Грузинские "страсти" в Кыргызстане – к чему бы это?

22:12 25.06.2019

Очередная генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, состоявшаяся в Тбилиси, стала не только поводом для международного скандала, но и послужила спусковым крючком для массовых беспорядков в столице Грузии.

В Грузии кипят политические страсти

Формальным поводом для протестов стало организованное грузинскими властями выступление избранного в 2018 году главой МАП депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Во время его выступления группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали немедленного удаления российских коллег.

Сразу после инцидента у стен парламента начался митинг прозападных гражданских активистов, недовольных тем, что российский депутат выступал, сидя в кресле грузинского спикера. Позднее митинг перерос в массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Одни эксперты полагают, что в контексте этих событий идет борьба разных групп внутри грузинской власти, которые пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Другие уверены, что это очередной этап большой геополитической игры.



При чем тут Кыргызстан?

Кыргызстан, вроде, и ни причем, если не считать того, что на фоне данного геополитического противостояния России и Грузии в эфире одного из крупнейших в республике телеканалов демонстрировался сюжет о событиях в Тбилиси, в котором был очевиден антироссийский контекст.

Четырехминутный материал в новостях телеканала "Апрель" (уже удален с сайта – прим. StanRadar.com), принадлежащего экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, имел очевидный крен в сторону дискредитации Российской Федерации.

После выхода в эфир данного видеосюжета в социальных сетях начались активная дискуссия – "к чему бы это?". Многие пользователи соцсетей предположили, что позицию "Апреля" следует оценивать, как месть Алмазбека Атамбaева Москве за то, что Кремль не встал на защиту бывшего экс-президента КР и предпочел не участвовать в урегулировании его конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбeковым.

Атамбаев мстит Путину?

Эксперт по вопросам госуправления Шерадил Бактыгулов не исключает, что вышедший в эфире атамбаевского "Апреля" сюжет содержал сигнал в адрес Кремля, учитывая очевидное охлаждение "дружеских" отношений между Алмазбеком Атамбaевым и Владимиром Путuным.

"Алмазбек Атaмбаев не один раз выезжал в Москву, но, как показало дальнейшее развитие событий, поручительство и поддержка с точки зрения его дальнейшей политической судьбы ему оказаны не были.

Кроме того, ни во время государственного визита российского президента в Кыргызстан, ни во время Саммита глав государств ШOС в Бишкеке, где Владимир Путuн также принимал участие, он с Атамбаевым не встретился, в отличие от экс-президента Казахстана.

С Нурсултаном Назaрбаевым встречаются, его приглашают на официальные мероприятия президентов. В этой связи, Алмазбек Атамбaев ищет новых союзников, кто бы его поддержал", - уверен эксперт.



В этой связи команда Атамбаева выбрала новую тактику, и сейчас производит перепозиционирование.

"Ему нужны симпатии людей, которые сейчас находятся далеко не на стороне Атамбаева. Поэтому, вызывая определенную риторику в обществе, он становится если и не своим, то узнаваемым среди тех, кто придерживается аналогичных взглядов", - отметил собеседник редакции.

Однако, подать сигналы Москве – это был лишь один из посылов сюжета, вышедшего в эфире телеканала. Основная его цель, по мнению эксперта, несколько иная, о чем свидетельствует интерпретация подготовленного материала.

""Апрель" в своем сюжете не совсем корректно, я бы даже сказал, весьма тенденциозно, показал события в Грузии, так как их интерпретация событий не совсем соответствует действительности.



Как возникла и развивалась ситуация в Грузии? Изначально, было выделено финансирование и подготовлены люди, чтобы организовать и провести в Тбилиси гей-парад. Однако, грузинская общественность выступила против этого, и организаторы были вынуждены отказаться от этой идеи, но тут подоспел повод – российский депутат в кресле спикера грузинского парламента.



Заметьте, оппозиция начала свои действия, когда глава российской делегации уже не первый день сидел в этом кресле, шел уже второй или третий день сессии Межпарламентской ассамблеи Православия. То есть они попросту воспользовались ситуацией, однако, когда толпа на улицах начала устраивать погромы, они отошли в сторону", - пояснил эксперт.

Он также провел некоторые параллели между событиями в Тбилиси с той ситуацией, которая сейчас складывается в Кыргызстане.



"За событиями, которые произошли в Грузии, стоят сторонники экс-президента республики, а ныне гражданина Украины, Михаила Саaкашвили. С организационной точки зрения они похожи на нынешнюю ситуацию в Кыргызстане, которую пытаются раскачивать отдельные политические силы, чтобы нарушить баланс в общественно-политической ситуации", - считает Бактыгулов.

По словам политолога, сюжет "Апреля" по грузинским событиям также можно расценивать, как призыв к действиям.



"Подача материала с некорректной интерпретацией событий не дает зрителям понимания, что же там происходило на самом деле, а лишь внушает им те же антироссийские настроения – это во-первых.

Во-вторых, несмотря на новостной контекст, он нацелен на то, чтобы подвести зрителя к мысли, что надо что-то делать, нужно выступать. То есть подобные репортажи являются звеньями в общей цепи событий по выстраиванию недовольства по отношению к действующей власти Кыргызстана.



Это становится очевидным, если посмотреть на вышедший материал в совокупности с ранее озвученными на митингах и в различных масс-медиа сторонниками Атамбаева требованиями", - подчеркнул эксперт.

Шерадил Бактыгулов также обратил внимание, что сейчас в этом же русле работают и другие медийные ресурсы, как связанные с экс-президентом, так и прозападные средства массовой информации, с которыми, к слову, еще недавно у Алмазбека Атамбaева была жесткая конфронтация.



25.06.2019