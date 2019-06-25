Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном

07:51 26.06.2019

Конгрессмены США опасаются, что президент Дональд Трамп может начать военную операцию против Ирана, без их согласия. Республиканец Мэтт Гетц и демократ Ро Ханна предложили внести поправку, которая не разрешает финансировать подобные операции, сообщает Time. Согласно проекту поправки, господин Трамп должен будет получить одобрение Конгресса, прежде чем начать войну с Ираном, в противном случае президент США останется без финансирования этой военной операции.

По словам конгрессменов, разрешение на использование военной силы, которое было получено президентом США после терактов 11 сентября 2001 для борьбы с "Аль-Каидой" и ее представителями в различных странах мира, не распространяется на Иран.



Согласно Конституции США, президент является главнокомандующим вооруженными силами, но право объявлять войну имеет Конгресс. "Мы считаем, что разработчики прописали эту норму, потому что знали, что исполнительная ветвь может втянуть нас в войны, которые не были одобрены общественностью",- сказал господин Ханна.



В поправке прямо говорится, что, за исключением резолюции о военных полномочиях, которая в любом случае требует одобрения Конгресса, "никакие федеральные средства не могут быть использованы для применения военной силы в Иране или против него, если Конгресс не объявит войну".



Ранее президент США заявил, что он уполномочен начать военные действия против Ирана без получения одобрения от Конгресса. При этом господин Трамп добавил, что предпочитает "держать Конгресс в курсе" своих действий.

Эскалация противостояния между США и Ираном произошла после атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в причастности к которой обвинили Тегеран, а также сбитого иранскими военными американского беспилотника. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом на любую атаку против Соединенных Штатов вплоть до уничтожения.