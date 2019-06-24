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Strategist: США могут кардинально изменить характер международных альянсов
16:38 25.06.2019

Strategist: США могут кардинально изменить характер международных альянсов
Лидер свободного мира в конечном итоге может превратиться в что-то среднее между кондотьером и мафиози

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении ценности международных альянсов США была известна еще до его инаугурации. Недавно журналист издания The Atlantic Ури Фридман обратил внимание на последовательность Трампа в данном вопросе. В послевоенной истории системы альянсов США может наступить критический момент, на фоне которого недавно переизбранному коалиционному правительству Австралии пришлось бы поставить под сомнение некоторый трюизм в сфере безопасности, пишет Майк Скрафтон в статье для издания The Strategist.

Многие считали, что Трамп может дестабилизировать систему альянсов США, еще когда он был кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Ранее американские политики боялись, что они могут потерять глобальный доступ, предоставляемый посредством системы альянсов, из-за внешних факторов, а не из-за собственной внешней политики.

Эксперт по вопросам военного базирования из американского аналитического центра RAND Corporation Стейси Петтиджон считает, что подход Трампа к системе альянсов не ограничивается лишь призывом к справедливому распределению оборонного бремени. Традиционно США всегда рассматривали страны, входящие в американские альянсы, в качестве партнеров, которые предоставили Вашингтону свои базы, руководствуясь общими интересами и часто общими ценностями. Предоставляя США прямую или косвенную поддержку, в том числе за счет предоставления необходимых инфраструктурных объектов или услуг (медицинское обеспечение, отказ от взимания арендной платы), американские союзники помогали Вашингтону покрывать существенные расходы, связанные с американским военным базированием.

Трамп настаивает на том, чтобы Вашингтон рассматривал "американских партнеров в качестве стран-клиентов, которые должны платить за свою защиту". В 1987 году Трамп жаловался на то, что весь остальной мир "смеется над американскими политиками, которые защищают корабли, которые им не принадлежат, перевозят нефть, которая нам не нужна, а предназначена для союзников, которые не придут на помощь". В 1990 году Трамп заявил, что "у Японии есть великие ученые, которые делают автомобили и видеомагнитофоны, а нас - великие ученые, которые делают ракеты, чтобы мы могли защитить Японию". Нынешний глава Белого дома считает, что союзники используют американский военный щит для защиты своего процветания, избегая при этом ответственности за свою собственную безопасность.

Новую формулу оплаты стоимости размещения американских войск сам Трамп называет "стоимость плюс 50". Согласно ей, страны будут платить полную стоимость размещения у себя американских войск плюс еще 50%. Также было озвучено предположение, что администрация Трампа предоставит определенные скидки тем союзникам, которые согласятся согласовать свою собственную внешнюю и стратегическую политику с политикой США.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн ранее заявил Конгрессу, что США "не будут делать ставку на формулу "стоимость плюс 50", добавив, что "мы не собираемся вести бизнес, но и не собираемся заниматься благотворительностью". Первым тестом для американской администрации, который мог бы раскрыть будущие намерения Вашингтона, станет пересмотр расходов военного базирования в Южной Корее, который должен состояться в ближайшие месяцы. Именно во время обсуждения с Южной Кореей временного соглашения о финансировании в записке президента советнику по национальной безопасности США прозвучала новая формула "стоимость плюс 50". Источники в администрации указывают на то, что аналогичный вопрос в ближайшее время США могут обсудить также с Германией и Японией.

Новый подход Трампа к системе альянсов поставил бы американских союзников в трудное положение. Несмотря на то, что новый подход Трампа - это больше, чем просто предоставление наемнических услуг, подобный наемнический элемент также присутствует. В своем трактате "Государь" флорентийский мыслитель и государственный деятель Никколо Макиавелли писал, что "наемники и вспомогательные войска бесполезны и могут представлять опасность". Макиавелли также подчеркнул, что в случае, если государь обеспечивает безопасность своей страны с помощью наемной армии, то ему не стоит рассчитывать на стабильность и безопасность.

Пока неясно, станут ли США выводить свои войска с территории союзника, если тот откажется выполнять условия Вашингтона, и как это могло бы повлиять на гарантии США в сфере безопасности. Даже если союзное государство, на территории которого расположены американские войска, согласится на формулу, предложенную Трампом, всегда будет существовать риск того, что Вашингтон либо останется в стороне, в случае кризисной ситуации, либо поддержит противника, который подписал аналогичное соглашение с США и, возможно, делает значительно более крупные денежные взносы.

Учитывая то, что американские силы не равномерно распределены по Европейскому союзу, было бы гораздо лучше, чтобы европейские члены НАТО делали коллективный взнос для компенсации стоимости размещения американских сил в ЕС, поскольку в противном случае европейские государства, на территории которых нет американских военных баз, попытались бы взвалить все расходы на те страны, на территории которых эти базы есть. Например, если Германии и Италии придется принять новую формулу "стоимость плюс 50", то будут ли они готовы к развертыванию сил НАТО против России для защиты восточноевропейского государства без соответствующих компенсаций со стороны это государства?

Австралийские стратеги придают большое значение сообществу союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если Япония и Южная Корея сочтут, что формула "стоимость плюс 50" является для них неприемлемой по соображениям безопасности или вследствие внутриполитической ситуации, а США выведут из этих стран свои силы, то баланс сил в регионе резко изменится.

Если США попросили бы Австралию оплатить полную стоимость размещения американских войск на территории страны, то сумма оказалась бы небольшой, но австралийским политикам пришлось бы признать, что характер альянса с США безвозвратно бы изменился. Роль США претерпит изменения, а жизнеспособность альянсов может быть подорвана, если Трамп в конечном итоге добьется своего. Лидер свободного мира в конечном итоге может превратиться в что-то среднее между кондотьером и мафиози.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561469880
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