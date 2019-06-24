 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беда грузин и украинцев, - П.Шипилин
20:37 25.06.2019

Главная проблема грузин и украинцев - разумеется, отсутствие опыта государственности. Люди искренне не понимают, что в границах одной страны могут и должны жить разные национальности, и к этом обстоятельству следует относиться даже не спокойно, а с радостью.

Юное симпатичное создание на фото, вероятно, держит плакатик "Россия - оккупант". Никому в Грузии не приходит в голову простая мысль: ни в Абхазии, ни в Южной Осетии нет ничего, что могло бы нас привлечь, будь мы действительно оккупантами. Ни нефти, ни газа. Да и вообще абхазам и осетинам приходится помогать, даже несмотря на то, что у нас нет лишних денег.

А еще им не приходит в голову, что Россия заступилась за абхазов и осетин из чистого альтруизма. Просто чтобы не позволить грузинам устроить массовое убийство. А иначе как объяснить мантры о том, что мы оккупировали 20 процентов грузинской территории? Кто там живет - русские, что ли?

Я сейчас даже не о правовой стороне дела - это слишком сложно. И не об убийстве миротворцев - это наше, личное. Я о разнонаправленных мыслях в большинстве грузинских голов.

Ведь если они считают, что Россия оккупировала 20 процентов их территории, то, значит, люди полностью отдают отчет в том, что абхазов и осетин на этой территории быть не должно. А раз эта территория грузинская, а те, кто на ней живет, без боя покидать ее никогда не собирались, то освободить ее можно только одним способом: вырезав все население.

Или, может, я что-то упустил и существовал какой-то мирный план? Переговоры, саммиты, федерация-конфедерация?

Тот же вопрос я неоднократно задавал украинцам: вы зачем на танках на Донбасс поехали - уговаривать? А из "Градов" по жилым кварталам и больницам - это у вас аргументы такие?

Вся вина России в том, что она не дала устроить геноцид. И за это грузины и свидомые нас ненавидят.

Так что относимся к их истерикам спокойно, ибо когда варварам достается государство, они всегда идут против кого-нибудь войной. А когда им дают по мозгам, то злятся. Такова уж варварская натура - они чувствуют себя жутко неудовлетворенными, когда им кто-то мешает безнаказанно убивать. Между прочим, грузины и украинцы поэтому и поддерживают, и понимают друг друга, что одинаково далеки от цивилизованности.

Жителям Донбасса, осетинам и абхазам просто повезло, что поблизости оказалась Россия.

Павел Шипилин

Источник - pavel-shipilin.livejournal.com
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