"Без баб!". УзбДепутат Кабул Дусов отважно выступил против женщин в политике

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.06.2019
15:39  Узбекистан станет первой страной в мире, которая купила казахстанский бензин
15:33  В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
13:58  Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
13:56  Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента
11:20  "Усманходжаев крепко держался за свое кресло...", - вспоминает экс-секретарь ЦК УзбКомпартии Рано Абдуллаева
11:16  Президент Таджикистана прослезился, когда ему подарили портрет его матери
11:13  "Мы не рабы!". Потомки негров-рабов требуют от амер-правительства компенсацию за страдания предков

11:12  Как узбеки спасали жителей казахстанской Арыси
11:11  Гибридная колония. Чьим активом стала Молдавия?
11:07  Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны, - Э.Байназаров
11:05  Политические чудеса: за две недели провалились три "цветные" революции, - М.Хазин
11:04  The New York Times опубликовало расследование убийства иностранных туристов в Таджикистане летом 2018 года
11:01  Еврейские олигархи бегут из России, - А.Иванов
07:36  Ты зачем в мой халат шпагой тыкал, а... Узбекский писатель Ораз Абдуразаков написал продолжение "Трех мушкетеров"
07:23  Экспортные возможности Казахстана: специфика и тенденции, - А.Чеботарев
07:07  Пекин дает Оттаве шанс. Си Цзиньпин сравнил Канаду с мелким насекомым, - ВПК
06:54  "Жээнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела", - заявление экс-кыр-президента Атамбаева
06:46  Зачем в Узбекистане менять систему управления активами, - З.Зохидов
06:45  Индийские и пакистанские студенты в Киргизии собрались на митинг из-за "учкунских" дипломов
06:37  "Без баб!". УзбДепутат Кабул Дусов отважно выступил против женщин в политике
06:32  Схватка негодяев. Анатомия укр-раскольничества, - М.Славко
06:29  В аптеках Ашхабада вместо дефицитных лекарств предлагают настойки из трав
06:20  Молдавский олигарх Плахотнюк обвинен Россией в руководстве нарко-мафией
06:15  Россия подбирает калибр для НАТО, - И.Субботин
06:13  Молдавия без "хозяина". Борьба за власть над Кишиневом в ближайшее время продолжится, - И.Шишкин
06:09  "Тихий огонек твоей души...". Умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников
00:29  Зачем Кыргызстану парламент, который ни за что не отвечает? - Н.Аширов
00:06  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни, - Б.Мусаев
00:04  Угрозы и провокации США против Ирана: о чем важно знать
Среда, 26.06.2019
22:19  КырГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
21:13  МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса из-за узбекского авторитетного "спортсмена" Гафура Рахимова
20:35  Разрушить все: Трамп выведет войска из Японии
20:33  В Туркмении вышел 11-й том летописи "Великих свершений" Аркадага-Бердымухамедова
20:25  Дуболом против лесорубов. Хоким Ташкента лично остановил незаконную рубку деревьев в центре города
20:20  Экс-генпрокурора Узба Рашида Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы
20:01  Арестованного экс-Узб-генпрокурора Муродова лишили всех званий и госнаград
19:58  Каковы интересы США в Туркменистане?
19:56  Итоги саммита секретарей СНБ России, США и Израиля в Иерусалиме, - Дм.Минин
17:44  Родители древней девочки из пещеры Денисова принадлежали к двум разным видам людей
17:17  Эрдоган попал в сложную ситуацию, - Г.Мирзаян
12:44  Таможню Украины возглавил активист ЛГБТ "гарный парубок" Нефедов
12:41  Дьявольский оскал демократии, - А.Дубровский
08:36  Батька Махно, смотрит в окно... В пригороде Бишкека создан "Штаб" атамбаевского ополчения
08:32  Бишкек. Свара правящего клана клоунов, - "Ачык саясат"
08:09  Елбасы перечислил свой однодневный заработок пострадавшим в Арыси
08:06  Новый праздник появился в Казахстане - "День работников СМИ" (28/06)
08:04  Третий погибший в Арыси - военнослужащий-контрактник
07:51  Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном
07:15  Командующим Силами особого назначения КазАрмии назначен Мухтар Аюбаев
07:14  Арабский мир становится менее религиозным и более терпимым, - Е.Хвостик
07:10  Власти Турции ликвидировали подозрительную "Ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Без баб!". УзбДепутат Кабул Дусов отважно выступил против женщин в политике
06:37 27.06.2019

Депутат Кабул Дусов прокомментировал свои резонансные посты в соцсетях против женщин в управлении страной
Дусов также предлагал ввести в начальное образование основы Корана.

Депутат Бостанлыкского района Ташкентской области из партии "Миллий тикланиш" Кабул Дусов стал известен общественности после ряда публикаций, опубликованных на своей личной странице в Facebook. Так, в одном из своих постов депутат написал: "Когда в политике и в управлении страны будут принимать участие женщины и дети, то знайте, что скоро страна распадется".

Другая его публикация, датируемая 19 июня, также вызвала неоднозначные оценки у пользователей Facebook. Депутат написал: "Раз мы не внедряем в начальное образование основы Корана, то не появятся в нашей стране Бухарий, Термизи, Темуры, Мирзо-Улугбеки".

Repost связался с депутатом Кабулом Дусовым и попросил прокомментировать неоднозначные посты, регулярно публикуемые на личной странице в Facebook.
Скриншоты ваших публикаций широко обсуждались в различных группах и вызвали много возмущений. Так, например, ваш пост, в котором вы говорите: "Когда в политике и в управлении страны будут принимать участие женщины и дети, то знайте, что скоро страна распадется". Что вы подразумевали под своим высказыванием?

Я знаю об обсуждениях и спорах, которые были вызваны из-за моих высказываний, и на некоторые я даже не отвечал. Многие прямо применяют мое высказывание к назначению Танзилы Нарбаевой председателем Сената. Это абсолютно неправильно. Мой пост не имеет никакого отношения к политической действительности нашей страны и политики президента. Мое мнение, выраженное в этой публикации, это правда, подтвержденная историей.

Как вы относитесь к тому, что, например, руководителем Германии является Ангела Меркель?
Модель управления государства и политическая культура любой страны продиктованы менталитетом народа этой страны. Наша политическая модель и немецкая политическая модель категорически отличаются. Мы живем в мусульманском регионе и мусульманство у нас в крови. Подчинение одному правителю, любовь, верность одному вождю и всяческая поддержка его идей и начинаний – это наследие, которое мы получили от наших предков. А у немцев не так. Никколо Макиавелле в своей книге "Государь" в доступной форме объяснил различие мусульманских цивилизаций от европейских. Для подтверждения моих слов я хочу привести примеры из нашей истории. Бабур пришел к власти ребенком и страна развалилась, если вы помните. Хорошо, что Узбекистаном не управляют женщины и дети.

То есть вы были бы против женщины-президента?
Да, я категорически против. Поймите, женщины мыслят хуже по сравнению с мужчинами. Женщина – это прекрасное и нежное создание, которое слишком много подвержено эмоциям. Развитие страны связано с природой мужчин, которые лишены эмоциональных перепадов и могут принимать решения в любой ситуации. Это мое мнение как депутата и как свободного гражданина Узбекистана.
Все приобщают мою публикацию о женщинах и детях к назначению Танзилы Нарбаевой председателем Сената. Танзила Камаловна – очень образованная женщина, которая любит свою Родину. Нет никакой связи в моих постах с Танзилой Нарбаевой.

Президент на последнем заседании Сената заявил о необходимости принятия закона о гендерном равенстве. Что вы думаете на этот счет?
Помимо выполнения своих депутатских обязанностей, я еще занимаюсь и предпринимательской деятельностью. Мы сейчас находимся в таких условиях, когда не успеваем читать законы. Их много. Поэтому я не могу вам ничего сказать о законе, пока не ознакомлюсь с текстом.

Еще одна ваша публикация вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Вы написали: "Раз мы не внедряем в начальное образование основы Корана, то не появятся в нашей стране Бухарий, Термизи, Темуры, Мирзо-Улугбеки". Не противоречит ли конституционным принципам о разделении религии и государства, отделении образования и религии, которые установлены в нашей светской стране, ваше мнение о внедрении в образовательную систему религии? Уместно ли давать такие оценки вам в качестве депутата?
Светские европейские страны и их политическое устройство противоречат нашему политическому и государственному устройству. Но речь идет не о всех европейских ценностях. Мы берем у них только то, что нам необходимо и пригодится. Например, технологии в медицине, электронное правительство, научные открытия и т.д. Однако нам абсолютно не подходит их отношение к сексуальным меньшинствам и мы категорически против легализации однополых браков, что является обычной практикой для некоторых европейских стран. Мы не все принимаем.
Хадисы Аль-Бухари должны быть в начальном школьном образовании, чтобы дети получили представление и первоначальную информацию о религии. Затем дети могут выбрать свое направление: допустим, кто интересуется хадисами, тот станет религиозным ученым, а тот, кому интересны технологии – станет инженером. Если дети получат начальное религиозное образование, то не будут свысока смотреть на старших, будут их уважать, а не материть и избивать взрослых людей и учителей, что мы видим каждый день в социальных сетях. Молодежь начнет любить родину и будет верна ей.

Я сам непродолжительное время учился в Германии. Во время моего пребывания там я ознакомился с их системой образования страны, побывал в нескольких немецких школах. Я воочию убедился, что светские страны, как, например, Германия, взяли у нас тоже все самое лучшее – уважение к старшим, к преподавателю.

Мы многонациональная и многоконфессиональная страна. Как вы считаете, это не нарушит права и принципы свободы вероисповедания национальных и религиозных меньшинств?
Нет, не нарушит. Я обучался в Москве и знаете, какую закономерность я заметил? Русские, которые родились в Узбекистане и русские из России кардинально разные люди. У наших русских девушек есть порядочность, они не распущены. Русские девушки в России довольно откровенны. Наши русские выросли в нашей стране и оказались под влиянием нашего менталитета. После поездки в Россию я убедился, что такие наши ценности, как уважение к старшим, порядочность и духовность, являются достоянием и мы должны это сохранять.

Источник - repost.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561606620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №34
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №8
- Рабочий график первого президента
- Мажилис: Арыс. Мы вместе!
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел телефонные переговоры с Председателем Правительства РФ Д. Медведевым
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №420
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №421
- Кадровые перестановки
- Выступление Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК А.Смаилова на отчетной встрече с населением
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  