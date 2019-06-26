Итоги саммита секретарей СНБ России, США и Израиля в Иерусалиме, - Дм.Минин

19:56 26.06.2019

Дмитрий МИНИН | 26.06.2019 |



У американцев оснований для беспокойства больше

В Иерусалиме закончился беспрецедентный по своему формату двухдневный саммит (24-25 июня) глав аппаратов Советов национальной безопасности России, США и Израиля. В трехсторонней встрече, наряду с Н. Патрушевым, участвовали от США Джон Болтон, от Израиля Меир Бен-Шаббат. На их дискуссиях практически неизменно присутствовал и Б. Нетаньяху.



Н. Патрушев и Б. Нетаньяху

Накануне саммита было немало прогнозов по поводу того, что он может привести к достижению договоренностей по многим проблемам Ближнего Востока, прежде всего в связи с Сирией и Ираном. Как утверждали западные и отчасти израильские СМИ, речь шла о якобы предстоящей сдаче Москвой своих позиций в обмен на получение ею некоторых "привилегий", в том числе по Украине и Крыму.

В отличие от таких спекуляций на Западе, где пытались посеять недоверие между Россией и ее партнерами на Ближнем Востоке, среди них самих особого ажиотажа не отмечалось.

И в сирийской, и в иранской, и в прессе других ближневосточных стран уверенно предсказывали, что ошибется тот, кто ожидает от России "сдачи позиций". На это указывал и ряд переговоров с Сирией и Ираном, проведенных Москвой накануне иерусалимской встречи. Линия, которую собиралась проводить российская делегация, была прекрасно известна и получила полную поддержку партнеров России. Президент Башар Асад, например, принял​​ в Дамаске спецпредставителя России по Сирии А. Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел С. Вершинина, подтвердивших "твердую поддержку усилий сирийского государства по восстановлению безопасности и стабильности на всей территории Сирии".



Российская делегация и Б. Асад

Перед поездкой в Израиль сам Н. Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и обсудил с ним детали будущей встречи и связанные с ней проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве египетского коллегу Самеха Шукри и подчеркнул необходимость урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией ООН № 2254 и уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Особое значение в Дамаске и Тегеране придавали заявлению президента РФ В. Путина во время "прямой линии", которое там прямо связали с намеченными переговорами в Иерусалиме. По поводу якобы намечавшейся "сделки" он сказал: "Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами".



Ход трехстороннего саммита в Иерусалиме

В ходе саммита глава российской делегации недвусмысленно заявил, что Сирии должны быть обеспечены суверенитет, независимость и территориальная целостность. Мирное урегулирование там должно быть достигнуто в результате диалога всех заинтересованных сторон, при этом законность власти Б. Асада, похоже, больше никто не оспаривает.

Следует заметить, что приписываемое Тегерану стремление "навсегда" оставить своих военных на "сирийско-израильской границе", что было камнем преткновения и в Иерусалиме, не отвечает реальным намерениям иранского руководства: оно неоднократно заявляло, что вернет своих добровольцев на родину, как только Сирия будет полностью освобождена от международных террористов и иностранных интервентов (читай: из США и Турции). Важным содержанием этой части переговоров является и несколько раз повторенное Нетаньяху заверение сделать все, чтобы не подвергать опасности российских военнослужащих в Сирии. В целом заявление сторон о договоренности по большинству вопросов урегулирования в Сирии вселяет определенный оптимизм. Лишь бы никто снова не отступил от своих обещаний.



Довольно жесткую позицию глава российской делегации занял по Ирану, что принципиально важно с учетом военной опасности, нависшей над этой страной. Патрушев прямо заявил​​: "Иран был и будет нашим союзником и партнером. Любые попытки сделать Тегеран главной угрозой глобальной безопасности, поставить его в одну корзину с ИГИЛ [запрещена в РФ. – Ред.] или любой другой террористической группировкой неприемлемы".

По мнению Москвы, Иран вносит большой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и помогает стабилизировать там ситуацию. Поэтому по отношению к Ирану необходимо проявлять сдержанность, прилагая усилия для смягчения напряженности, в том числе в отношениях между Израилем и Ираном. Патрушев отклонил обвинение в том, что Иран недавно торпедировал американские танкеры, призвав к расследованию данного вопроса. По поводу сбитого американского беспилотника он выразил мнение, что тот находился в иранском воздушном пространстве, а также заявил, что израильские авиаудары по иранским военным в Сирии "нежелательны".

Как и ожидалось, Джон Болтон вместе с израильскими коллегами проявили особую настойчивость в осуждении "агрессивной политики" Ирана. На своей пресс-конференции Болтон оспорил позитивный взгляд Патрушева на роль иранских войск в Сирии. Он усомнился, является ли это истинной позицией России, и выразил мнение, что Москва также надеется на уход сил Тегерана и его доверенных лиц из Сирии. Кто-то вообразит, пожалуй, что Болтону лучше известна позиция Москвы, чем ей самой. И все же у помощника президента США по национальной безопасности был в целом во время бесед в Иерусалиме довольно примирительный тон в отношении России, что для него редкость.



Н. Патрушев и Д. Болтон

Возможно, это объясняется тем, что состоявшаяся встреча должна послужить некой платформой для проведения саммита между В. Путиным и Д. Трампом в Осаке. Подведя ситуацию с Ираном на порог войны, но не будучи к войне готовой, американская администрация нуждается в ком-то, кто мог бы служить посредником между ней и Тегераном. Не случайно Болтон, в прошлом призывавший к смене режима в Иране, ныне говорит, что делал это как частный гражданин. Теперь же, по его словам, "Белый дом не стремится к смене режима в Исламской Республике". И Москва хорошо вписывается в такую посредническую миссию, поэтому у Вашингтона нет резона обострять сейчас отношения еще и с ней.

В Израиле проправительственная пресса полна хвалебными отзывами о прошедшей встрече, а вот оппозиционная выражает опасения: не была ли встреча была слишком примирительной и не прошла ли она не совсем желательным образом? Некоторые американские союзники также высказывают определенное беспокойство возрастанием зависимости США от сотрудничества с Россией. Так, польская Gazeta Wyborcza полагает, что саммит в Иерусалиме станет беспрецедентным событием, поскольку возникший между Тегераном и Вашингтоном политический кризис сближает россиян с Европой, раздосадованной безответственностью Трампа, и выгоден России, ибо растет цена на нефть. При этом соглашение с Соединенными Штатами по Сирии (признание Вашингтоном режима Асада и смягчение санкций взамен на ограничение роли Ирана) позволит России вернуть себе роль одного из ключевых игроков на ближневосточной сцене. Поляки даже усматривают в этом зачатки "нового мирового порядка", о котором якобы могут договориться США и Россия.

Все это сильное преувеличение. Очевидно, однако, что без России сейчас никакие серьезные изменения на Ближнем Востоке невозможны.