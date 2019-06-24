Экс-президент Армении Кочарян арестован в 3-й раз. Сам приехал в СИЗО

21:27 25.06.2019

Экс-президент Армении Кочарян приехал в СИЗО после решения о его аресте



Экс-президент Армении Роберт Кочарян на своей машине приехал к зданию Службы нацбезопасности страны после решения суда о его аресте, пишет портал News.am. Сайт Aysor уточняет, что там же находится СИЗО "Ереван-Кентрон".



Кочарян вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать собравшихся сторонников. На вопрос о решении суда вновь заключить его под стражу бывший президент заявил: "Вы сами все видите - нет ни закона, ни законности". После этого он вернулся в машину и въехал на территорию изолятора.





25 июня Апелляционный суд Армении отменил решение первой инстанции об освобождении Кочаряна и постановил арестовать его. Бывшего президента подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году. Защита Кочаряна и он сам не присутствовали на оглашении решения суда, протестуя таким образом против "нарушения конкурентного судебного процесса". Суд, по словам адвокатов, не дал им возможности представить свою позицию. Они уточнили, что будут обжаловать постановление.