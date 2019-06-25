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Арестованного экс-Узб-генпрокурора Муродова лишили всех званий и госнаград
20:01 26.06.2019

Экс-генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов.

На совещании в Генеральной прокуратуре Узбекистана 20 июня премьер-министр Абдулла Арипов и глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов лишили арестованного недавно бывшего генпрокурора Отабека Муродова всех званий и государственных наград.

Об этом сообщили два независимых друг от друга источника в Генеральной прокуратуре Узбекистана.
По словам собеседников, которые участвовали на совещании в надзорном органе, 44-летний Отабек Муродов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 210 ("Получение взятки") и 211 ("Дача взятки") Уголовного кодекса республики.
Напомним, что выступая на 20-м пленарном заседании парламента в минувшую пятницу, президент Шавкат Мирзияев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-генпрокурора Отабека Муродова. Как заявил глава государства, Муродов не оправдал его надежд.
"Как это понять? Они меняются, как только получают должность. У областных прокуроров берут взятку в размере 100-50 тысяч долларов. Все сотрудники прокуратуры и налоговой – взяточники. Мне хорошо известно об этом. Я доверял Муродову", – говорил президент.
Кроме того он добавил, что все руководители, в отношении которых возбуждены уголовные дела, будут наказаны.
"Как я буду привлекать инвесторов, если в прокуратуре существует коррупция? Инвестор будет спрашивать о ситуации в стране не у депутата или члена правительства, а у предпринимателя. А что скажет предприниматель? Он скажет, что и прокурор, и министр получают взятки! Все бывшие руководители, будь то Абдуллаев или другой, получат большие сроки, скоро услышите. Они должны ответить за то, что сделали", – заявил на 20-м пленарном заседании сената Шавкат Мирзияев.
Он также сообщил, что дал новому генпрокурору Нигматулле Юлдашеву шесть месяцев, чтобы реформировать коррумпированную систему органов прокуратуры. Напомним, что за последние четыре года в стране сменились четыре генпрокурора.
Рашид Кадыров, работавший в должности генпрокурора Узбекистана с февраля 2000 года, покинул свой пост в апреле 2015 года. Его сменил Ихтиер Абдуллаев. Позднее Абдуллаев занял пост главы Службы государственной безопасности в январе 2017 года, и его заменил Отабек Мурадов. Все уволенные генпрокуроры были привлечены к уголовной ответственности.

25 Июнь, 2019

Источник - centralasian.org
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