|Укр-олигарха Фирташа Австрия согласилась выдать США
21:24 25.06.2019
Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Украинский миллиардер последние несколько лет живет в Европе
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters. Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.
В конце февраля жалобу на решение венского суда подала австрийская прокуратура. Там предположили, что постановление не учитывало возможной политической мотивации американского запроса.
Фирташ - основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. Он был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, которые заподозрили его в коррупции. Спустя неделю его освободили под залог в размере около $170 млн.
РБК направил запрос Group DF.
Зачем США добиваются выдачи Дмитрия Фирташа
Вашингтон настаивает, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титансодержащих материалов. Однако в апреле 2015 года суд отклонил запрос США об экстрадиции: судья счел, что Вашингтон предоставил недостаточно доказательств, подкрепляющих выдвинутое обвинение.
Защита Фирташа утверждает, что американцы пытаются отомстить ему за отказ поддержать на президентских выборах в 2014 году Юлию Тимошенко.
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Выдачи олигарха добивается и Испания: Мадрид заподозрил бизнесмена в отмывании денег и создании преступной группировки. Однако венский суд в августе 2017 года отказал Мадриду в экстрадиции.
В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах "Газпром" продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к власти на Украине Януковича, которого Фирташ тогда поддерживал, начал выдавать компаниям Фирташа кредиты и к марту 2011 года открыл им кредитные линии на сумму до $11 млрд. Банк тогда ответил Reuters, что сумма выбранных кредитов была в разы меньше, чем $11 млрд.
Автор:
Артем Филипенок
При участии:
Тимофей Дзядко
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/06/2019/5d11fed09a7947c54ed606e4