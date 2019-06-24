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Зачем Кыргызстану парламент, который ни за что не отвечает? - Н.Аширов
00:29 27.06.2019

20 июня на заседании Жогорку Кенеша депутат Каныбек Иманалиев дважды по разным поводам высказался о том, что парламент не должен нести ответственность за свою работу. Будь то ратификация международных соглашений или выдвижение обвинений против экс-президента. Парадоксальность сказанного – депутаты принимают решения по наиболее значимым вопросам жизни страны, но спрашивать с них за целесообразность, законность и объективность этих решений почему-то нельзя – самого парламентария не смутила. Как не смущает и большинство его коллег. Законодательная ветвь власти в КР вообще регулярно утверждает принцип собственной безответственности.

На запрос "Кыргызстан форма правления" поисковики ответят "парламентская республика". И подкинут заодно статей местных СМИ разной степени давности, чей общий лейтмотив красноречивей всего свидетельствует о том, что такое парламентаризм по-нашему. Все танцы вокруг Конституции в новейшей истории страны, призванные не допустить сосредоточения власти в одних руках, на практике постоянно сводились к тому, чтобы только горше разочароваться в Жогорку Кенеше.

Страной должен управлять парламент, а не президент в одно лицо – мысль вроде бы сугубо здравая и благая. Но тут, как в поговорке, забыли про овраги. А конкретно про то, что кадры решают, и кадры, которые пришли в парламент для того, чтобы набивать личный карман и делать удобно исключительно себе любимым, вряд ли озаботятся чем-то еще помимо цели усидеть на своих местах как можно дольше. И в итоге получилось так, что сменяемыми во власти стали все, кроме депутатов.

Тенденцию проследить несложно. Президент может уйти (ну, или сбежать из страны в результате переворота), правительство может уйти, в ЖК же при любом режиме и кабмине примерно одни и те же лица. Кто-то, максимум, пропускает очередной созыв, но потом все равно возвращается. С суровым видом ругает предыдущую власть, обличает ее поступки и прегрешения, выносит вотумы недоверия действующему кабинету министров, но, главное, всегда ловко избегает одного простого вопроса: "А, вы-то, парламентарии, что делали и куда смотрели, пока творилось все то, что творилось?".

При любом неудобном для себя раскладе Жогорку Кенеш заявляет, что находился под давлением или был введен в заблуждение или что угодно, но случившееся уж точно не вина ЖК. Нынешние профессиональные сидельцы в парламенте просто пошли чуть дальше и уже открыто нагличают с отрицанием своей ответственности, буквально в стиле, что у них лапки. А заодно еще статус политической элиты страны, так что вместо этих ваших претензий, проявите, мол, уважение.

Тот же Каныбек Иманалиев на момент ратификации соглашения о модернизации ТЭЦ в 2013 году был председателем комитета ЖК по международным делам. И его подпись в числе других есть под документом. Однако, по словам Иманалиева, хоть он с коллегами и давал согласие на модернизацию бишкекской ТЭЦ за счет кредита китайской компании, его ответственности в деле ТЭЦ быть не может.
Аргумента у депутата нашлось ровно два. Первый о том, что комитет не в состоянии предусмотреть, будет ли коррупция при реализации того или иного соглашения. Как будто депутаты не те самые законотворцы, в обязанность которых входит рассматривать, насколько юридически грамотно составлен документ, и есть ли там потенциальные лазейки для махинаций. А если их не было, а коррупция все ж таки была, то еще надо найти объяснение, почему так получилось. Но в деле ТЭЦ с четкими обоснованиями вообще туго.

Второй аргумент самозащиты Иманалиева оказался еще абсурдней – парламент, дескать, всегда одобрял все международные договоры правительства, потому одобрил и это соглашение. Так сказать, подмахнули не глядя, как всегда. И это нормальная работа депутатов? Да, по мнению самих депутатов, причем тех же самых, которые теперь настаивают на версии, что стоимость модернизации сразу, уже в документе, была завышенной. Чтобы было еще наглее и абсурдней, именно Иманалиев сейчас возглавил рабочую группу, составившую список уголовных дел, по которым может быть привлечен экс-президент Алмазбек Атамбаев. В списке значится и дело о модернизации бишкекской ТЭЦ.

Депутат Альфия Самигуллина тут очень кстати поинтересовалась, а светит ли парламентариям какая-нибудь ответственность, если обвинения, выдвинутые против Атамбаева, не подтвердятся. На что Каныбек Иманалиев ответил: "На Жогорку Кенеше лежит только моральная ответственность", - то есть, нет, не светит. Могут бездоказательно называть экса коррупционером, опэгэшником и кем угодно, им за это ничего не будет.

Да и сам спикер парламента Дастан Джумабеков еще в феврале, в ходе обсуждения все той же модернизации ТЭЦ, заявил, что "в соответствии с Конституцией, депутат не должен нести ответственность за сказанные с трибуны слова". То есть, даже за свои слова нардепы отвечать не обязаны, а уж за ратифицированные документы, изменения законодательства, одобренные стратегические проекты – и подавно. Жогорку Кенеш у нас на положении "священной коровы", которой все позволено, а трогать ее нельзя.

Сегодня депутаты одним махом списали свою ответственность за целых шесть лет работы на бывшего президента-"узурпатора" и его команду, и можно даже попробовать угадать с первого раза, кто у парламента окажется крайним во всех общестрановых проблемах и коллапсах году этак в 2023-м. И да, сами депутаты из своих кресел опять никуда не денутся.

Нурлан Аширов
24-06-2019

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561584540
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