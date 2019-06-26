 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.06.2019
15:39  Узбекистан станет первой страной в мире, которая купила казахстанский бензин
15:33  В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
13:58  Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
13:56  Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента
11:20  "Усманходжаев крепко держался за свое кресло...", - вспоминает экс-секретарь ЦК УзбКомпартии Рано Абдуллаева
11:16  Президент Таджикистана прослезился, когда ему подарили портрет его матери
11:13  "Мы не рабы!". Потомки негров-рабов требуют от амер-правительства компенсацию за страдания предков

11:12  Как узбеки спасали жителей казахстанской Арыси
11:11  Гибридная колония. Чьим активом стала Молдавия?
11:07  Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны, - Э.Байназаров
11:05  Политические чудеса: за две недели провалились три "цветные" революции, - М.Хазин
11:04  The New York Times опубликовало расследование убийства иностранных туристов в Таджикистане летом 2018 года
11:01  Еврейские олигархи бегут из России, - А.Иванов
07:36  Ты зачем в мой халат шпагой тыкал, а... Узбекский писатель Ораз Абдуразаков написал продолжение "Трех мушкетеров"
07:23  Экспортные возможности Казахстана: специфика и тенденции, - А.Чеботарев
07:07  Пекин дает Оттаве шанс. Си Цзиньпин сравнил Канаду с мелким насекомым, - ВПК
06:54  "Жээнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела", - заявление экс-кыр-президента Атамбаева
06:46  Зачем в Узбекистане менять систему управления активами, - З.Зохидов
06:45  Индийские и пакистанские студенты в Киргизии собрались на митинг из-за "учкунских" дипломов
06:37  "Без баб!". УзбДепутат Кабул Дусов отважно выступил против женщин в политике
06:32  Схватка негодяев. Анатомия укр-раскольничества, - М.Славко
06:29  В аптеках Ашхабада вместо дефицитных лекарств предлагают настойки из трав
06:20  Молдавский олигарх Плахотнюк обвинен Россией в руководстве нарко-мафией
06:15  Россия подбирает калибр для НАТО, - И.Субботин
06:13  Молдавия без "хозяина". Борьба за власть над Кишиневом в ближайшее время продолжится, - И.Шишкин
06:09  "Тихий огонек твоей души...". Умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников
00:29  Зачем Кыргызстану парламент, который ни за что не отвечает? - Н.Аширов
00:06  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни, - Б.Мусаев
00:04  Угрозы и провокации США против Ирана: о чем важно знать
Среда, 26.06.2019
22:19  КырГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
21:13  МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса из-за узбекского авторитетного "спортсмена" Гафура Рахимова
20:35  Разрушить все: Трамп выведет войска из Японии
20:33  В Туркмении вышел 11-й том летописи "Великих свершений" Аркадага-Бердымухамедова
20:25  Дуболом против лесорубов. Хоким Ташкента лично остановил незаконную рубку деревьев в центре города
20:20  Экс-генпрокурора Узба Рашида Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы
20:01  Арестованного экс-Узб-генпрокурора Муродова лишили всех званий и госнаград
19:58  Каковы интересы США в Туркменистане?
19:56  Итоги саммита секретарей СНБ России, США и Израиля в Иерусалиме, - Дм.Минин
17:44  Родители древней девочки из пещеры Денисова принадлежали к двум разным видам людей
17:17  Эрдоган попал в сложную ситуацию, - Г.Мирзаян
12:44  Таможню Украины возглавил активист ЛГБТ "гарный парубок" Нефедов
12:41  Дьявольский оскал демократии, - А.Дубровский
08:36  Батька Махно, смотрит в окно... В пригороде Бишкека создан "Штаб" атамбаевского ополчения
08:32  Бишкек. Свара правящего клана клоунов, - "Ачык саясат"
08:09  Елбасы перечислил свой однодневный заработок пострадавшим в Арыси
08:06  Новый праздник появился в Казахстане - "День работников СМИ" (28/06)
08:04  Третий погибший в Арыси - военнослужащий-контрактник
07:51  Конгрессмены пытаются не позволить Трампу начать войну с Ираном
07:15  Командующим Силами особого назначения КазАрмии назначен Мухтар Аюбаев
07:14  Арабский мир становится менее религиозным и более терпимым, - Е.Хвостик
07:10  Власти Турции ликвидировали подозрительную "Ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ты зачем в мой халат шпагой тыкал, а... Узбекский писатель Ораз Абдуразаков написал продолжение "Трех мушкетеров"
07:36 27.06.2019

Крупнейшее российское издательство выпустило продолжение легендарной "мушкетерской" саги Дюма. Его написал писатель из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Крупнейшее российское издательство "Эксмо" выпустило продолжение легендарной "мушкетерской" саги Александра Дюма, написанное автором из Узбекистана Оразом Абдуразаковым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Исторический роман "Шпага д’Артаньяна, или Год спустя" представляет собой авторскую версию финала трилогии и основан на исторических хрониках архивов и музеев Франции.

Действие нового романа разворачивается вскоре после смерти д"Артаньяна. Год спустя сюжет делает неожиданный поворот: исполнителем последней воли отважного гасконца становится его верный товарищ – единственный оставшийся в живых из четверки друзей Арамис. Однако, сюжет был бы слишком предсказуем, остановившись лишь на завещании капитана мушкетеров.

Автор воссоздает исторические события последней трети XVII века, разворачивая впечатляющие баталии, где схлестнутся честь и предательство, тайны и интриги королевского двора, любовь и война, а главное – раскроется зловещая тайна французской короны.
"Я редактировал книгу, находясь в Париже, Лондоне, а затем и в Брюсселе, и это серьезно повлияло не только на аутентичность текста, но и на фабулу романа. По счастью, мне удалось лично ознакомиться с документами из Версаля и Лувра, побеседовать с хранителями музеев, а также собственными глазами увидеть места, где разворачивались судьбоносные для династии Бурбонов события. Предвосхищая вопросы, скажу, что написать окончание трилогии – свою версию финала – мотивировало прежде всего то, что ни один из прочтенных ранее вариантов не устроил меня лично. Удалось это или нет - решать читателям", – отметил Ораз Абдуразаков.

Приверженность стилистике и сюжетным линиям Дюма, заметил автор, это дань памяти великого автора любимой с детства трилогии. Трилогии, которая, не оспаривая ее несомненных художественных достоинств, является ко всему еще и самым успешным PR-проектом французской культуры и истории.

Книга в ближайшее время будет доступна в книжных магазинах сети "Читай-город". В Узбекистане будет доступен ограниченный тираж романа "Шпага д"Артаньяна, или Год спустя", который можно будет приобрести в ключевых книжных магазинах Ташкента.
Не пропусти ничего важного: больше новостей в Telegram-канале Podrobno.uz.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561610160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №34
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №8
- Рабочий график первого президента
- Мажилис: Арыс. Мы вместе!
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел телефонные переговоры с Председателем Правительства РФ Д. Медведевым
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №420
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №421
- Кадровые перестановки
- Выступление Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК А.Смаилова на отчетной встрече с населением
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  