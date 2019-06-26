Индийские и пакистанские студенты в Киргизии собрались на митинг из-за "учкунских" дипломов

06:45 27.06.2019

Студенты из Пакистана и Индии, окончившие вузы в Киргизии, собираются выйти на митинг из-за задержки выдачи дипломов. Об этом 26 июня сообщило издание 24.Kg со ссылкой на информацию Минобразования.

В министерстве поясняют, что типография "Учкун" получила заказ на печать дипломов еще 6 июня. Но до сих пор типография не представила во многие вузы сигнальные экземпляры. В тех вузах, где сигнальные листы получены, в них обнаруживают ошибки. Все это означает, что студенты вряд ли получат дипломы вовремя.



Для иностранных студентов, которые уже купили билеты домой, вопрос стоит особенно остро. А студенты из Индии и Пакистана должны были до 24 июня пройти процедуру нострификации (признания иностранных образовательных документов на родине). В связи с этим они подают жалобы в свои посольства и собираются устроить акции протеста.

Это не первая претензия Минобразования к типографии "Учкун". 24 июня министерство обвинило подрядчика в некачественной печати школьных аттестатов, которые выдавались в Нарынской области. В министерстве утверждают, что именно из-за этого выпускникам и журналистам показалось, будто в аттестатах допущена ошибка - в слове "жөнүндөгү" (предлог "о") вместо буквы "н" используется "ӊ". На самом же деле, утверждают чиновники, буква "н" по вине сотрудников "Учкуна" слилась с буквой "д".

"Учкун" - правопреемник советской "Республиканской типографии" (первоначальное название "Серп и молот"), основанной в 1921 году. По состоянию на 2014 год 85% акций типографии принадлежало государству, с 2015 года ее начали преобразовывать в полностью государственное предприятие, но в итоге к 2017 году госдоля снизилась до 77%. В конце мая 2019 года премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев предложил отказаться от заказа бланков для государственных документов в частных типографиях и полностью передать эту обязанность "Учкуну".