Депутаты КырПарламента продавливают сырой и сомнительный антитабачный закон

06:52 26.06.2019

26 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Пока президент на первом заседании комитета по промышленности и предпринимательству вещал о защите бизнеса, депутаты действовали наоборот. Они готовятся принять новый закон о защите населения от табака, который вводит фактически новый налог и вместо реальной борьбы с курением удар нанесет по малому бизнесу.



Зачем бизнесу еще один налог



Проект закона о защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма предлагает установить новый налог для курящих - 1 тыйын с каждой сигареты. При этом в документе нет данных, куда пойдут не менее 40 миллионов сомов в год от сбора.

Планируется, что средства будут аккумулироваться на счете специального фонда. Но неизвестно, кому он подотчетен и на какие программы направят собранные средства.

"Нам предлагают еще один акцизный налог. Мы видим лишь цель собрать деньги. До сих пор держат в тайне название государственного органа, которому повезет получить контроль над фондом. Плюс необходимо прояснить законность самого платежа", - отметил ранее на пресс-конференции один из разработчиков Налогового кодекса Андрей Красников.



Еще одно новшество законопроекта - запрет открытой выкладки сигарет на витрине. По мнению ритейлеров, это вынудит торговать сигаретами из-под прилавка.



Кроме того, одна из норм законопроекта предлагает запретить продажу сигарет и электронных устройств для курения в зданиях, где населению оказывают услуги торговли, общественного питания, на рынках и стационарных торговых объектах. Предприниматели уверены, что это означает полный запрет на продажу табака в стране.

"Под удар попадают и предприятия торговли, находящиеся в радиусе 100 метров от организаций здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Только в Бишкеке в этой зоне 80 процентов торговых предприятий. Но такие нормы не работают. Попытка установить 100-метровку для продажи алкоголя не увенчалась успехом. Есть гораздо более действенные нормы", - заявил 24.kg глава Национального делового клуба Сергей Пономарев.



Легализация насвая вместо запрета



Еще одно странное новшество документа - фактическая легализация насвая. Авторы законопроекта предлагают насвай, поступающий для оптовой и розничной торговли на рынок Кыргызстана, продавать в специальной упаковке. Она позволит нанести информацию для потребителя и делать маркировку.



Зачем маркировать насвай, который изготавливается из запрещенных законодательством ингредиентов?



Гораздо проще запретить его, раз инициаторы так переживают за здоровье населения страны. Маркировка насвая невозможна, как и его сертификация. Кроме того, предлагают наклеивать акцизные марки на насвай. Как производитель насвая будет заказывать акцизные марки в ГНС, неизвестно.



Вопреки нормам ЕАЭС



Есть и еще одна деталь. Новый законопроект противоречит не только здравому смыслу и продвигаемой президентом политике защиты бизнеса.



Новый антитабачный законопроект нарушает нормы договора о ЕАЭС.



В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внимательно изучили документ. Он содержит дублирующие положения и дополнительные требования к техрегламентам ЕЭАС о табачной продукции.

"Согласно требованиям договора о ЕАЭС, технические регламенты имеют прямое действие на территории государств союза. Страны-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламента на своей территории без предъявления дополнительных требований к такой продукции и проведения дополнительных процедур оценки соответствия", - говорится в заключении ЕЭК.



Бизнес депутатам не указ



Бизнес еще на этапе общественных обсуждений говорил, что законопроект сырой, содержит коррупционные нормы и его нужно доработать. Но упорство народных избранников поражает. Они кивают головами, с высоких трибун говорят о поддержке предпринимателей, но делают все наоборот.

"В понедельник было заседание комитета по социальной политике, где рассматривался этот вопрос. От бизнеса пригласили только представителя Торгово-промышленной палаты, но высказать позицию не дали. И все происходило примерно в то же время, когда президент проводил заседание Комитета по промышленности и предпринимательству, личным примером показывая, как надо вести диалог", - рассказал 24.kg Сергей Пономарев.



До этого были встречи с инициаторами законопроекта, но они не хотят слышать голос бизнеса.



Поднимать проблему пришлось на самом высоком уровне. На заседании совета по развитию бизнеса при торага Жогорку Кенеша вновь озвучили этот вопрос. Предприниматели попросили спикера, чтобы комитет по регламенту изучил ситуацию и при выявлении нарушений снял его с повестки дня.

"Дастан Джумабеков пообещал, что поднимет вопрос. Документ нужно отозвать с обсуждения, чтобы провести процедуры АРВ с участием бизнеса и представить устраивающий все стороны вариант законопроекта. Бизнес в свою очередь готов сесть за стол переговоров и обсуждать ситуацию", - заключил Сергей Пономарев.

Если же депутаты все-таки примут скандальный законопроект, то предприниматели готовы обращаться к президенту для наложения вето. Глава государства, который настроен на диалог с бизнесом, останется для них единственной надеждой защитить свои права.