В Туркмении вышел 11-й том летописи "Великих свершений" Бердымухамедова

20:33 26.06.2019

Гурбангулы Бердымухамедов. Иллюстрация: svoboda.org

В Туркмении выпущен 11-й том хронологического издания, посвященного государственной деятельности президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает государственное информагентство ТДХ, выпуск отображает события 2017 года, прошедшего под девизом "Год здоровья и воодушевленности". А главным политическим событием называет выборы президента Туркменистана 12 февраля, когда за Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,69% избирателей.



Иллюстрация: ca-news.org

Другим важным событием культурной и спортивной жизни страны стали успешно проведенные в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.



Как сообщало EADaily, девизом 2019 года в Туркмении стала фраза "Туркменистан - родина успехов и достижений", ее лично одобрил президент Бердымухамедов. В настоящее время он пишет очередную книгу, которая посвящена алабаям (породе собак).

Тем временем "на родине успехов и достижений" наблюдается дефицит продуктов, включая самые необходимые. Накануне Нового года в продаже появились яйца и рис, продажа которых в госмагазинах строго лимитирована.



Последней новостью в летописи "великих свершений" может стать новый порядок в мечетях Ашхабада, где имамы начали призывать Аллаха покарать всех врагов президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Это происходит во время пятничных молитв, когда на намазы собирается максимальное число мусульман.

В рейтинге самых счастливых стран мира среди других республик Средней Азии в 2019 году Туркмения заняла последнее место.