14 25.06.2019 22 июня первый кирпич в фундамент нового здания мечети "Эшона Бабахана" заложен в Шайхантахурской районе столицы, рассчитанного на 3 тысячи прихожан.



Церемония прошла в торжественной обстановке, в присутствии председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова, советника Управления мусульман Узбекистана Абдухакима кори Маткулова, представителя Управления мусульман Узбекистана по городу Ташкенту, главного имам-хатиба столицы Рахимберди Рахмонова. Они собравшимся людям, рассказали о жизненном пути шейха Эшана Бабахана.



В завершение мероприятия муфтий Узбекистана, представители Управления мусульман Узбекистана, вооружившись мастерком, заложили первый кирпич в фундамент мечети.



В новом здании мечети, вместимостью 3 тысячи человек, также для женщин будет построена отдельная молельня и комната для совершения омовения.



Напомним, что Его Превосходительство Шейх Эшан Бабахан ибн Абдулмажидхан родился в 1859 году в семействе религиозных ученых. Его отец был преподавателем в известном медресе Муйи¬ мубарак в Ташкенте. Он был одним из видных и уважаемых ученых своего времени. Эшан Бабахан получил первоначальное образование у отца, а позже учился у известных преподавателей медресе Мир¬и Араб в Бухаре, таких как Домулла Икрамча, Охунжон Охун, Миян Малик Махсумий. Всю жизнь он посвятил духовным поискам и научным исследованиям. Как известно, в первой половине ХХ века коммунистический режим СССР обрушил гонения на религиозных деятелей, уничтожил многие мечети и медресе, древние уникальные религиозные и научные рукописи. Хатыб мечети Тилла Шайх, преподаватель медресе Муйи Муборак Эшон Бабахан и его семья более 20 лет (до осени 1943 года) ощущали угрозу со стороны правящей Коммунистической партии Советского Союза - КПСС. В 1928 году у них конфисковали имущество, дом, книги и рукописи, а сам он и его сыновья часто вынуждены были скрываться. Дважды Эшон Бабахан был арестован с обвинениями в религиозном наставничестве - в 1937 и 1941 годах. В то время на всей территории СССР не было единого духовного центра мусульман. Притеснения, гонения и запреты со стороны коммунистов могли бы озлобить религиозных деятелей, но вместо этого в годы войны все честные служители Ислама заняли твердую патриотическую позицию, призывая мусульман встать на защиту Родины и оказать помощь фронту. Сыны и дочери многих мулл, среди них и сын Эшон Бабахана - Бадриддинхан, записались добровольцами на фронт для борьбы с лютым и коварным врагом - нацистской Германией. "В июле 1943 года в разгар войны, представители мусульманского духовенства Средней Азии Абдуразак Эшон Мухаммат Алымов, Акрамхан Тазиханов, Мулла Садык Исламов во главе с Эшон Бабаханом обратились с заявлением к председателю президиума Верховного Совета СССР М. И.Калинину по вопросу образования Духовного центра. Москва дала разрешение на организацию в городе Ташкенте Среднеазиатского духовного управления мусульманского духовенства и верующих Узбекской, Таджикской, Туркменской и Киргизской ССР. Председатель Совета министров Узбекской ССР Абдужаббар Абдурахманов пригласил Эшон Бабахана и сказал: "Эшон ота, вы из Москвы получили разрешение на открытие в городе Ташкенте Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Готовьтесь к проведению съезда (курултая) мусульман, открывайте духовное управление, открывайте мечети и призывайте всех мусульман встать на защиту Родины и оказывать всяческую помощь фронту. Должен Вам сказать, что правительство не имеет возможности выделить здание для управления. Решение вопроса о размещении духовного управления передается на Ваше рассмотрение". Эшон Бабахан предложил разместить духовное управление в махалле Хазрати Имом, в доме его предков площадью более тысячи квадратных метров со строениями, которое было конфисковано в 1928 году. Правительство республики в течение трех дней приняло решение о возврате прежним хозяевам дома по адресу ул. Хамза, тупик 14, дом 59".



Эшон Бабахан для размещения духовного управления сознательно предложил махаллю Хазрати Имом, так как эта махалля считалась кварталом "достопочтимого Имама" и являлась одним из стариннейших мест Ташкента. Сюда после долгих путешествий по арабским странам в середине X века вернулся крупнейший авторитет мусульманского богословия имам аль¬ Каффаль аш ¬Шаши, получивший еще при жизни почетный титул аль¬ Кабир - Великий. Здесь он закончил свой жизненный путь, а благородные соотечественники увековечили его память в названии места, где была устроена усыпальница. Со временем вокруг нее вырос большой жилой квартал - махалля Хазрати Имом. Рядом с усыпальницей аль¬Каффаля аш¬ Шаши поселилось немало улемов, особенно из числа последователей знаменитого суфия Бахаутдина Накшбанди Бухорои, таких как Низамутдин Хамуш, его ученик Ходжа Ахрор Вали и другие. Дух замечательных многовековых исламских традиций жив здесь и до сих пор. В этой махалле жили предки муфтия Эшон Бабахана ибн Абдулмажидхана - его дед Юнусхан Эшан и отец Абдулмажитдхан Эшан. Их предки, в свою очередь, были известными религиозными деятелями, авторитетными факихами своего времени - это подтверждается родословным древом (шэжэрэ), берущим начало со 150 года Хиджры. Оно скреплено девятью печатями казия Юсуфходжа Али ибн Насриддина Мархуми. Все они в течение многих лет преподавали в медресе Муйи Муборак. В первой половине ХХ века Эшан Бабахан был имам¬хатыбом мечети Тилля Шайх и одновременно преподавал в медресе Муйи Муборак. В августе 1943 года для проведения первого курултая был создан подготовительный комитет из представителей служителей Ислама из пяти среднеазиатских республик. В состав подготовительного комитета вошли видные богословы Узбекистана во главе с шейхом Эшон Бабаханом, Казахстана - во главе с шейхом Абдул Гаффаром Шамсутдином, Таджикистана - во главе с шейхом Салехом Бабакалоном, Киргизии - во главе с шейхом Олимхоном Тура Шакиром, Туркмении - во главе с шейхом Анна Ишаном. К участию в работе комиссии были привлечены также председатель ДУМЕС шейх Абдурахман Расули, имам¬хатыб Московской мечети шейх Халил ар¬Рахман, имам-хатыб Казанской мечети шейх Киямитдин аль¬Кадири и другие авторитетные богословы. 20 октября 1943 года во дворе дома Эшон Бабахана по улице Карасарайская, проезд Бежинский, 17 (ныне улица Зиявуддинхана Бабаханова) в Ташкенте состоялся первый Курултай улемов Средней Азии и Казахстана, в котором приняли участие свыше 160 делегатов из всего региона. На нем было принято решение об образовании Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана - САДУМ. На Курултае Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан был провозглашен председателем САДУМа и первым муфтием мусульман пяти республик региона. Заместителем председателя САДУМ был избран шейх Мурат Ходжа Салехи, ответственным секретарем - шейх Зиявуддинхан ибн Эшон Бабахан. Было принято решение о создании в каждой республике представительства САДУМ во главе с казиями. Ими стали: шейх Зиявуддинхан ибн Эшон Бабахан - по Узбекистану, шейх Абдул Гаффар Шамсуддин - по Казахстану, шейх Салех Бабакалан - по Таджикистану, шейх Олимхон Тура Шакир - по Киргизстану, шейх Анна Ишан - по Туркменистану. Для размещения правления САДУМа Эшон Бабахан передал дом своих предков в махалле Хазрати Имом, основал там же библиотеку и передал ей более тысячи редких книг и рукописей, веками собранными его предками. В грозные годы войны муфтий призвал мусульман Средней Азии организовать сбор средств для фронта. Ближайшим помощником в этом деле стал казий Узбекистана Зиявуддинхан кари. Он организовал сбор одежды для солдат и денежных средств для производства оружия, был одним из инициаторов создания постоянного комитета для оказания материальной помощи и моральной поддержки семьям фронтовиков, родственникам погибших и пропавших без вести воинов. Мусульмане Узбекистана собрали и передали фронту 1 280 000 рублей, 117 000 рублей облигациями, 93 тонны продовольствия и 90 голов крупного рогатого скота.



После окончания войны муфтий Эшон Бабахан провел большую работу по установлению дружеских связей с Саудовской Аравией и рядом мусульманских стран. По его инициативе был восстановлен ежегодный обряд хаджа - паломничество мусульман в священные города Ислама Мекку и Медину, в 1946 году заново открыто медресе Мир¬и¬Араб в Бухаре. Он был инициатором издания Корана в СССР и создал основу для его издания в 1957 году. Более 80 лет жизни он посвятил делу религии, прекрасно знал Священный Коран и хадисы. Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан умер в 1957 году и по решению правительства Узбекистана был похоронен в мавзолее Каффол аш¬ Шоши в махалле Хазрати Имом в Ташкенте. В целом мы сегодня можем смело сказать, что он проделал огромную работу, чтобы сплотить мусульман, усилить веру и установить взаимное понимание между мусульманами, живущими в различных странах. Муфтий Эшан Бабахан оставил личную библиотеку всем мусульманам - теперь она расположена в мечети Тилла Шайх. И в наши дни эта библиотека питает всех жаждущих исламского знания.



Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана Источник - muslim.uz

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