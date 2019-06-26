Экспортные возможности Казахстана: специфика и тенденции, - А.Чеботарев

07:23 27.06.2019 В условиях растущей глобализации, с одной стороны, и активного продвижения Казахстаном своих позиций на международной арене, с другой стороны, внешнеторговая политика республики является одним из ключевых факторов и одновременно механизмов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и ее интеграции в мировое сообщество. Во многом этому способствуют такие конкурентные преимущества страны, как геополитическое положение, богатые природные ресурсы, политическая стабильность, большой уровень притока капитала и государственная поддержка инициатив бизнес-сообщества.



Приоритетными задачами в рамках данной политики являются увеличение доли экспорта отечественных товаров и услуг во внешнеторговом обороте Казахстана и увеличение внутри самого экспорта доли несырьевой продукции. Согласно Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, к 2050 году доля несырьевого экспорта возрастет с 32% до 70%. В свою очередь, это позволит снизить зависимость национальной экономики от колебаний цен на сырьевые товары и обеспечить макроэкономическую устойчивость.



Данную цель органично дополняет обозначенное в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года намерение по развитию новой модели экономического роста, основанной на создании экспортоориентированной экономики с высокой добавленной стоимостью. Речь в данном случае идет о расширении ассортимента экспортируемых товаров и услуг и повышении уровня их конкурентоспособности на мировых рынках. В свою очередь, это потребует принятия большого комплекса мер по следующим направлениям:

1. Увеличение объема производства во всех отраслях экономики Казахстана с акцентом на экспортную продукцию.

2. Увеличение объема производства в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

3. Развитие рынка туристических, образовательных, транспортных и иных экспортоориентированных услуг.

4. Оказание всесторонней поддержки отечественным экспортерам внутри страны и на внешних рынках.

5. Совершенствование деятельности государственных и негосударственных механизмов продвижения экспорта.

6. Расширение географии казахстанского экспорта.

Особенно важно, что соответствующая деятельность находит поддержку у руководства страны. Так, во время прошедшего 24 мая т.г. заседании Совета национальных инвесторов Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил за активное продвижение интересов отечественных экспортеров и расширение их присутствия на международных рынках с выделением на реализацию соответствующих целей в течение ближайших трех лет 500 млрд. тенге. Он также поручил правительству, холдингу "Байтерек" и Национальной палате предпринимателей "Атамекен" разработать специальный план по рассматриваемому направлению, определить перечень экспортных проектов и обеспечить их финансирование.



Следует отметить, что на системной основе деятельность по развитию отечественного экспорта власти республики начали осуществлять с 2007 года. Именно тогда были созданы Национальный совет по конкурентоспособности и экспорту в качестве консультативно-совещательного органа при правительстве, который действовал до 2010 года, и АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта", входящее в структуру действующего тогда Фонда устойчивого развития "Қазына".



После череды реорганизаций вопросами поддержки казахстанского экспорта с 2017 года главным образом занимается АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport". В том же году правительством была утверждена Программа "Национальная экспортная стратегия", ориентированная на создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. Свой вклад в продвижение экспорта вносят также негосударственные организации, включая, прежде всего, НПП "Атамекен" и его дочернюю структуру – Внешнеторговую палату Казахстана. Последняя оказывает сервисную поддержку отечественным экспортерам, включая предоставление информационных, оценочных, брокерских, маркетинговых, рекламных, переводческих и консалтинговых услуг.



Одной из последних серьезных мер системного характера стало недавнее образование Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Данный орган будет непосредственно заниматься формированием и осуществлением торговой политики страны, в том числе по ее внешней линии, а также вопросами международной экономической интеграции и координацией деятельности в сфере продвижения экспорта. При этом важно то, что вопросы внешнеэкономической деятельности рассматриваются в одной увязке с участием Казахстана в интеграционных процессах. Тем более, что с 2015 года республика участвует в таких соответствующих международных объединениях, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Всемирная торговая организация (ВТО). Поэтому помимо решения собственно вопросов внешнеторгового характера речь еще идет и об увеличении уровня включенности Казахстана в мировую экономику.



Благодаря целому ряду факторов, начиная от высокого уровня привлекательности для зарубежных партнеров и заканчивая совершенствованием системы управления в области внешней торговли, Казахстан сумел добиться заметных успехов в рассматриваемой сфере. Например, только в 2007-2008 гг. объем экспорта, согласно официальным статданным, вырос с 47 755,3 до 71 183,5 млн. долларов США. Наибольший же показатель роста казахстанского экспорта пока имел место в 2012 году, составляя 86 448,8 млн. долларов. Однако в 2015-2016 гг. в условиях падения мировых цен на нефть и металлы произошло его заметное снижение. И только в последнее время ситуация постепенно начала улучшаться. В 2018 году экспорт составил 60 956,2 млн. долларов.

География экспорта казахстанской продукции охватывает 123 страны. При этом наибольшие позиции здесь, по состоянию за 2018 год, занимают Италия (19,3% от общего объема экспорта), Китай (10,3%), Нидерланды (10,2%), Россия (8,5%), Франция (6,3%), Южная Корея (4,9%) и Швейцария (4,7%). Однако с учетом общего состояния экономики Казахстана и преобладания в ней сырьевой составляющей в общем объеме экспорта по-прежнему доминирует минеральная продукция, включая нефть и газ (74,6%). Второе место здесь занимают металлы и изделия из них (13,6%). Тогда как продовольственные товары составляют здесь всего лишь 5%, а продукция легкой промышленности не доходит даже до 1%.

Показательно и то, что экспортом продукции обрабатывающей промышленности занимаются только 411 субъектов предпринимательства. Тем не менее, правительство и бизнес-сообщество предпринимают всевозможные усилия для увеличения объемов именно несырьевого экспорта. Так, например, в январе-июле 2018 года Казахстан экспортировал 43,1 тыс. тонн текстильной продукции, что на 18,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. А экспорт пшеницы в январе этого года составил 691,8 тыс. тонн, что на 35,1% больше аналогичных прошлогодних показателей.

В интересах сохранения тенденции роста доли несырьевой продукции в рамках экспорта государство оказывает экспортерам всевозможную помощь. В частности, ежегодную финансовую поддержку получают более 40 соответствующих коммерческих структур. При этом имеются намерения увеличить к 2022 году численность получателей финансовой и нефинансовой помощи до 450 и 650 соответственно.



Отдельной большой темой является устранение различных барьеров, препятствующих развитию экспорта. Более-менее правительство решает эти вопросы внутри страны, включая упрощение таможенных и иных процедур. Однако различные технические барьеры, санитарные и фитосанитарные требования и т.п. действуют в странах, являющихся внешнеэкономическими партнерами Казахстана. В том числе это касается и ЕАЭС, несмотря на изначально провозглашенный здесь принцип свободы передвижения товаров и услуг. В данном случае приходится решать вопросы переговорным путем, в том числе посредством дипломатии. Не случайно, что в качестве одной из важных задач перед казахстанскими дипломатами поставлено оказание содействия отечественному бизнесу за рубежом.



В целом, дальнейшие успехи внешнеторговой деятельности Казахстана по линии развития экспорта будут во многом зависеть от оптимального приложения и объединения усилий заинтересованных субъектов, начиная от производства соответствующей продукции и заканчивая ее беспрепятственной доставкой заинтересованным иностранным потребителям. С учетом того внимания, какое уделяет вопросам экспорта казахстанских товаров и услуг правительство, и связанным с ним ожиданий в интересах повышения конкурентоспособности национальной экономики он все больше становится фактором продвижения национальных интересов страны. В связи с этим отечественные экспортеры вправе рассчитывать на расширение официальной поддержки своей деятельности. Свою роль также будет играть повышение уровня эффективности проведения Казахстаном своего внешнеполитического курса, который определяет общий фон его торгово-экономических связей.



Андрей Чеботарев, политолог Источник - nomad.su

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