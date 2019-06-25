Третий погибший в Арыси - военнослужащий-контрактник

08:04 26.06.2019

Он скончался 26 июня.



Министерство обороны с прискорбием сообщает, что сегодня в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н.

Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.