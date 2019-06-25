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|Третий погибший в Арыси - военнослужащий-контрактник
08:04 26.06.2019
Он скончался 26 июня.
Министерство обороны с прискорбием сообщает, что сегодня в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н.
Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.