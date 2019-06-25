Что нужно видеть в конфликте с Грузией, - А.Халдей

06:23 26.06.2019

На все конфликты нужно уметь смотреть отстраненно, чтобы не наделать опасных ошибок



Александр Халдей

25 июня 2019



В истории вокруг скандала в Тбилиси по поводу того, что на каком-то там саммите некий российский чиновник сел не в то кресло, и потому разгневанные местные массы пошли громить учреждения, а Россия была вынуждена приять ограничения на авиаперелеты, уже слишком много эмоциональной пены и слишком мало понимания того, что нужно делать. А точнее, понимания того, что не нужно делать ни при каких обстоятельствах, и где нужно суметь остановиться. И главное – почему.

Первое. Уже появились статьи, где показано вплетение скандала в Тбилиси в контекст политики США на Ближнем Востоке, где у Трампа наметился колоссальный провал после победы России в Сирии. Так как на Среднем Востоке (более крупном регионе, чем Ближний Восток) побеждают Россия и Китай, а США проигрывают, то провокация в Тбилиси является прекрасной американской палкой в российское колесо на Кавказе, являющемся частью Среднего Востока.

Непосредственно перед инцидентом некий американский политический деятель прибыл в Тбилиси, где предупредил, что в Грузии стало слишком много российских туристов и покупателей недвижимости, и если так дело пойдет дальше, то влияние России будет не пятая часть ВВП Грузии, а все 100%. В Тбилиси все грантополучатели, из которых состоит весь грузинский политикум, намек поняли и мгновенно отработали, как требовалось.



Второе. Грузия стала страной-прачечной, где отмываются и обналичиваются деньги от спекуляций с криптовалютами и от переводов в офшоры типа Кипра и других подобных зон. Эти операции курируются в США клиентелой демократов и ориентированных на них грузинских политиков. В этих схемах большое участие принимают грузинские ОПГ, даже обозначены два российских банка, возглавляемых знаковыми либеральными персонами, опасающимися признавать Крым российским, а США – неклинтоновскими.

Яндекс.Директ



Продавец: Магазин велосипедов на литых дисках. ОГРНИП: 318774600499312

Велосипед BMW за 11 990р! Распродажа!

на-литых-дисках.рф



Купить сувениры

simferopol.rubinia.ru



В связи с этим ясно, что инициаторами кризиса стали американские демократы, которые то ли сработали за спиной Трампа, то ли действовали по молчаливому согласию Трампа, ищущего встречи с Путиным, чтобы прокачать его на предмет сделки против Ирана и Китая. Но, так или иначе, у кризиса в Грузии глубокие американские корни, выросшие из глобальной политики, и предотвратить это не могли ни в Москве, ни в Тбилиси.

Третье. Те, кто бегает по Тбилиси с плакатами на английском языке против России – это, как и в Киеве, и в Минске, и в Москве, и в любом другом городе – пушечное мясо, пехота, мобилизованная мощной промывкой мозгов. Нельзя всерьез к этому относиться и обижаться на их поведение. Они - продукт манипуляций, а обижаться на продукт глупо. Хотите иметь другой продукт – готовьте его сами. Тогда будут бегать те, кто вам нужен, и орать то, что вам надо. Но если в 1991 году мы сами отдали республики СССР американцам, то теперь мы получаем то, что сами натворили своими руками. Если грузин воспитывали американцы, то что удивляться, что грузины теперь не те, что были в СССР?



Во всем этом бедламе самыми ценными для нас являются слова президента Грузии о каком-то там наличии в Грузии российской пятой колонны. Это, конечно, преувеличение, никакой нашей пятой колонны там нет. Ее никто там не создавал и не ставил даже такой задачи. Но это не значит, что там у нас нет ситуативных союзников, которые ищут способы сближения с Россией в силу своих политических и иных интересов. И это не значит, что наш ответный удар не должен быть дозирован так, чтобы эти союзники не попали под раздачу.



А именно к такому ответу провоцируют власть начавшиеся эмоциональные дискуссии, где Россию подталкивают чуть ли не к полной экономической блокаде Грузии. Россия может сделать это легко, но тогда победят самые оголтелые русофобы, ибо их обвинения подтвердятся. Это означает подставить тех, кто является в какой-то степени нашим ресурсом в Грузии.



Да, они не смогут повернуть политику Грузии вспять. Но создать встречный конфликт и ослабить радикалов смогут. Кто был главным врагом протестовавших? Министр внутренних дел Грузии. Он разгонял толпу и арестовывал зачинщиков, срывая замысел, не потому, что любит Россию, а потому, что выполнял то, что обязан. Есть завязанные на Россию представители грузинского бизнеса. И их влияние не стоит недооценивать.



Поэтому что-то большее, чем запрет на авиаперелеты, сейчас не целесообразно. Мы это обозначили, но пока не ввели в действие. Потому что у нас нет задачи полностью обанкротить производителей вина и минералки в Грузии, и тем самым лишить их политического ресурса, а есть задача побудить их к активным противодействиям.

России выгодна дестабилизация враждебного ей режима. Это нормальная и правильная реакция. А ничто так не дестабилизирует, как конфликт интересов. Поэтому всякое отрезание последует после семикратного измерения. Важно не выплеснуть с водой и ребенка. Ведь не на голом месте запаниковали американцы. Значит, что-то делалось правильно, и не надо от этого отказываться, если именно к этому нас и толкают.



После того, как турки сбили наш самолет, была такая же ситуация. Чуть ли не бомбить Стамбул требовали. Сейчас тоже толкают врезать по Грузии так, чтобы мокрого места от нее не осталось. Это неправильно. Ловушка мести – самое глупое, на что можно попасться из всех возможных провокаций. Первая естественная реакция – самая ошибочная. Подавлению первых эмоциональных реакций учат переговорщиков, дипломатов и разведчиков. Первый признак спецподготовки – непроницаемое выражение лица и приглушенные эмоциональные рефлексы.

"Дипломатия - это искусство позволять другому человеку делать по-твоему" (Даниэле Варе, итальянский дипломат). Позволять – понимаете? А не заставлять.

"Говорите в гневе - и эта речь займет первое место среди тех речей, о которых вам когда-нибудь приходилось сожалеть". (Амброз Бирс). В гневе можно не только говорить, но и действовать. Тогда жалеть придется не о словах, а о делах.



Если посмотреть на грузинский кейс с учетом двух этих цитат, то станет ясно, как трудно, но важно уметь сохранять холодную голову в горячей ситуации, особенно если тебя кто-то усиленно подталкивает в спину, играя на твоих эмоциях. Решение об ограничении авиаперелетов в разгар туристического сезона с объявлением о том, что начинаются проверки грузинских вин – это полностью адекватная реакция на случившееся. При необходимости давление можно будет расширить, и это показано, но не сделано. И потому это действует.



Каждый политический инструмент эффективен лишь тогда, когда применен к месту и по назначению. В случае конфликта в Тбилиси именно так и сделано. Тот, кто накручивает истерику, толкает нас туда, где нас хотят видеть в США. Едва ли нам это нужно.