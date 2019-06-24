Ислам Каримов - тернистый путь в к власти, - А.Ниязматов

00:54 26.06.2019 Ислам Каримов - тернистый путь в к власти



Став первым секретарем ЦК партии Узбекистана, Каримов сразу передал простым людям 400 тысяч гектаров орошаемых земель, что превысило совокупные земли, выделенные сельскому населению за все годы советской власти



В Ташкенте отметили 30-летие с того дня, как Ислам Каримов - первый президент независимого Узбекистана - впервые взял бразды правления: в 1989 году он был назначен первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР, которая всего через два года станет суверенной страной.



Уже в марте 1990 года, когда республика еще находилась в составе СССР, он был избран Верховным Советом Узбекской ССР на пост президента. О том, как складывалась карьера Каримова, рассказала в ходе чествования даты его супруга Татьяна Каримова.



Назначение Каримова



Ислам Каримов, рассказала супруга первого президента, руководил республикой вначале в качестве партийного лидера, как это было во всех субъектах Советского Союза. А уже в марте 1990 года, когда республика еще находилась в составе СССР, он был избран Верховным Советом Узбекской ССР на пост президента республики. Был создан прецедент: он стал первым президентом союзной республики и вторым президентом в СССР после Михаила Горбачева, чем вызвал недовольство у руководства в Москве.



По словам Татьяны Каримовой, Ислам Абдуганиевич "не испугался и не пошел на попятную, он был полон решимости отстаивать интересы всех людей, живущих в Узбекистане".



Она также подчеркнула, что в той ситуации ее супруг руководствовался не собственными амбициями, "этим шагом он взял на себя всю полноту ответственности за судьбу нашей страны в то непростое время".



"В этой трудной, полной драматизма ситуации, как вспоминал сам Ислам Абдуганиевич, на кон была поставлена не только его карьера, но сама жизнь", - подчеркнула Каримова.



Период формирования лидера



Как рассказала Татьяна Каримова, ее супруг, пройдя все ступени карьерной лестницы от рядового сотрудника Госплана до руководителя этой организации, а затем, проработав министром финансов, "на основе глубокого анализа социально-экономической ситуации в стране, уже в качестве заместителя председателя Совмина Узбекской ССР, выступил с конкретными предложениями по решению многих насущных проблем".



"Свои идеи Ислам Каримов изложил в докладной записке, которая не нашла понимания ни в республике, ни в Центре. Мало того, за излишнее рвение в декабре 1986 года его направили возглавить Кашкадарьинскую область в самое сложное время и в тяжелейшей обстановке. У него не было практического опыта руководящей работы по партийной линии. Обычно к такой должности людей готовили годами.



Ситуация осложнялась тем, что доверие народа к руководству области было полностью утеряно, поскольку от так называемого "хлопкового дела" в той или иной степени пострадали десятки тысяч семей", - рассказала Каримова.



По ее словам, по социально-экономическим показателям Кашкадарьинская область на тот момент считалась одной из самых отстающих в республике, "все это усугублялось еще и тем, что назревали межнациональные и межэтнические конфликты".



"Исламу Абдуганиевичу предстояло переломить настроение людей, завоевать их доверие и пробудить веру в перемены к лучшему", - подчеркнула Каримова.



В отличие от опыта работы прошлых лет, подчеркнула она, в Кашкадарье новому руководителю региона "пришлось непосредственно общаться с людьми, смотреть им прямо в глаза, видеть и чувствовать их боль и проблемы".



"Необходимо было принимать конкретные действия и решать острые накопившиеся задачи. Эти годы как никогда приблизили его к народу и закалили характер. Ислам Абдуганиевич, прежде всего, стремился улучшить жизнь простых людей. За три года его работы в Карши были построены дороги, детские сады, школы, другие объекты социально-культурного значения.



Ислам Каримов проявил твердость и принципиальность также и в защите несправедливо пострадавших в ходе так называемых "хлопковых дел". Люди начали чувствовать, что к ним проявляют заботу, они увидели реальные результаты проводимых преобразований и поверили Исламу Каримову", - поведала Каримова.



По ее словам, овладев за короткое время ситуацией и четко определив приоритеты развития, он приложил все силы, чтобы область, "буквально лежавшая на боку, быстро стала развиваться, и в скором времени производство промышленной и сельскохозяйственной продукции начало расти".



Каримова указала, что к 1989 году обстановка во всем бывшем Советском Союзе резко осложнилась, и "Узбекистан не стал исключением".



Мало того, республика по уровню социально-экономического развития занимала одно из последних мест в Союзе. Драматичность ситуации усугублялась межнациональными и межэтническими конфликтами. В мае-июне 1989 года в Ферганской области произошли массовые столкновения, известные как "ферганские события", в результате которых были человеческие жертвы. Неспокойно было и в других областях союзной республики. (ред. - в мае-июне 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР произошли массовые столкновения, известные как "ферганские события". В результате, по официальным данным, погибли более 100 человек, сожжено 735 жилых домов, 28 государственных объектов, 275 единиц автотранспорта).



"Незадолго до этих драматических для республики событий первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Рафика Нишанова избрали председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В связи с этим он должен был постоянно находиться в Москве. Таким образом, республика де-факто оказалась без руководителя", - вспоминает Каримова.



В столь сложных обстоятельствах, отметила она, центру необходимо было найти человека, который смог бы не только возглавить республику, но и решить накопившиеся острые проблемы.



Надо отметить, рассказала Татьяна Акбаровна, что у членов Политбюро ЦК КПСС, которые решали судьбы страны и конкретных республик, не было однозначного мнения по одобрению кандидатуры Ислама Каримова на пост первого секретаря ЦК компартии Узбекистана. Буквально на следующий день после избрания Ислама Каримова руководителем Узбекистана, то есть 24 июня 1989 года, на заседании правительства он решительно заявил: "Впредь мы не можем жить по-старому, и само время не позволит этого", и настойчиво, шаг за шагом приступил к реализации собственной, выстраданной и глубоко продуманной программы развития республики.



"Правильно сориентировавшись в обстановке, Ислам Каримов сконцентрировал свои усилия на экономических реформах, прежде всего, направленных на улучшение положения населения в сельской местности.



Уже в 1989 году было принято беспрецедентное решение о выделении сельским жителям орошаемых земель под приусадебные участки. Общая площадь отданных за два года участков составила 400 тысяч гектаров орошаемых земель и превысила совокупные земли, выделенные сельскому населению за все годы советской власти. Со стороны Ислама Каримова это было не просто смелым действием, а принятием ответственности на себя за выведение из севооборота колхозов и совхозов определенной части поливных земель без согласования с центром", - сообщила Каримова.



По ее словам, время показало, что это решение помогло поддержать не только дехкан, но в какой-то степени обеспечить продовольственными продуктами и городское население.



"Наряду с другими кардинальными мерами, смелым и своевременным политическим шагом первого президента стало принятие в октябре 1989 года закона "О государственном языке", который придал узбекскому языку, пребывавшему ранее очень долгое время на второстепенных ролях, статус государственного. Это имело важное значение для роста национального самосознания узбекского народа и охладило многие националистически настроенные голоса", - подчеркнула она.



Каримова считает, что именно благодаря уникальным лидерским качествам Ислама Каримова, его железной воле, патриотизму, любви к родине, а также последовательно проводимой, глубоко продуманной политике удалось предотвратить скатывание страны в состояние хаоса, сохранить мир и межнациональное согласие.



С приходом Ислама Каримова, подчеркнула она, Узбекистан смог преодолеть все препятствия, обрести независимость и определить свой собственный путь развития.



"В течение последующей четверти века под руководством Ислама Каримова была проделана титаническая работа, в результате которой создана прочная конституциональная, институциональная и социально-экономическая основа для дальнейшего устойчивого развития страны и Узбекистан занял свое достойное место в международном сообществе", - подчеркнула супруга первого президента.



Как сам Каримов вспоминал о Ферганских событиях



"Был июнь 1989 года. Страшные были дни. Погромы, пожары, Фергана, Коканд, Кувасай, Гулистан, Паркент, Бука. Словно сорвало взрывом крышку парового котла. Волнами по всей республике прокатывалось все, что накопилось за годы унижения. Власть уже не управляла событиями.



Искали человека, который может остановить весь этот беспредел, удержать республику у последней черты. Вышли в результате этих поисков на меня. Я понимал, что на кон, как говорится, будет поставлена не моя карьера, а сама жизнь. Не сочтите за красивые слова, но силу мне давало то, что я был уверен: народ меня поймет и поддержит.



10 или 11 июня, сейчас точно не помню, Политбюро рассматривало вопрос о первом секретаре ЦК Компартии Узбекистана. Тональность обсуждения была не столько критической, сколько неуважительной. Мелкие придирки, нетактичные замечания. Тогда я, стоя на трибуне, сказал, обращаясь к Горбачеву: "Михаил Сергеевич! Снимите мою кандидатуру. Я вижу, что не устраиваю кое-кого здесь. Предлагаю оставить на 6 месяцев Рафика Нишанова. Он наведет порядок, после чего можно будет вернуться к сегодняшнему вопросу. А мне разрешите уйти". Горбачев пытался удержать меня. Я сказал: "Не надо меня уговаривать. Мне все ясно. Разрешите уйти". Он сказал: "Если Вы настаиваете - идите". Я улетел в Ташкент и решил уйти на завод. Семья небольшая. Много ли надо!



Однако через два дня мне позвонил домой Нишанов и сказал, что Москва санкционировала мое выдвижение. 23 июня состоялся Пленум ЦК Компартии Узбекистана, который избрал меня первым секретарем".



Как вспоминал политолог Ф. Бурлацкий, главное, Ислам Каримов понял, что истинные причины "ферганских событий" связаны не столько с национализмом, сколько с трудными условиями жизни народа Узбекистана, прежде всего, дехканина, положение которого "на селе все более увязало в болоте нищеты и разочарования".



Время показало, что это решение помогло поддержать не только дехкан, но в какой-то степени обеспечить продовольственными продуктами и городское население.



Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он похоронен в родном городе Самарканде, рядом с древним мусульманским комплексом Хазрати Хизр, в соответствии со своим завещанием.



Абу-Али Ниязматов Источник - REGNUM

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