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Командующим Силами особого назначения КазАрмии назначен Мухтар Аюбаев
07:15 26.06.2019

Назначен командующий Силами особого назначения
Им стал Мухтар Аюбаев.

Фото : riakchr.ru
26 июня 2019, 10:56

Распоряжениями главы государства назначен замначальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, передает Zakon.kz.

- Аюбаев Мухтар Акатович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности, - сообщается на сайте Акорды.

Аюбаев Мухтар Акатович родился в 1959 году. Окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в Минске, Казахский гуманитарно-юридический университет, мастер спорта по вольной борьбе.
Трудовой стаж:
· Помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области (1975-1976);
· Инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК (1983-1984);
· Оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1985-1991);
· Старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области (1991-1995);
· Начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (1995-2002);
· Заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2002-2004);
· Первый заместитель командующего Республиканской гвардией (12.2004-01.2006);
· Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (01.2006-03.2006);
· Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.03.2006-03.2013);
· Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан (03.2013-04.2014)
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы обороны объектов (с 04.2014).

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Источник - zakon.kz
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