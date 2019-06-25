Дуболом против лесорубов. Хоким Ташкента лично остановил незаконную рубку деревьев в центре города

20:25 26.06.2019

Хоким Ташкента остановил незаконную вырубку деревьев

В ночь с 25 на 26 июня возле дворца "Туркистон" хоким остановил вырубку деревьев.



В ночь с 25 на 26 июня, проезжая вдоль проспекта Алишера Навои, хоким стал свидетелем рубки деревьев напротив дворца "Туркистон", сообщается на странице в Faceebook.

"Пильщики" предъявили разрешение на вырубку 20 деревьев толщиной 70-80 см, полученное через сервис государственных услуг "Единое окно" за 61 000 сум.



Отмечается, что на место были вызваны руководители Юнусабадского хокимията, городского управления экологии и охраны окружающей среды, ГУВД и прокуратуры. Участников преступной цепочки задержали. Прокуратурой начато изучение вопиющего факта получения разрешения на вырубку здоровых деревьев.

Напомним, что запущен Телеграм-бот, где каждый может оперативно сообщить о незаконной вырубке деревьев и ознакомиться с соответствующими законами и административными мерами.