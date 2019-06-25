Родители древней девочки из пещеры Денисова принадлежали к двум разным видам людей

17:44 26.06.2019

Ученые из Лейпцигского университета изучили останки девочки, которая родилась 90 тысяч лет назад. Ее останки были найдены в пещере Денисова, на Алтае. И, оказалось, что ее родители принадлежали к разным человеческим видам. Ее мама была неандертальцем, а отец относился к так называемым денисовцам. Это показал генетический анализ – в костях девочки оказалось практически одинаковое количество ДНК неандертальцев и денисовцев, пишет журнал National Geographic.



Неандертальцы и денисовцы - это вымершие виды человека. В конкурентной борьбе они уступили кроманьонцам, которые и являются нашими предками.

Ученые и раньше подозревали, что разные виды людей скрещивались между собой. Хотя такие контакты и были, скорее всего, большой редкостью. Но ребенок от такого смешанного брака был найден впервые.

Кто такие денисовцы



Денисовцы – эта ветвь человечества обнаружена относительно недавно. В 2010 году был обнаружен специфический геном из останков древних людей, найденных в пещере Денисова на Алтае. Останки древней девочки тоже были найдены именно в этой пещере.

Как говорит один из участников исследования, профессор Лейпцигского университета Грин Райх, пещеры - настоящее сокровище для археолога. Там прекрасно сохраняются кости и там постоянно собирались самые разные группы людей. "Пещеры - это бары и ночные клубы древней Евразии", - шутит ученый.



У денисовцев и неандертальцев был общий предок, но их пути разошлись 390 тысяч лет назад. Денисовцы практически исчезли 40 тысяч лет назад, примерно в то время, когда и неандертальцы.

Детально восстановить облик денисовского человека сейчас трудно - слишком мало найдено останков, в отличие от неандертальцев или кроманьонцев. Известно лишь, что денисовцы были темнокожими, у них были карие глаза и черные волосы.



Из современных людей, наиболее генетически близки денисовцам австралийские папуасы. Их геном на 5% совпадает с денисовским человеком.

Геном современных людей

А что современные люди? Можем ли мы быть генетически связаны с этими древними ветвями человечества? Да, вполне. Современные люди, после того, как покинули Африку, стали скрещиваться с неандертальцами. Примерно 2% ДНК европейцев и азиатов достались нам в наследство именно от неандертальцев.



И эти 2% внесли свой весомый вклад в наш геном. Ученые считают, что именно гены неандертальцев оставили нам в наследство депрессию, шизофрению и никотиновую зависимость. Но, при этом, усилили наш иммунитет.

А самый "чистый" геном первых предков человека – у африканцев, у них минимум примесей других ветвей человечества. Собственно, именно из Африки вышли и вышли первые кроманьонцы - предки всех современных людей.