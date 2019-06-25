Экс-президента Кыргызстана загоняют в угол... Похоже, тюремный

06:42 26.06.2019

25.06.2019



Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может оказаться на скамье подсудимых. Парламент выдвинул против него обвинения в совершении особо тяжких преступлений, запустив процедуру лишения неприкосновенности. Сам экс-глава государства заявил о намерении защищаться, в том числе с оружием в руках.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ больше года противостояние двух президентов - бывшего и действующего, похоже, вошло в фазу развязки. Выступив против своего преемника Сооронбая Жээнбекова вскоре после передачи ему власти, Алмазбек Атамбаев опирался на несколько серьезных козырей.

Во-первых, на сторонников в государственных структурах. Во-вторых, на свою должность председателя правящей Социал-демократической партии (СДПК). И, в-третьих, на статус неприкосновенности, который был предусмотрен законом "О гарантиях деятельности президента". Имея столь крепкие позиции, Атамбаев не побоялся обвинить Жээнбекова в коррупции и установлении системы "семейно-кланового правления".

Будучи опытным политиком, экс-президент на этот раз крупно просчитался. Он недооценил решимость Жээнбекова и его новой команды, которые не захотели терпеть критику и делиться властными полномочиями. Из рук Атамбаева стали выбивать один козырь за другим. Сначала из органов власти были вычищены его соратники, наиболее влиятельные из которых, включая бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, оказались за решеткой. Затем развернулась борьба за партию.

Движение "СДПК без Атамбаева" заручилось поддержкой ряда высокопоставленных функционеров, порвавших с экс-президентом, и предъявило претензии на руководство организацией. В апреле в Бишкеке прошло сразу два съезда СДПК. Один из них переизбрал председателем Атамбаева, второй обрушился на политика с критикой и выбрал руководителем партии бывшего губернатора Чуйской области Сагынбека Абдрахманова. Министерство юстиции встало на сторону противников Атамбаева. Между двумя группировками продолжается судебная тяжба, но ее исход легко предсказуем.

Одновременно с этим парламент начал пересмотр закона "О гарантиях деятельности президента". Принятые поправки сохранили за бывшим главой государства право на неприкосновенность, но с рядом оговорок. Так, экс-президент лишается всех привилегий в случае активного занятия политической деятельностью. Кроме того, была введена процедура его привлечения к ответственности в случае обвинения в совершении особо тяжких преступлений.

Решив не искушать судьбу, Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК и приостановил членство в партии. Это произошло 25 мая. Спустя короткое время тактика экс-президента, однако, неожиданно поменялась, и он, отбросив осторожность, пошел ва-банк. 8 июня его сторонники собрались на митинг против коррупции в новой власти. Выступая перед ними, Атамбаев не стеснялся в выражениях.

Среди прочего, он заявил, что нынешнее руководство - это "слуги шайтана", обвинил Жээнбекова в незаконном получении миллионов долларов на предвыборную кампанию и, в конце концов, потребовал его отставки, объяснив, что стране "не нужен президент, у которого колхоз в голове". Последний выпад, видимо, связан с началом трудового пути Жээнбекова, который работал зоотехником в совхозе. Непонятно, правда, почему Атамбаев считает это постыдным. Проблемы страны уж точно не объясняются рабочим прошлым ее руководителей…

Серия нелестных выражений последовала и в адрес депутатов. Последние в долгу не остались, 13 июня создав специальную комиссию по лишению бывшего президента неприкосновенности. Та, в свою очередь, сформулировала против Атамбаева обвинение по нескольким пунктам. Во-первых, политику вменяется незаконное обогащение. По мнению комиссии, Албек Ибраимов передал ему крупный земельный участок в подарок за назначение столичным мэром. На этом месте экс-президентом уже выстроен трехэтажный особняк. Еще один эпизод касается получения участка в курортной зоне озера Иссык-Куль.

Вторая группа обвинений связана с организованной преступностью. Атамбаев подозревается в причастности к освобождению известного вора в законе Азиза Батукаева. В 2013 году у того якобы диагностировали смертельное заболевание и, выпустив из тюрьмы, позволили покинуть страну. Батукаев жив до сих пор, а способствовавшие его освобождению чиновники, включая бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, арестованы.

Кроме того, экс-главе государства ставят в вину вручение наградного оружия 123 иностранным гражданам. Среди них, как выяснилось, были члены организованных преступных группировок. Наконец, депутаты считают Атамбаева причастным к коррупционным схемам при проведении модернизации бишкекской ТЭЦ и поставкам туда угля, а также обвиняют его в гонениях на неугодных судей, СМИ, общественных деятелей и депутатов.

Свою работу специальная комиссия завершила в рекордно короткие сроки. Уже 20 июня парламент принял постановление "О выдвижении обвинения против бывшего президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности". За документ проголосовали 100 депутатов из 105 присутствовавших на заседании, после чего постановление направили в генеральную прокуратуру для юридической оценки.

При этом список обвинений может быть дополнен. Как заявили в депутатской комиссии, после снятия с бывшего президента неприкосновенности будут рассмотрены вопросы его вмешательства в выборы и узурпации власти.

Реакция Атамбаева была предсказуемой. Он заявил, что обвинения не имеют под собой правовой основы и преследуют цель "устранения политического оппонента". 22 июня в пригороде Бишкека состоялся сбор его сторонников, перед которыми экс-президент выступил с довольно воинственной речью. "Я ничего не боюсь, я смогу себя защитить. У меня есть оружие", - сообщил он.

Ситуация в Киргизии, таким образом, становится все более напряженной. В попытке изолировать Атамбаева действующая власть, скорее всего, пойдет до конца. Но и сам экс-президент не собирается сдаваться, активно используя тему недостатков политики своего преемника. Это может привести к открытому столкновению, главной жертвой которого, как обычно, окажется простое население страны.