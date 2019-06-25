Бишкек. Свара правящего клана клоунов, - "Ачык саясат"

08:32 26.06.2019

Кто-то хочет отобрать полномочия у власти, пока она занята Атамбаевым?



Со времени раскола между действующим президентом и его предшественником тенденция восприятия Алмазбека Атамбаева как главного оппозиционера правящему режиму только набирала обороты. Подобный взгляд на расстановку политических сил подогревался действиями с обеих сторон и, будь то общественное мнение или комментарии экспертов все, что происходит вокруг фигуры экс-президента, до сих пор чаще всего расценивается как борьба власти и оппозиции.



В стране между тем сформировалась реальная политическая сила, способная противопоставить себя Жээнбековым, и ее удельный вес и влияние нельзя недооценивать.



В ситуации с Атамбаевым сейчас необходимо четко понимать, почему на самом деле происходит то, что происходит. Да, Жогорку Кенеш бросил все силы на то, чтобы как можно скорее лишить его неприкосновенности, и выглядит это как попытка "загасить" противника окончательно. Но ввиду грядущих парламентских выборов 2020 года ни сам Атамбаев, ни его сторонники никакой опасности для привычной расстановки сил в ЖК не представляют. Обескровленная СДПК, пережившая сначала раскол, а теперь и втянутая в длительную судебную тяжбу с "СДПК без Атамбаева", до выборов в лучшем случае доползет на волевых. А Атамбаева так и вовсе вынудили уйти с поста председателя партии.



Жертва - Атамбаев Жогорку Кенешу нужен для того, чтобы списать на него собственные преступления последних лет и к выборам подойти вновь чистенькими, как первый снег. Достаточно внимательно рассмотреть список обвинений, выдвинутых парламентом против экс-президента. Наиболее общее из них – якобы узурпация власти – уже снимает с ЖК всякую ответственность за происходящее в стране в минувшие шесть лет. Все стратегически важные решения, к которым сегодня имеются вполне обоснованные претензии, Атамбаев, как заявляют депутаты, принимал лично или лоббировал их принятие.



Так, к примеру, парламент явно не намерен отвечать за соглашение о модернизации ТЭЦ, хотя сам же его одобрил именно на тех условиях, которые сегодня называет грабительскими и коррупционными. Фиктивные тендеры и протаскивание через них аффилированных компаний, незаконные схемы с землепользованием, прессинг бизнеса – перечислять, в чем замешаны парламентарии нынешнего созыва, можно очень долго.



Если прибавить к тому "шедевральное" законотворчество депутатов и рейтинг общественного недовольства такими слугами народа, окажется, что заседать в ЖК из этой спевшейся компашки в 2020 году вообще некому. Вот почему парламент сейчас плотно взялся за Атамбаева, если не назначить крайнего, собственную репутацию ЖК не отмыть.



В связке "экс-президент – действующая власть" никакой ощутимой угрозы от Атамбаева тоже уже давно не исходит. Все влиятельные сторонники бывшего главы государства арестованы, новых за это время не прибавилось, и единственное, что может противопоставить Жээнбековым экс – свои обличительные выступления. Чем, собственно, Атамбаев и занимается. Как источник информации он, безусловно, ценен для тех, кто хотел бы возразить режиму, но реальных политических сил за Атамбаевым в настоящее время нет.



А за кем они есть, и кто действительно может конкурировать с Жээнбековыми? Вот самый интересный вопрос относительно политической ситуации в стране, и ответ на него лежит на поверхности. Не вполне отдавая себе отчет в том, что именно взращивает, действующая власть привела в большую политику своих конкурентов собственными же руками. Публичная реабилитация Райымбека Матраимова и поддержка его клана – худшее, что сделали Жээнбековы ради упрочения своих позиций.



Самим Жээнбековым, как нетрудно заметить, понадобился не один год, и даже не одна пятилетка, чтобы выбиться на вершину управленческого аппарата. Хотя, пусть и не самого президента, но Асылбека Жээнбекова точно вряд ли получится назвать несведущим в интригах политиком. Кулуарные перемигивания, хитросплетенные за спиной Атамбаева договоренности, вербовка сторонников на родном для Жээнбековых юге страны – все это в итоге увенчалось успехом, но далеко не сразу.



Матраимовым понадобилось меньше года, чтобы занять позицию второго самого влиятельного клана страны. Да и "второй" здесь звучит довольно формально – не первый только потому, что официально не на высших государственных постах. Матраимовы, а вовсе не Жээнбековы, контролируют юг и крупнейшие финансовые потоки, идущие через южную таможню. У Матраимовых огромный денежный ресурс, отчего они могут позволить себе даже попросту покупать те СМИ, которые пишут неугодные семье вещи, и ставить в эти медиа своих людей. Как уже произошло с газетой "Супер-инфо". К деньгам и власти Матраимовых охотно тянутся те же парламентарии и тертые калачи большой политики, отчего сегодня Матраимовых защищает уже не только лично президент, а весь ЖК во главе со своим спикером.



Наконец, у Матраимовых уже сейчас предостаточно своих людей на значимых уровнях самых разных госинстанций, так что Исламбек Матраимов, например, вполне может позволить себе картинно уйти с должности начальника Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП, а в деле расследования источников имущества его брата "Раима-миллиона" все равно ничего не меняется. Финпол по-прежнему, как и полгода назад, не находит на Райымбека Матраимова ничего и "не видит" очевиднейших доказательств его коррупционной деятельности.



Формирование собственной партии и официальный приход в большую политику Матраимовых сегодня лишь вопрос времени. А тот факт, что довольствоваться скромной ролью союзников Жээнбековых они не намерены, уже не вызывает сомнений. Даже самый непубличный из братьев и более всех верный принципу "большие деньги любят тишину", Райымбек Матраимов ныне не избегает объективов фотокамер и жаждет паблисити. И в ответе на вопрос, кто кем воспользовался – Жээнбековы влиянием Матраимовых или Матраимовы политической слепотой Жээнбековых – когда оба клана, незадолго до президентских выборов, решили объединить силы против "атамбаевских", очень скоро может наметиться очевидная истина, для Жээнбековых совсем не лестная.



Правящий клан фактически, сам того не заметив, расчистил наиболее удобную политическую площадку для прихода куда более сильного, организованного и влиятельного клана, убрал с его дороги все препятствия и позволил сформировать реальные оппозиционные силы из числа наиболее преступных и беспринципных коррупционеров страны. И, может статься, худшим, что сделали во власти Жээнбековы, окажутся даже не все их незаконные методы устранения неугодных, неумелое госуправление и сопутствующие ему бесконечные кризисы, а именно последующий приход к власти Матраимовых. К чему сейчас есть все предпосылки.



Источник - Ачык саясат