Все имущество министерств Кыргызстана оценили в 84 миллиарда сомов

06:51 26.06.2019

26 июня 2019, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



Все имущество министерств Кыргызстана оценили в 84 миллиарда сомов. Такие данные приводит Фонд по управлению государственным имуществом.

Это балансовая стоимость объектов. Однако рыночная стоимость имущества министерств и ведомств гораздо выше - 564 миллиарда сомов.

Как пояснил глава ФУГИ Ренат Тулебердиев, такая разница в оценке министерского имущества происходит из-за применения разных систем оценки.