Батька Махно, смотрит в окно... В пригороде Бишкека создан "Штаб" атамбаевского ополчения

08:36 26.06.2019

В пригороде Бишкека создан штаб в поддержку Алмазбека Атамбаева



В селе Кой-Таш возле дома экс-президента Алмазбека Атамбаева создан штаб в его поддержку. Об этом "Азаттыку" сообщил член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана Адиль Турдукулов.



По его словам, напротив дома Алмазбека Атамбаева установлено несколько юрт, а также организован пресс-центр, который начнет работать с 26 июня.



Адиль Турдукулов отметил, что "народный штаб" создан "против беззакония, которое сегодня творится в Кыргызстане".

25 июня на заседании парламентского комитета генпрокурор Откурбек Джамшитов зачитал заключение своего ведомства по обвинениям парламента против экс-президента Алмазбека Атамбаева для снятия с него неприкосновенности. Надзорный орган нашел основания к 5 обвинениям из шести, выдвинутых депутатами.



20 июня Жогорку Кенеш поддержал заключение депутатской комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности. "За" проголосовали 100 депутатов, "против" - 5. Всего на заседании было зарегистрировано 105 депутатов.



Постановление парламента направлено в Генпрокуратуру, после оценки которой парламент может лишить Атамбаева неприкосновенности.

Ожидается, что парламент рассмотрит заключение Генпрокуратуры на пленарном заседании в ближайшие среду или четверг.