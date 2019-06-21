 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин дает Оттаве шанс. Си Цзиньпин сравнил Канаду с мелким насекомым, - ВПК
07:07 27.06.2019

Международная финансовая система все больше формируется в духе сотрудничества и долгосрочного развития на основе китайской инициативы "Один пояс – один путь" и крепнущего союза России и Китая. Приверженность Канады "старому либеральному порядку" вынудила Пекин принять трудное решение – отозвать чрезвычайного и полномочного посла Лу Шэя до тех пор, пока канадской политикой не станут управлять более разумные головы.

Это привело к тому, что и без того находящееся в осаде правительство Джастина Трюдо и министра иностранных дел Кристии Фрилэнд пребывает в затруднительном положении, поскольку просьбы канадского премьера встретиться с Си Цзиньпином на предстоящей "Двадцатке" игнорировались. Фрилэнд объявила, что ее многочисленные просьбы о встрече с главой МИДа КНР также остались без внимания.

С момента прихода к власти в 2015 году либеральное правительство демонстрировало по отношению к Китаю лишь постоянную воинственность. Все эти годы многие, наблюдая за канадской политической сценой, надеялись, что Трюдо продолжит начатые его отцом в 1970-м традиции, которые проложили путь к открытию КНР под руководством Дэн Сяопина несколькими годами позднее. Но этого не случилось.

Вместо того чтобы приспосабливаться к переменчивому течению времен, которое призывает страны отказаться от геополитики в стиле "все против всех" и присоединиться к новой беспроигрышной системе, основанной на модели развития "Один пояс – один путь", Канада лишь еще сильнее отстаивает позиции тонущего "Титаника" глобализации. Это было видно по неустанной поддержке Оттавой антикитайского "Транстихоокеанского партнерства", антироссийского и антикитайского противоракетного щита НАТО и системы "против всех" ВТО.
"
Причина, по которой некоторые люди привыкли к двойным стандартам, связана с западным эгоизмом и превосходством белых
"
Как только Пекин дал понять о несогласии с поведением Канады, так сразу же в декабре 2017 года было отказано в особых отношениях с ним, а парочка Трюдо – Фрилэнд получила поручение занять более агрессивную позицию в отношении Китая. Сначала в мае 2018 года под предлогом "угрозы безопасности" была заблокирована продажа ему канадской корпорации Aecon. В декабре последовал арест Мэн Ваньчжоу из Huawei. Потом – увольнение в январе 2019-го прокитайски настроенного посла и мобилизация кампании международной поддержки против "нарушений прав человека в Китае" из-за ареста там двух канадцев по обвинению их в шпионаже и из-за вынесения смертного приговора канадскому гражданину за контрабанду наркотиков. Остается загадкой, как держава достаточно низкого уровня, такая как Канада, обрела высокомерие, полагая, будто она способна запугать Китай. Тем не менее это случилось.

Теперь же Си Цзиньпин ясно дал понять, что больше не будет терпеть комара, который думает, что он дракон, пытающийся и дальше запугивать Китай. Посол Лу Шэй в течение трех лет делал все возможное, чтобы дать Канаде возможность присоединиться к инициативе "Один пояс – один путь" и открыть дорогу в новую систему сотрудничества с инвестициями КНР в разрушенную североамериканскую инфраструктуру. На недавнем мероприятии в Оттаве посол Лу сказал: "Китай и Канада могли бы участвовать в рыночном сотрудничестве со сторонними организациями, создать своего рода синергию и добиться тройного выигрыша, сочетая потребности развивающихся стран, производственные мощности Китая и преимущества Канады в капитале и технологиях. Канада является одним из членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который предоставляет стране благоприятные условия для присоединения к транспортным возможностям инициативы "Один пояс – один путь".

Получив полный отказ от этих мирных предложений, Лу Шэй побуждал Канаду продемонстрировать то, к чему сводится ее истинная преданность. Однако после того как было раскрыто истинное лицо Канады, сам посол Лу, нарушая типичные протоколы тонкого и вежливого дипломатического поведения, чем славятся китайцы, во весь голос заговорил о расистской разведывательной сети "Пять глаз" (Five Eyes, представляет собой альянс разведывательных служб англоязычных государств, включающий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США), которая действительно пытается управлять миром. В январе 2019-го посол Лу описал лицемерие западной технократической элиты, нападающей на Китай, сказав: "Причина, по которой некоторые люди привыкли к двойным стандартам, связана с западным эгоизмом и превосходством белых. В таком контексте верховенство права не что иное, как инструмент достижения политических целей и фиговый листок для практической гегемонии на международной арене".
Теперь, когда в Канаде приближаются выборы и среди Консервативной партии Эндрю Шира, единственного конкурента Трюдо, обнаруживается лишь антикитайский сарказм, Пекин решил, что посол Лу принесет больше пользы, если будет работать во Франции, где имеются возможности для организации сотрудничества в развитие инициативы "Один пояс – один путь". Конечно же, пожелание Китая, чтобы Канада приняла участие в этой инициативе, а также в ее новом продлении в Арктике, по-прежнему остается на столе. Здравомыслящее политическое руководство, когда придет к власти, получит этот "билет в будущее".
Заголовок газетной версии – "Последний шанс Оттавы".

Источник: Strategic Culture Foundation (https://www.strategic-culture.org/news/2019/06/21/china-removes-its-amba...)

Мэтью Эрет
Перевод Сергея Духанова,
специально для "ВПК"
Опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 год

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561608420
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