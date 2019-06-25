 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таможню Украины возглавил активист ЛГБТ "гарный парубок" Нефедов
12:44 26.06.2019

Так победим: Таможню Украины возглавил фантастический клоун

Итак, на Украине теперь новый глава таможни. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приняла решение рекомендовать Кабинету министров назначить первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Решение было принято по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность - собеседования, состоявшегося во вторник.

На собеседовании Нефедов заявил, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".

Он считает, что за несколько месяцев побороть контрабанду невозможно, но озвучил ряд шагов, которые могли бы начать борьбу на этом пути.

"Я буду работать над тем, чтобы на территории таможен не стояли все правоохранительные органы, каждый из которых является слабым звеном", - сказал он.

Окладистая хипстерская борода выдает в Максиме завсегдатая барбершопов, открытая поддержка однополых извращенцев, маски для лица, фото которых Нефедов активно публикует в Instagram… Кто же станет сомневаться, что украинская таможня отныне в надежных руках?
Но самое забавное не это, а то, что "новая" команда Зеленского состоит из не очень новых людей Яценюка и Гройсмана - в обоих кабминах Нефедов с 18 февраля 2015 года занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли, а с 2016-го - первого замминистра.

Нефедову 35 лет, он никогда не был женат и на Украине считается завидным холостяком, но учитывая его фото с марша гомосексуалистов, украинским девушкам, возможно, не на что надеяться. Как и украинской таможне.

Источник - Русская весна
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