"Без баб!". УзбДепутат Кабул Дусов отважно выступил против женщин в политике

06:37 27.06.2019

Депутат Кабул Дусов прокомментировал свои резонансные посты в соцсетях против женщин в управлении страной

Дусов также предлагал ввести в начальное образование основы Корана.



Депутат Бостанлыкского района Ташкентской области из партии "Миллий тикланиш" Кабул Дусов стал известен общественности после ряда публикаций, опубликованных на своей личной странице в Facebook. Так, в одном из своих постов депутат написал: "Когда в политике и в управлении страны будут принимать участие женщины и дети, то знайте, что скоро страна распадется".



Другая его публикация, датируемая 19 июня, также вызвала неоднозначные оценки у пользователей Facebook. Депутат написал: "Раз мы не внедряем в начальное образование основы Корана, то не появятся в нашей стране Бухарий, Термизи, Темуры, Мирзо-Улугбеки".



Repost связался с депутатом Кабулом Дусовым и попросил прокомментировать неоднозначные посты, регулярно публикуемые на личной странице в Facebook.

Скриншоты ваших публикаций широко обсуждались в различных группах и вызвали много возмущений. Так, например, ваш пост, в котором вы говорите: "Когда в политике и в управлении страны будут принимать участие женщины и дети, то знайте, что скоро страна распадется". Что вы подразумевали под своим высказыванием?



Я знаю об обсуждениях и спорах, которые были вызваны из-за моих высказываний, и на некоторые я даже не отвечал. Многие прямо применяют мое высказывание к назначению Танзилы Нарбаевой председателем Сената. Это абсолютно неправильно. Мой пост не имеет никакого отношения к политической действительности нашей страны и политики президента. Мое мнение, выраженное в этой публикации, это правда, подтвержденная историей.



Как вы относитесь к тому, что, например, руководителем Германии является Ангела Меркель?

Модель управления государства и политическая культура любой страны продиктованы менталитетом народа этой страны. Наша политическая модель и немецкая политическая модель категорически отличаются. Мы живем в мусульманском регионе и мусульманство у нас в крови. Подчинение одному правителю, любовь, верность одному вождю и всяческая поддержка его идей и начинаний – это наследие, которое мы получили от наших предков. А у немцев не так. Никколо Макиавелле в своей книге "Государь" в доступной форме объяснил различие мусульманских цивилизаций от европейских. Для подтверждения моих слов я хочу привести примеры из нашей истории. Бабур пришел к власти ребенком и страна развалилась, если вы помните. Хорошо, что Узбекистаном не управляют женщины и дети.



То есть вы были бы против женщины-президента?

Да, я категорически против. Поймите, женщины мыслят хуже по сравнению с мужчинами. Женщина – это прекрасное и нежное создание, которое слишком много подвержено эмоциям. Развитие страны связано с природой мужчин, которые лишены эмоциональных перепадов и могут принимать решения в любой ситуации. Это мое мнение как депутата и как свободного гражданина Узбекистана.

Все приобщают мою публикацию о женщинах и детях к назначению Танзилы Нарбаевой председателем Сената. Танзила Камаловна – очень образованная женщина, которая любит свою Родину. Нет никакой связи в моих постах с Танзилой Нарбаевой.



Президент на последнем заседании Сената заявил о необходимости принятия закона о гендерном равенстве. Что вы думаете на этот счет?

Помимо выполнения своих депутатских обязанностей, я еще занимаюсь и предпринимательской деятельностью. Мы сейчас находимся в таких условиях, когда не успеваем читать законы. Их много. Поэтому я не могу вам ничего сказать о законе, пока не ознакомлюсь с текстом.



Еще одна ваша публикация вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Вы написали: "Раз мы не внедряем в начальное образование основы Корана, то не появятся в нашей стране Бухарий, Термизи, Темуры, Мирзо-Улугбеки". Не противоречит ли конституционным принципам о разделении религии и государства, отделении образования и религии, которые установлены в нашей светской стране, ваше мнение о внедрении в образовательную систему религии? Уместно ли давать такие оценки вам в качестве депутата?

Светские европейские страны и их политическое устройство противоречат нашему политическому и государственному устройству. Но речь идет не о всех европейских ценностях. Мы берем у них только то, что нам необходимо и пригодится. Например, технологии в медицине, электронное правительство, научные открытия и т.д. Однако нам абсолютно не подходит их отношение к сексуальным меньшинствам и мы категорически против легализации однополых браков, что является обычной практикой для некоторых европейских стран. Мы не все принимаем.

Хадисы Аль-Бухари должны быть в начальном школьном образовании, чтобы дети получили представление и первоначальную информацию о религии. Затем дети могут выбрать свое направление: допустим, кто интересуется хадисами, тот станет религиозным ученым, а тот, кому интересны технологии – станет инженером. Если дети получат начальное религиозное образование, то не будут свысока смотреть на старших, будут их уважать, а не материть и избивать взрослых людей и учителей, что мы видим каждый день в социальных сетях. Молодежь начнет любить родину и будет верна ей.



Я сам непродолжительное время учился в Германии. Во время моего пребывания там я ознакомился с их системой образования страны, побывал в нескольких немецких школах. Я воочию убедился, что светские страны, как, например, Германия, взяли у нас тоже все самое лучшее – уважение к старшим, к преподавателю.



Мы многонациональная и многоконфессиональная страна. Как вы считаете, это не нарушит права и принципы свободы вероисповедания национальных и религиозных меньшинств?

Нет, не нарушит. Я обучался в Москве и знаете, какую закономерность я заметил? Русские, которые родились в Узбекистане и русские из России кардинально разные люди. У наших русских девушек есть порядочность, они не распущены. Русские девушки в России довольно откровенны. Наши русские выросли в нашей стране и оказались под влиянием нашего менталитета. После поездки в Россию я убедился, что такие наши ценности, как уважение к старшим, порядочность и духовность, являются достоянием и мы должны это сохранять.