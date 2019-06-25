Узбекистан закупил у России броневички ВПК-233136 "Тигр"

06:39 26.06.2019

СМИ узнали о покупке Узбекистаном российских "Тигров"



Вооруженные силы Узбекистана закупили в России несколько десятков бронеавтомобилей "Тигр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в официальной делегации Узбекистана, посетившей выставку вооружения "Армия 2019" в Московской области.

Бронемашины ВПК-233136 "Тигр" приобретены в специальной комплектации, автомобили доработали по просьбе узбекского заказчика. В бронированном корпусе оборудовали дополнительные двери, на всех окнах смонтировали защитные решетки, а на крыше установили инфракрасный прожектор и разборную бронезащиту стрелка по периметру переднего и заднего люков, отметил источник. "Тигры", которые поставят в Узбекистан, будут также оборудованы пулеметами ПКМ калибра 7,62 мм в открытой установке.



"Эти "Тигры" успели себя зарекомендовать с положительной стороны. Машина может выполнять все задачи, поставленные перед спецподразделениями, и в прямом смысле служить их домом. Не всякий бронеавтомобиль способен на такое", - заявил источник.

Бронемашины "Тигр" предназначены для транспортировки личного состава и различных грузов по дорогам и пересеченной местности, для патрулирования, огневой поддержки подразделений во время специальных операций. Броня "Тигра" выдерживает попадание пули из автомата АКМ с десяти метров и взрыв мощностью до 600 граммов взрывчатки. Автомобили производит "Военно-промышленная компания", которая входит в холдинг "Русские машины" миллиардера Олега Дерипаски. Стоимость одного "Тигра" составляет около 10 млн рублей ($160 тысяч).



В 2015 году Узбекистан получил от США крупную партию бронемашин стоимостью около $150 млн. Более 300 автомобилей были поставлены в страну в рамках американской программы "Передача излишков вооружений" (Excess Defense Article, EDA).

В феврале этого года глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон планирует нарастить поставки вооружения в страны Центральной Азии, чтобы вытеснить с этого рынка другие страны, прежде всего Россию и Китай. По его словам, Узбекистан выразил заинтересованность в диверсификации своей военной техники и заявил о намерении приобрести американское оружие, системы и оборудование. При этом Вотел признал, что правительству США стоит действовать осторожно и сбалансированно, "чтобы не допускать действий, которые Москва сочтет провокационными".