Дьявольский оскал демократии, - А.Дубровский

12:41 26.06.2019 Что роднит "демократии" Украины и Грузии?



Александр Дубровский



Как всем уже давно ясно, универсальных стандартов демократии так, чтобы "от и до", не существует в природе. Таковые есть лишь в воспаленных революционных фантазиях, а также в экспортном заокеанском варианте, где также одновременно присутствуют абсолютно произвольные оценки, основанные на критериях "свой - чужой".



Все остальное, не относящееся к означенной псевдореальности, густо окрашено национальной спецификой, вплоть до чудовищного искажения, так называемых, базовых маркеров, типа "выборной демократии". Достаточно знать, что в Бельгии, в столице которой заседают главные евродемократы, много лет как введены суровые штрафы за неявку на выборы, и все рассуждения об универсальной демократии можно напрочь и навсегда забыть.



В демократической Европе Бельгия, кстати, далеко не единственная, штрафы предусмотрены в Люксембурге, Греции, Австрии, Германии, Италии и на Кипре.



Также следует иметь ввиду: демократия, из всех способов организации общества, обладает самыми изощренными инструментами насилия над человеческой природой, подменяя эту природу иллюзорными свободами и социальными миражами, входящими со временем в жесткие противоречия как между собой, так и с реальностью. Фактически эти противоречия изначально встроены в демократию, что есть ее главный родовой порок, хотя неявный и проявляющийся далеко не сразу.



Судите сами: демократия декларирует свободу слова, совести, самовыражения, собрания и т. д. При этом, один из основополагающих принципов: подчинение меньшинства большинству путем голосования, что есть, говоря по сути, диктатура (насилие) большинства над меньшинством, которому якобы предоставлены некие равные свободы.



Данное явное противоречие, как его ни маскируй, требует своего неизбежного разрешения. Чтобы противоречие не выходило за рамки приличия, необходимы законы, ограничивающие протесты меньшинств и загоняющие их в рамки, вплоть до уголовных наказаний, а также силовые структуры, быстро подавляющие несогласных с применением разнообразных спецсредств в случае их выхода из под контроля.



То есть, налицо двойные и тройные уровни насилия, которые вынужденно маскируются словесной эквилибристикой, типа "свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого". Таким образом, весь этот многослойный пирог мельтешащих декораций состоит из множества звеньев, создавая иллюзию устойчивости, которую необходимо постоянно латать и поддерживать.



Всякая чушь о независимости ветвей власти, необходимости сменяемости власти, справедливой конкуренции, равновесия спроса и предложения, незыблемых правах и свободах, Биллей и Конституций, вплоть до "общечеловеческих ценностей, закрепленных во Всемирной декларации прав человека" - это лишь фон из словесного поноса и компьютерной графики, призванных замаскировать два инструмента, на которых только и держится карточный демократический домик:



1. Возможность силового подавления малейших отклонений от "генеральной линии".



2. Необходимость постоянного роста уровня жизни электората.



Налицо обычная банальная схема "кнута и пряника" и ничего более. Вообще ничего!



Вопрос: это что, кому-то не ясно было с самого начала? Кому не ясно, почитайте партийную газету "Правда", любой номер и на любой странице, там вам расскажут все о зверином оскале империализма, насильно и, одновременно, незаметно загоняющем своих граждан в рабство золотому тельцу. И не только.



Еще расскажут, как эти инструменты вырываются наружу и силой "демократического" оружия навязываются всему человечеству, не считаясь с миллионами жертв, не пожелавших жить в тщательно скрываемом рабстве. Расскажут, правда, в несколько других оборотах, что не отменяет смысла. Также как все давно и до запятой расписано у классиков марксизма-ленинизма и их последователей.



Для тех, кому лень искать "Правду" и классиков, поясню более доступным языком, в том числе и на паре примеров, происходящих под нашим боком.



Западная демократия - худшая из всех систем правления, которые построило человечество за свою историю, ибо при ней стадный электорат загоняется в рабство исключительно добровольно. То, что именно Запад принял подобное государственно-общественное устройство, говорит лишь о том, что западному электорату ментально наиболее близко подобное добровольное рабство на основе системных подачек, вызывая неприятие лишь у небольшого процента общества, протесты которого подавляются силовыми структурами, действующими на основе многочисленных законов.



Сказанное, кстати, относится лишь к внутренней политике, которая, при всем ее добровольно-принудительном и откровенном "кнуте и прянике", по большому счету, должна мало волновать всех, кто находится за пределами западных границ. Однако так могло бы быть, но так не получается, ибо неизбежно возникает целый пучок следующих противоречий, уже выходящих за очерченные границы.



Проблема в том, что любая самодостаточная система требует постоянной подпитки, разрастаясь до пределов, которые никем и ничем не ограничены. В результате, во-первых, появился мем "демократия должна уметь себя защищать", что спровоцировало создание колоссальных высокотехнологичных вооруженных сил, тут же, чтобы "не ржаветь", потребовавших перманентного вмешательства в любую точку планеты под лживым предлогом защиты своей национальной безопасности.



Во-вторых, поддержание постоянно растущего уровня жизни потребовало бесконечного роста долговой нагрузки, пронизывающего все уровни западного общества, от домохозяйств до госструктур.



В результате, закономерно появился экспортный вариант демократии, навязываемый всему остальному миру силой "демократического" оружия, вскрывающего границы в пользу "демократических" товаров с целью выкачивания валюты из третьих стран для покрытия собственных долгов.



Одновременно, чтобы не воевать "на два фронта" (внутреннем и внешнем), началось спонтанное расширение прав меньшинств, открывая ценностные "окна Овертона" по всему спектру "несогласных", ранее никогда не имевших подобных прав и свобод.



Эти новые ценности, представляющие из себя чистой воды бесовщину, ибо созданы ценой ограбления мира и его многомиллионных жертв, были умело перенаправлены и тут же стали проникать за внешние границы в виде "бесплатного приложения" к "демократическим товарам и Томагавкам".



Опасности "демократической бесовщины" мир осознал далеко не сразу. Понадобилось относительно длительное время, чтобы проявилась истинная картина последствий такого проникновения, что вызвало закономерное сопротивление ментально иного, как правило консервативного, всего "остального мира" к добровольно-принудительному рабству.



По сути дела, речь идет о той самой гибридной войне Запада, которая сегодня у всех на устах. Технология проста: даже если какая-либо страна не завоевывалась Западом в буквальном смысле (не важно, почему), в ее контуре пробивались точечные ментальные бреши во всех слабых местах, провоцируя местных радикалов на раскручивание ситуации в "нужном" направлении.



Затем бреши расширялись и в них устремлялась все более широким потоком "гуманитарка" по приобщению к демократическим ценностям. Далее, если процесс пошел, подключался критерий "свой-чужой" вне зависимости от реального положения дел, которые, как правило, выглядели крайне печально, а часто и кроваво. Если вдруг в стране наступала относительная стабильность, бреши латались и народ успокаивался, следовал прорыв в новом месте, и все начинало крутиться заново.



Конечно, описанные процессы есть лишь общая схема происходящих в мире сложных процессов, когда в каждом отдельном случае всегда имеется национальная специфика, густо замешанная на культуре, истории, традициях, религии и т.д. Также, например, как есть эта специфика в процессах, происходящих у наших соседей: в Грузии и на Украине.



По сути дела, в обеих странах много общего в причинно-следственных связях:



- радикалы, поддержанные Западом, совершили, так называемые, "цветные революции", а по сути - государственные перевороты;



- промежуточным итогом стали потери территорий, которые не пожелали попасть в демократическое рабство;



- экономики стран рухнули и им понадобились многомиллиардные внешние вливания;



- основным экспортным товаром, котируемым на Западе, стала, вопреки национальным интересам, оголтелая русофобия, ставшая окном внедрения западных экспортных ценностей.



Различия же определяются лишь временны?ми рамками процессов и размерами стран.



В частности, Грузия, несмотря на полностью потерянный производственный потенциал, благодаря своим ничтожным размерам, начала выживать за счет экспорта вина и небольшого сельхозпроизводства, а также туризма, превратившись в типичную "банановую республику". И то, и другое, в очень значительной степени, держится за счет России, доходами от торговли с которой ситуация в последние годы зримо стабилизировалась.



Однако недремлющая русофобия нашла повод, устроив бойню на ровном месте с перспективой перерастания в полноценный шабаш бесов. То есть, сложившаяся конструкция, зашатавшаяся от простого толчка, сразу показала, насколько иллюзорны ценности демократии в мире, ментально очень далеко отстоящем от Запада, который, безусловно, причастен к происходящему, показав через немногочисленных агентов влияния свой дьявольский разрушительный оскал.



Украина идет тем же путем, хотя успехи на пути к "банановому" состоянию у нее еще лишь маячат на горизонте. При этом размеры страны и полное отсутствие традиций государственности предрешают гораздо более глубокое падение, особенно в связи с приходом в высшие эшелоны власти абсолютно некомпетентных людей из комично-артистической сферы.



Людей, даже не понимающих разницы между добром и злом, между Богом и дьяволом, как не понимали этого их предки-лицедеи, которых на Руси всегда хоронили за чертой своих кладбищ, рядом с самоубийцами.



Что ж, дьявольский "томос" всем им в помощь. По-видимому, чтобы что-то окончательно понять в истинных целях западной демократии экспортного образца, надо дойти до настоящего дна, почувствовав седалищем жар всегда раскаленных в ожидании сковородок. Источник - iarex.ru

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