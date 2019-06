Каковы интересы США в Туркменистане?

19:58 26.06.2019

Авторитетное американское издание The Diplomat опубликовало статью Виктории Клемент (Victoria Clement), посвященную американским интересам в Туркменистане и фигуре нового посла США в этой прикаспийской стране Мэтью Климова. Статья под названием "Каковы интересы США в Туркменистане?" (What Are US Interests in Turkmenistan?) опубликована 18 июня и проливает свет на место Туркмении в геополитической стратегии Вашингтона на Каспии. Перевод статьи выполнен редакцией портала "Каспийский вестник".

Правительство Туркменистана в ближайшее время примет нового посла США в Ашхабаде. 13 июня 2019 года Мэтью С. Климов был приведен к присяге в качестве следующего посла Соединенных Штатов Америки в Туркменистане в зале Бен Франклина Государственного департамента.

Выпускник Вест-Пойнта, новый посол служил офицером армии США с 1974 по 2003 год. Он командовал подразделениями на уровне батальона и бригады и получил серебряную награду за участие в операции "Буря в пустыне". Ушел в отставку в звании полковника.

В своем выступлении перед Сенатом США 16 мая тогдашний кандидат Климов подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют долгосрочные интересы в Центральной Азии и что его предстоящая работа в Туркменистане дает возможность продвигать эти интересы. Он особо отметил "прозрачные границы, терроризм и наркотрафик", как потенциальные угрозы Туркменистану, который граничит с Ираном и Афганистаном на юге.

Эти проблемы перекликаются с ключевыми вызовами (и возможностями), которые Центральное командование США определяет в Туркменистане, включая безопасность границ и возможности реагирования на стихийные бедствия. Заявление CENTCOM о положении в 2019 году указывается, что "нестабильная экономика, жесткая политическая система и туркменская политика позитивного нейтралитета во многом ограничивают международное сотрудничество и деятельность служб безопасности Туркменистана".

CENTCOM уточняет, что на его миссию в Туркменистане продолжает оказывать влияние "нестабильность в Афганистане и потенциалом потока иностранных боевиков-террористов". "Несмотря на эти опасения и продолжающееся присутствие в Афганистане, США намерены сохранить небольшой военное присутствие в Центральной Азии.

Показания Мэтью Климова перед членами Сената резонировали с нынешним интересом США к значительным углеводородным ресурсам Туркменистана. Туркменистан занимает шестое место в мире по запасам природного газа. Реализация природного газа является основным источником пополнения бюджета Туркменистана, на долю которого приходится 80 процентов экспортных доходов. До недавнего времени Китай был единственным значительным клиентом страны. В апреле 2019 года Россия возобновила импорт туркменского газа после трехлетнего перерыва.

Климов пообещал в своих показаниях, что "приложит все усилия для содействия диверсификации экспортных рынков туркменского газа - как через Каспийское море, так и в Южную Азию. Этот момент перекликается с комментариями президента США Дональда Трампа в поздравительном послании президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю майского праздника Новруз:

"Народ Соединенных Штатов Америки и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления нашего экономического сотрудничества с Туркменистаном. Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря".

Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Туркменистан диверсифицировал свой газовый рынок за счет Транскаспийского трубопровода, по которому туркменские ресурсы будут поступать в Европу через Баку и Азербайджан. Этот газопровод все еще находится на стадии планирования, однако он находится в центре интересов США с 1990-х годов.

Ключом к недавней откровенности американцев по этой теме стало соглашение по Каспийскому морю 2018 года, которое отразило общее понимание прибрежных государств (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан) по вопросу международно-правового разграничения пространства Каспия. Соглашение допускает строительство энергетических трубопроводов, при этом каждая сторона обладает юрисдикцией в отношении любых сооружений или установок в своем секторе.

Иными словами, прикаспийские государства будут иметь власть над материалами и транзитом по территории Каспия. Это делает более вероятным продолжение проекта Транскаспийского газопровода.

Климов в своем выступлении перед Сенатом, коснувшись вопросов, по которым он намерен работать с правительством Туркменистана "решительно и конструктивно", раскритиковал Ашхабад по вопросам прав человека. Он в частности, намерен обращать внимание на "полный спектр вопросов прав человека, включая использование принудительного труда при уборке хлопка и необоснованные ограничения религиозной практики".

Хотя вызывает восхищение тот факт, что посол Климов нацелен на решение этих насущных проблем в области прав человека, он, вероятно, потратит еще больше времени на борьбу с тем, что он сдержанно назвал "слабой регулятивной средой Туркменистана и чрезмерной бюрократией".

Соединенные Штаты обращают внимание на возможность диверсификации энергетических рынков Туркменистана. И уходящий посол США в Туркменистане Аллан Мастард, и новый посол публично говорили о близости Туркменистана к Афганистану и безопасности границ, а также о потенциале американских коммерческих интересов в Туркменистане, но оба они также подчеркнули перспективы трубопроводов. Таким образом двусторонние отношения США с Туркменистаном вряд ли существенно изменятся при Климове, но его назначение дает возможность оценить, где находятся интересы США в Туркменистане.