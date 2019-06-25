Экс-генпрокурора Узба Рашида Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы

20:20 26.06.2019

В здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента, был оглашен обвинительный приговор Ташкентским городским судом в отношении бывшего Генпрокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадирова.



26 июня 2019 года, в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента, был оглашен обвинительный приговор Ташкентским городским судом в отношении бывшего Генерального прокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадирова и 13 лиц.



Согласно приговору суда, Рашитжон Кадиров, занимая в 2000-2015 году должность Генпрокурора Республики Узбекистан, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору с группой лиц, занимавших высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах, а именно Мирзаевым М., Файзиевым Ж., Суннатовым У., Пулатовым Р., Мусашайховым А., Хуррамовым У., Гаиповым Ю., Мирзаевым А., Мирзаевой М., а также гражданами Косимовым С., Икрамовым А., Ахмеджановым Х., выразившиеся в получении взяток (статья 210 часть 3 пункт "а" УК РУз), подстрекательстве к даче взяток (статья 28,211 часть 3 пункт"а" УК РУз), мошенничестве (статья 168 часть 3 пункт "а" УК РУз), умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК РУз), вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел (статья 236 часть 2 УК РУз), легализации доходов, полученных от преступной деятельности (статья 243 УК РУз).



В проводившемся в соответствии требованием статьи 19 УПК Республики Узбекистан, а также Законом "О защите государственных секретов", закрытом судебном заседении, продолжившимся почти шесть месяцев, были всесторонне проверены все доводы показаний подсудимых, выслушены показания около 200 свидетелей, а также исследованы заключения экспертиз и служебных проверок и других доказательств, собранных по делу, на предмет их законности и обоснованности.



За преступления, в совершении которых Рашитжон Кадиров был признан виновным по приговору суда, в порядке части 6 статьи 50 УК РУз, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 МРЗП. А также, назначено наказание Суннатову У. 19 лет, Мирзаеву А. 15 лет, Хуррамову У. 14 лет, Файзиеву Ж. 13 лет, Мусашайхову А. 13 лет лишения свободы.



Остальным фигурантам уголовного дела также назначены наказания в пределах закона соразмерно их деяниям, с лишением осужденных права занимать должностные и материально ответственные посты на определенные сроки.



Кроме того, суд принял решение о внесении представлений на предмет лишения специальных званий и государственных наград

(статья 52 УК РУз), осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Кадирова Р., Мирзаева М., Мирзаева А., Файзиева Ж., Суннатова У., Пулатова Р., Хуррамова У. и Гаипова Ю.



Определено обратить изъятые и описанные в ходе дознания и предварительного следствия денежные средства, а также имущества в счет погашения материального ущерба, причиненного преступлениями, в совершении которых подсудимые были признаны виновными.



Также судом в соответствии со статьей 298 УПК, вынесено частное определение на имя Генпрокурора Республики Узбекистан, об устранении причин преступлений и условий, способствовавших его совершению.



По оглашению приговора председательствующий подробно разъяснил участникам судебного процесса содержание и суть принятого решения, сроки и порядок его обжалования.