Зачем в Узбекистане менять систему управления активами, - З.Зохидов

06:46 27.06.2019

На портале СОВАЗ для обсуждения и внесения предложений размещен проект "Стратегия владения, управления и реформирования коммерческих организаций с участием государства", разработанный Агентством по управлению государственными активами.

О том, каковы предлагаемые новые подходы к процессу приватизации и управлению предприятиями, рассказывает первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, эксперт МННО "Буюк келажак" Зафар Захидов.

- Зафар Тулкинжонович, за последние годы много раз принимались государственные программы и другие документы по приватизации. Что меняется принципиально в новой стратегии?

- Во-первых, мы решили, что нужно привлекать международных инвестиционных посредников, имеющих богатый опыт в продаже активов.

Во-вторых, предлагается продать контрольные пакеты крупных компаний, а это очень важно, так как стратегический инвестор хочет иметь операционный контроль над компанией для быстрого принятия решений и формирования менеджмента компании.

В-третьих, правительство одобрило оценить ряд крупных компаний на основе международных стандартах оценки. Этот метод общепринят среди международных инвесторов.

- Для привлечения иностранных инвесторов необходима прозрачность деятельности предприятий, их финансовой отчетности. Что предлагается для этого? Когда будет доступ к такой информации?

- В рамках стратегии по реформированию предлагается проводить аудит крупных государственных компаний, имеющих выручку более 500 млрд. сумов по международным стандартам финансовой отчетности с привлечением известных аудиторских компаний. Это в свою очередь намного улучшит возможность анализа наших компаний иностранными инвесторами и даст возможность привлечения прямых инвестиций и более дешевых кредитных ресурсов.

С получением международного аудита госкомпании смогут получать международные кредитные рейтинги, это будет своего рода независимая оценка деятельности правления компании, хорошие и плохие решения будут соответственно влиять на кредитный рейтинг. Мы также планируем публиковать финансовую отчетность государственных компаний как на сайтах компаний, так и на сайте агентства.

- В проекте Стратегии предлагается включение в состав наблюдательных советов АО независимых членов. Каким образом это может повлиять на эффективность предприятия?

- Практика включения независимых директоров показала свою эффективность как в развитых, так и в развивающихся странах. Во-первых, независимые директора по определению не имеют никаких связей с компанией и учредителями. Это позволяет им непредвзято и объективно принимать решения исходя из интересов компании, работников и акционеров. В государственных же компаниях они принимают решения исходя из интересов общественности.

Во-вторых, независимых членов наблюдательных советов (НС) привлекают ради их опыта и связей, которых нет у компании. За рубежом принято формировать наблюдательные советы из людей, имеющих различный опыт работы, например, в сфере финансов, маркетинга, менеджмента и т.п.

В-третьих, независимые члены НС очень часто помогают разрешать конфликтные ситуации в наблюдательных советах.

- С вашим приходом в сентябре 2018 года в наблюдательный совет АК "Узбектелеком" в компании много изменилось.

- Когда я пришел в наблюдательный совет я решил начать с анализа финансово экономической деятельности АК "Узбектелекома", пути реализации инвестиционной программы, уменьшения расходов.

Мы разработали более компактную управленческую структуру компании, уменьшив расходы на управленческий персонал на 7,5 миллиарда сумов в год. Например, были выявлены 189 автомашин, без которых можно обойтись. Их реализация проходит через публичные аукционы. Также уменьшены расходы компании, начата ускоренная реализация непрофильных активов, уже проданы миноритарные доли в компаниях, которые не приносили дохода. Осуществляется установка базовых станций для улучшенного покрытия всей страны мобильной связью.

Кроме того, проводится аудит с учетом международных стандартов, переоцениваются основные средства. В результате АК "Узбектелеком" - одна из первых государственных компаний (вне банковской системы) может получить корпоративный рейтинг от международных рейтинговых агентств, что будет способствовать доступу компании к международным рынкам капитала, в том числе к рынку Евробондов, уменьшит финансовые расходы на обслуживание долга.

Также успешно начаты переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по получению долгосрочного займа в 100 миллионов долларов США для расширения покрытия страны широкополосным доступом к интернету.

- Требование о создании Службы внутреннего аудита(СВА) в акционерных обществах с балансовой стоимостью более 100 тыс. МРЗП. Почему изменились требования, ведь СВА должны были обязательно быть у АО с государственной долей более 50?

- Служба внутреннего аудита является дорогим удовольствием для маленьких компаний, чтобы не обременять такие компании мы предложили требование о создании Службы внутреннего аудита в АО с балансовой стоимостью более 100 тыс. МРЗП.

Справка: Зафар Зохидов, эксперт МННО "Буюк келажак", с 2001 года до 2018 года занимал ответственные должности в "Дойче Банк", Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Thames River Capital и Black River Asset Management.