Командующим Силами особого назначения КазАрмии назначен Мухтар Аюбаев

07:15 26.06.2019

Назначен командующий Силами особого назначения

Им стал Мухтар Аюбаев.



Фото : riakchr.ru

26 июня 2019, 10:56



Распоряжениями главы государства назначен замначальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, передает Zakon.kz.



- Аюбаев Мухтар Акатович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности, - сообщается на сайте Акорды.



Аюбаев Мухтар Акатович родился в 1959 году. Окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в Минске, Казахский гуманитарно-юридический университет, мастер спорта по вольной борьбе.

Трудовой стаж:

· Помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области (1975-1976);

· Инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК (1983-1984);

· Оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1985-1991);

· Старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области (1991-1995);

· Начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (1995-2002);

· Заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2002-2004);

· Первый заместитель командующего Республиканской гвардией (12.2004-01.2006);

· Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (01.2006-03.2006);

· Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.03.2006-03.2013);

· Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан (03.2013-04.2014)

· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы обороны объектов (с 04.2014).