 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.06.2019
22:12  Грузинские "страсти" в Кыргызстане – к чему бы это?
21:27  Экс-президент Армении Кочарян арестован в 3-й раз. Сам приехал в СИЗО
21:24  Укр-олигарха Фирташа Австрия согласилась выдать США
20:37  Беда грузин и украинцев, - П.Шипилин
17:06  Кристина Вейганд стала представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане
16:42  "Сделка века" на Ближнем Востоке озолотит только Трампа
16:38  Strategist: США могут кардинально изменить характер международных альянсов

16:14  В Ташкенте начато строительство нового здания мечети "Эшона Бабахана"
15:57  Рахмани прокатили на выборах спикера Нижней палаты АфганПарламента
15:55  В честь Елбасы сочинили и репетируют оперу "Путь, освещенный солнцем"
15:52  Число пострадавших во время взрывов в Арыси возросло до 165 человек. Эвакуировано - 41 тыс. жителей
15:00  За что был задержан экс-премьер-министр Монголии Мэндсайханы Энхсайхан?
14:36  Вову Кличко спасли с горящей яхты близ Ибицы
12:33  Исламские финансы в Казахстане бьют рекорды
12:30  Оценка военной ситуации в Афганистане и рисков для стран Центральной Азии
12:28  Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа
12:24  Во всем виновата Россия.., - В.Шурыгин
12:23  Алматы: что изменилось в городе и как это можно оценить?
12:21  Китайская газета предложила начать "народную войну" с США
12:15  Военные саперы Минобороны Казахстана работают в Арыси по разминированию
12:00  Трампа хотят разыграть в темную? - Д.Седов
08:21  Арысь, 2 погибших, 19 домов загорелись. Взрывы продолжаются...
08:16  В Алматы скончалась известный журналист и общественный деятель Розлана Таукина
07:46  КырГрантоедство как основа экономики. НацУпрКомпанию будут содержать доноры
07:15  ЕС обещает отфинансировать ликвидацию 3-х "урановых хвостов" Киргизии - Майлуу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше
06:34  Ради софтвенной безопасности. РосРазработчики ПО опасаются локализации конкурентов
06:27  Вашингтон требует, чтобы Дели отказался от С-400, - В.Скосырев
06:15  Попытка государственного переворота в Узбекистане
06:12  Иранский тупик, пограничный царь и сладкая кость для драки, - А.Запольскис
00:48  "Литературной газете" Узбекистана запретили очернять действующий режим
00:40  Почему в Кыргызстане нет промышленности?
00:25  ФСБ России готовит в США цветную революцию
Понедельник, 24.06.2019
21:57  На банковский счет супруги экс-президента Атамбаева наложен арест
21:54  Золотые медали казахстанских спортсменок вручили гимнасткам Узбекистана. Из-за допинга
21:10  Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:09  В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
20:44  Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:40  Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:36  Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
17:26  Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших
16:18  Уволен дурковатый аким казахстанского Актобе Испанов - запретивший 9 мая "Бессмертный полк"
15:42  Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:37  Кибервойны как новая реальность, - В.Коровин
12:22  "Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию
12:18  В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
12:16  Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:13  В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену
12:09  Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов
07:46  "Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:25  Новые библейские войны: смерть политкорректности в Европе, - О.Андреева
07:18  Как меняется власть в Казахстане, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Кристина Вейганд стала представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане
17:06 25.06.2019

24 июня в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристиной Вейганд, начинающей свою миссию в Туркменистане, передает пресс-служба МИД.
В начале встречи представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане вручила свои верительные грамоты. Поздравив госпожу Вейганд с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности представителя во всех областях, имеющих отношение к правам детей.

Отметив эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений по вопросам детей. Вейганд поблагодарила правительство Туркменистана за многолетнее взаимовыгодное партнерство, за принятие Национального плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на период 2018-2022 годы, а также за многолетнее финансирование государственного бюджета на вакцинацию и приобретение премикса для обогащения муки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561471560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2019 года №29
- Сенаторы со скорбью восприняли события в г.Арысь Туркестанской области
- Восстановление жилого фонда и инфраструктуры г. Арысь будет проведено в кратчайшие сроки - А. Мамин
- Мажилисмены перечислят однодневный заработок в помощь жителям города Арысь
- Реализация Плана действий предвыборной программы Президента является основной задачей Правительства РК
- Кадровые перестановки
- Военные саперы Минобороны РК работают в Арыси по разминированию
- Постановление ЦИК РК
- В Алматы планируют в 4 раза увеличить количество автобусов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  