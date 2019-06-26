Ты зачем в мой халат шпагой тыкал, а... Узбекский писатель Ораз Абдуразаков написал продолжение "Трех мушкетеров"

07:36 27.06.2019

Крупнейшее российское издательство выпустило продолжение легендарной "мушкетерской" саги Дюма. Его написал писатель из Узбекистана



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Крупнейшее российское издательство "Эксмо" выпустило продолжение легендарной "мушкетерской" саги Александра Дюма, написанное автором из Узбекистана Оразом Абдуразаковым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Исторический роман "Шпага д’Артаньяна, или Год спустя" представляет собой авторскую версию финала трилогии и основан на исторических хрониках архивов и музеев Франции.



Действие нового романа разворачивается вскоре после смерти д"Артаньяна. Год спустя сюжет делает неожиданный поворот: исполнителем последней воли отважного гасконца становится его верный товарищ – единственный оставшийся в живых из четверки друзей Арамис. Однако, сюжет был бы слишком предсказуем, остановившись лишь на завещании капитана мушкетеров.



Автор воссоздает исторические события последней трети XVII века, разворачивая впечатляющие баталии, где схлестнутся честь и предательство, тайны и интриги королевского двора, любовь и война, а главное – раскроется зловещая тайна французской короны.

"Я редактировал книгу, находясь в Париже, Лондоне, а затем и в Брюсселе, и это серьезно повлияло не только на аутентичность текста, но и на фабулу романа. По счастью, мне удалось лично ознакомиться с документами из Версаля и Лувра, побеседовать с хранителями музеев, а также собственными глазами увидеть места, где разворачивались судьбоносные для династии Бурбонов события. Предвосхищая вопросы, скажу, что написать окончание трилогии – свою версию финала – мотивировало прежде всего то, что ни один из прочтенных ранее вариантов не устроил меня лично. Удалось это или нет - решать читателям", – отметил Ораз Абдуразаков.



Приверженность стилистике и сюжетным линиям Дюма, заметил автор, это дань памяти великого автора любимой с детства трилогии. Трилогии, которая, не оспаривая ее несомненных художественных достоинств, является ко всему еще и самым успешным PR-проектом французской культуры и истории.



Книга в ближайшее время будет доступна в книжных магазинах сети "Читай-город". В Узбекистане будет доступен ограниченный тираж романа "Шпага д"Артаньяна, или Год спустя", который можно будет приобрести в ключевых книжных магазинах Ташкента.

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Темир Исаев