 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
22:19 26.06.2019

ГКНБ рассказал подробности задержания начальника контрольно-методического отдела Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Арзымата Жакишева. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
По его данным, сегодня Антикоррупционная служба ГКНБ совместно с управлением внутренних расследований и безопасности ГСБЭП в Бишкеке при получении взятки в размере 70 тысяч сомов задержала начальника отдела следственного управления ГСБЭП майора А.Ж.
Установлено, что он под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности, вымогал у гражданина КР А.Д. взятку в $5 тысяч.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 части 2 пункта 1 "Вымогательство взятки" УК КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

26 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Источник - 24.kg
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