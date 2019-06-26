Афганские талибы намерены убивать критикующих их журналистов, - А.Серенко

06:58 26.06.2019

"Талибан" (организация запрещена в РФ) потребовал от средств массовой информации и журналистов Афганистана прекратить публикации с осуждением талибов и проводимого им "джихада". Тем, кто ослушается, боевики пригрозили физической расправой. Кабульские эксперты "НГ" расценивают угрозы террористов, как признак слабости "Талибана" и его непопулярности в афганском общественном мнении.

Подконтрольные афганским талибам и "Аль-Каиде" информационные ресурсы распространили "предупреждение военной комиссии" Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание "Талибана") "враждебным СМИ". К числу последних лидеры боевиков отнесли те средства массовой информации и журналистов Афганистана, которые "осуждают продолжающийся джихад (террористическую деятельность "Талибана" - "НГ"), муджахидов-талибов, поощряют оппозицию (талибам)", а также "финансируются отделами безопасности администрации Кабула (афганским правительством – "НГ")".



По мнению руководителей боевиков, "эти СМИ используются в качестве инструментов разведки против продолжающегося джихада, для "промывания мозгов" простых афганцев и осуществления прямой шпионской деятельности противника": поэтому "комиссия по военным вопросам Исламского Эмирата Афганистан строго предупреждает все телевизионные, радио и другие вещательные каналы о немедленном прекращении их враждебной деятельности".



"Если все местные и национальные радиостанции FM, телеканалы и другие средства массовой информации не прекратят подобную деятельность в течение одной недели, муджахиды Исламского Эмирата будут рассматривать их не как СМИ, а как центры разведки противника", - говорится в тексте "предупреждения". Соответственно, подчеркивается в заявлении террористов, эти средства массовой информации "становятся военными объектами для муджахидов в столице, провинциях, городах и сельской местности, и ни один из их офисов, журналистов, рабочих и персонала не сохраняет статус неприкосновенности".

"Фактически, талибы предупредили о своем намерении через семь дней начать убивать афганских журналистов и организовывать вооруженные нападения на редакции СМИ, которые критикуют "Талибан" и его террористическую деятельность, - прокомментировали "НГ" заявление боевиков кабульские политические эксперты. – Талибы пытаются ввести жесткую цензуру для афганских СМИ, диктуя им, что можно писать и показывать, а что нет. Очевидно, что это проявление не силы, а слабости "Талибана", который сегодня явно переживает серьезный кризис, связанный, как с заметной потерей боевой эффективности, так и с отсутствием широкой поддержки в афганском обществе. Талибы пытаются запугать журналистов и, тем самым, повлиять на настроения в общественном мнении. Угрожая убийствами сотрудникам СМИ, боевики, в конечном счете, угрожают всем афганцам".



По словам одного из кабульских экспертов, "это второй случай, когда талибы публично угрожают афганским СМИ и журналистам: "Впервые это произошло в 2016 году, когда боевики "Талибана" открыто озвучили угрозы в адрес нескольких СМИ в связи с их сообщениями о падении города Кундуз. Сегодня же масштаб угроз значительно вырос – боевики, судя по их словам, теперь угрожают СМИ, чьи редакции и представительства располагаются в городе Кабуле и прилегающих к нему провинциях – Кабул, Парван, Лагман, Каписа, Нангархар, Логар, Вардак".

В руководстве Афганистана немедленно отреагировали на угрозы "Талибана" в адрес афганских журналистов. В заявлении президентского дворца по этому поводу отмечается, что "угрозы и нападения на свободу слова и СМИ под любым предлогом противоречат исламским и человеческим ценностям". Президент Мохаммад Ашраф Гани, подчеркнув, что "свобода слова является большим достижением, за которое афганский народ заплатил много жертв", и что "афганское правительство всегда старалось защитить ценность свободы слова и обеспечить условия для ее улучшения", пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности журналистов.

Оказать содействие правительству Афганистана в защите афганских журналистов и редакций СМИ намерены военнослужащие НАТО. Как сообщает афганский телеканал Tolo, сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что НАТО осуждает любую угрозу журналистам: "Мы решительно осуждаем любую угрозу в отношении любого журналиста, потому что это абсолютно фундаментальное демократическое право на свободу прессы. Необходимо сделать все возможное, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, информировать и писать о том, что они хотят и как они хотят".



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

26.06.2019