Новый праздник появился в Казахстане - "День работников СМИ" (28/06)

08:06 26.06.2019

Новый праздник появился в Казахстане

Это День работников средств массовой информации.



День работников средств массовой информации появился в Казахстане, передает Zakon.kz.

Соответствующее постановление опубликовано в официальных СМИ.

- Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 год, №53, ст.343) следующие изменение и дополнение: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. День работников связи и информатизации – 17 мая"; пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. День работников средств массовой информации – 28 июня".

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее указание правительству.