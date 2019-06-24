Укр-олигарха Фирташа Австрия согласилась выдать США

21:24 25.06.2019

Австрийский суд согласился выдать США Фирташа



Украинский миллиардер последние несколько лет живет в Европе





Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters. Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.



В конце февраля жалобу на решение венского суда подала австрийская прокуратура. Там предположили, что постановление не учитывало возможной политической мотивации американского запроса.



Фирташ - основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. Он был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, которые заподозрили его в коррупции. Спустя неделю его освободили под залог в размере около $170 млн.



РБК направил запрос Group DF.





Зачем США добиваются выдачи Дмитрия Фирташа



Вашингтон настаивает, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титансодержащих материалов. Однако в апреле 2015 года суд отклонил запрос США об экстрадиции: судья счел, что Вашингтон предоставил недостаточно доказательств, подкрепляющих выдвинутое обвинение.



Защита Фирташа утверждает, что американцы пытаются отомстить ему за отказ поддержать на президентских выборах в 2014 году Юлию Тимошенко.



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Выдачи олигарха добивается и Испания: Мадрид заподозрил бизнесмена в отмывании денег и создании преступной группировки. Однако венский суд в августе 2017 года отказал Мадриду в экстрадиции.



В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах "Газпром" продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к власти на Украине Януковича, которого Фирташ тогда поддерживал, начал выдавать компаниям Фирташа кредиты и к марту 2011 года открыл им кредитные линии на сумму до $11 млрд. Банк тогда ответил Reuters, что сумма выбранных кредитов была в разы меньше, чем $11 млрд.



Автор:

Артем Филипенок



При участии:

Тимофей Дзядко



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/06/2019/5d11fed09a7947c54ed606e4