Разрушить все: Трамп выведет войска из Японии

20:35 26.06.2019

Вашингтон может выйти из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. По сообщениям СМИ, сейчас американский лидер Дональд Трамп обсуждает эту идею со своими приближенными. Пока определенных шагов предпринято не было, но Трамп собирается поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20



Лидия Мисник, 25 июня



Президент США Дональд Трамп в приватном порядке ведет речь о возможности выхода Вашингтона из американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, подписанного почти 60 лет назад, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По информации собеседников издания, американский лидер обратил внимание, что этот договор предусматривает помощь только Соединенных Штатов Японии в случае вооруженного нападения на нее, но при этом не обязывает Токио вступаться за Вашингтон.

Агентство отметило, что выход американской стороны из договора поставит под угрозу основы архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По оценке журналистов, такой исход может привести к новой гонке вооружений, поскольку Токио будет вынужден искать иные способы обеспечения собственной безопасности от угроз со стороны Китая и КНДР.

В публикации отметили, что Трампа также не устраивают попытки японской стороны передислоцировать американскую авиабазу морской пехоты Футэмма из одного района южной японской префектуры Окинава в другой. Глава государства в частном порядке приравнивает это к захвату земель. По этой причине он высказывался за то, чтобы получить от Токио компенсацию за эти действия.

Американский лидер пока не предпринимал шагов в направлении выхода из договора, да и официальные лица в администрации Белого дома считают такой демарш крайне маловероятным, указали в агентстве.

По сведениям Bloomberg, Трамп может поднять вопрос военного сотрудничества между Вашингтоном и Токио во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28–29 июня.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности был заключен между США и Японией в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это соглашение является законодательной основой союза двух государств и оговаривает присутствие военного контингента США на территории Японии. Пятый пункт договора гласит, что

каждая его сторона расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать согласно собственным конституционным положениям в таком случае.

На данный момент вопрос локации американской военной базы в Японии действительно стоит довольно остро. Накануне Абэ заявил, что жители Окинавы уже давно несут "тяжкое бремя" из-за концентрации на территории префектуры военных баз США.

"Я намерен добиться результатов для облегчения этого бремени" - приводит его слова национальная японская газета "Асахи симбун"

Это заявление он сделал во время памятной церемонии по случаю 74-й годовщины окончания битвы за Окинаву. Он выступил после губернатора этой префектуры Дэнни Тамаки, который ранее неоднократно резко высказывался по поводу строительства американской военной базы на территории Окинавы.

Глава префектуры также ранее возмущался тем, что японские власти игнорируют общественное мнение и смотрят на самую южную префектуру как на "кусок грязи".

Председатель японского правительства сделал такое заявление на фоне обострения общественной дискуссии по поводу присутствия американского военного контингента в Окинаве, а именно Корпуса морской пехоты США Футэмма. Она находится рядом с жилыми кварталами города Гинован.

База доставляет местному населению массу неудобств. В частности, на территории префектуры регулярно фиксируются преступления, совершенные американскими военными.

В апреле один из них убил жительницу Окинавы. Аналогичный инцидент произошел в 2016 году. Несколько лет назад японское информагентство Kyodo со ссылкой на резолюцию участников массовой демонстрации в городе Наха сообщало, что военнослужащие США совершили на островах Окинава более 5,8 тыс. преступлений после того, как они были переданы под суверенитет Японии в 1972 году.

Переговоры по поводу переноса базы ведутся более 20 лет. В 1996-м Токио и Вашингтон договорились перенести Футэмму из густонаселенного Гинована в город Наго, который расположен в северной части Окинавы. Предполагалось, что базу частично разместят на насыпных островах.

После длительных дискуссий в 2013 году власти префектуры согласились, что этот проект необходимо реализовать, но всего через два года Такэси Онага, занимавший в то время пост губернатора, отменил это решение. Он потребовал вынести объект за пределы административной единицы. Политик проиграл несколько судебных процессов по этому делу, но все равно не отказался от запрета перемещать базу. Его преемник, оппозиционер Тамаки придерживается того же мнения, что и Онага.

Местное население поддерживает позицию региональных властей.

По результатам референдума, который был проведен в конце февраля, более 70% населения Окинавы проголосовали против переноса базы Футэмма в Наго.

Но народное голосование не оказало влияния на решение центрального правительства. Абэ заявил, что принял во внимание его результаты, но при этом подчеркнул, что откладывать сроки переноса авиабазы США не представляется возможным.