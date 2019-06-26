Еврейские олигархи бегут из России, - А.Иванов

11:01 27.06.2019 Самый богатый представитель этнолингвистической группы грузинских евреев (эбраэли) и один из крупнейших российских землевладельцев объявил Би-би-си, что не намерен возвращаться в РФ.



Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Бюро Президиума Российского еврейского конгресса, шведский гражданин Давид Михайлович Якобашвили всегда в общении отличался вежливостью, подчеркнуто интеллигентными манерами. Злые языки утверждают, что за лакированным обликом скрывается жесткий, хитрый делец. Как бы то ни было, в данном конкретном случае (после визита сотрудников ФСБ в принадлежащий ему музей "Собрание" и возбуждения уголовного дела по статье 159 УК - мошенничество) невозмутимый и непотопляемый господин Якобашвили разволновался и сорвался на крик: "Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более!". Через два часа после публикации BBC пресс-служба Якобашвили распространила заявление о том, что "отказ от поездок в Россию не связан с обыском ФСБ".



Без разницы. Скорбим? Вряд ли.



Якобашвили родился 62 года назад в Тбилиси, выходец из династии еврейских сапожников (по материнской линии среди предков встречались и раввины). Любит разглагольствовать о "тяжелом" детстве ("У меня тяжелые воспоминания, очень много было горя - и вокруг, и в семье. Нищета вокруг послевоенная. Зависть"), хотя его отсидевший отец был цеховиком, мать - виноделом, дядя трудился в Госбанке СССР. "Дедушка ходил в синагогу, накладывал тфилин. Дома мы отмечали Песах, Рош-а-Шана, Йом-Кипур. Вместе со всеми я постился с самого детства, дедушка вместе с тестем моего дяди руководил пасхальным седером. Мама обязательно зажигала субботние свечи. Шабат мы соблюдали, насколько было возможно. Отец, когда была возможность, ходил в синагогу", - вспоминал Якобашвили в беседе с изданием "Москва - Ерушалаим". Учился Давид в физико-математической школе и школе с биологическим уклоном. По собственным словам, мечтал о карьере дипломата. "Именно, была мечта! Отец рассказывал, что мир повидал, и я тоже мечтал - ведь тогда никуда нельзя было поехать. Например, сестре удалось съездить в Польшу, и она еще долго об этом рассказывала. А потом в 60-х многие начали уезжать в Израиль, в Германию. Мечтал о дипломатической карьере, но в дипломаты не взяли бы: отец сидел, да еще такая фамилия", - рассказывал он изданию Posta Magazine, позиционирущему себя в качестве "интернет-журнала о качестве жизни".



В итоге остался недоучкой, бросив Тбилисский политехнический институт, где обучался по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Намеревался эмигрировать в Израиль: "У семьи было желание уехать за границу, поэтому я, будучи уверенным, что скоро уедем, поступил в первый попавшийся институт на факультет промышленного и гражданского строительства. Это не стоило мне труда, поскольку я хорошо окончил школу. Семья планировала уехать в Израиль. Двоюродные братья отца, все наши родственники уехали. Но у нас с отъездом не сложилось".



Начальный капитал сколотил на частных заказах по услугам звукозаписи, ремонта радио- и аудиотехники, установке сигнализации в домах позднесоветской номенклатуры. Откармливал свиней по заказу МВД Грузинской ССР (три пятьдесят за килограмм живого веса). Торговал видеокассетами с западными кинохитами. Возил интуристов на автобусные экскурсии по Москве. Безумно жаждал покинуть страну: "Я решил уехать из СССР. В Таллине познакомился с девушкой из Финляндии, которая работала в Эстонии, и мы оформили брак. Я подал в ОВИР документы, только через год получил разрешение на выезд. Осенью 1986-го получил советский паспорт с правом эмигрировать в Швецию. Ввиду того что я хотел уехать именно в Швецию, а визу для въезда мне не давали, знакомые, кто уже выезжал за границу, мне подсказали: скажи "жене", чтобы написала письмо в немецкое посольство, пусть попросит для вас возможность провести медовый месяц в Германии. 14 марта 1987 года я оказался в Германии и испытал настоящий шок. Визуальный шок от изобилия на прилавках магазинов! А уже 5 мая мне дали разрешение на въезд в Финляндию, где финны дали вид на жительство. У меня получилось обосноваться в Хельсинки... Я мог себя считать счастливым человеком! В начале сентября нелегально на теплоходе въехал в Швецию. Там пошел в полицию. Сказал, что хочу в этой стране жить. Получил вид на жительство. Также вошел в еврейскую общину, меня очень хорошо приняли и помогли. Община большая, около 8000 человек, были выходцы из Венгрии и Польши. Они за меня поручились в банке, я купил квартиру".



Вовремя понял, что самое крутое бабло можно срубить в перестроечном Союзе. В 1988-м организовал первую в Москве гостиницу на корабле на Москве-реке. В 1989-м стал работать на шведскую компанию Cherry, ввозил первые игровые автоматы в Ленинград, Москву, Ригу, Таллин, Новосибирск. Владел оздоровительным салоном "Женьшень" на Чистых прудах, занимался лесом, лотереями, неоновой рекламой, противоугонными датчиками, компьютерами, оргтехникой, телефонами, магнитофонами, подержанными иномарками, женским бельем, меблировкой гостиницы "Метрополь". В 1991 году создал фирму "Тринити-моторс" (первый официальный дилер General Motors). В следующем году выступил сооснователем компании "Вимм-Билль-Данн" (производство соков J7, "Любимый", "Фруктовый сад", 100% Gold, молочных продуктов "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Кубанская буренка", йогурта "Чудо", детского питания "Агуша", био-кефира Bio Max, молочного напитка Imunele, морса "Чудо-ягода", минералки "Ессентуки" и "Родники России", сыра "Ламбер"; в 2011 году компания продана американской транснациональной корпорации PepsiCo). "Название пришло основателям компании то ли в баре, то ли в ресторане, в котором транслировали Уимблдонский теннисный чемпионат: если слово "Уимблдон" произнести в состоянии легкого алкогольного опьянения, получится как раз "Вимм-Билль-Данн"", - писал "Коммерсантъ". Ходили слухи о связях компании с американской мормонской сектой.



В 1993 году Якобашвили стал совладельцем Экспобанка и Восточно-европейского страхового агентства, соучредителем казино "Метелица" на Новом Арбате. Открыл магазин Super Rifle (джинсы), магазин "Подарки" на Тверской, собственное медицинское производство, ресторан "Белый лебедь", пивной ресторан "Ангара". В 1996 году вступил одним из первых в Российский еврейский конгресс - по приглашению своего товарища-олигарха, тогдашнего президента РЕК Владимира Гусинского. В 1999 году избран членом Совета директоров ЗАО Агрокомплекс "Горки-2" (обширные земельные угодья вдоль Рублево-Успенского шоссе). В 2000-м вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001-м возглавил Совет директоров "Вимм-Билль-Данн", избран членом Генсовета Общероссийской общественной организации предпринимателей "Деловая Россия" и членом Бюро Президиума Российского еврейского конгресса. В 2002-м избран председателем совета директоров НП "Содружество производителей фирменных торговых марок "РусБренд"" и возглавил Объединенную комиссию по корпоративной этике при РСПП. В 2004-м стал вице-президентом РСПП и председателем Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике. В 2005-м стал членом Совета директоров ЗАО "4-й московский Мелькомбинат". В 2010 году вошел в Совет директоров ОАО АНК "Башнефть", избран президентом Российско-американского совета делового сотрудничества и председателем Российского союза предприятий молочной отрасли. В 2011-м создал корпорацию "Биоэнергия" (девять месторождений торфа в Тверской, Владимирской и Ярославской областях), избран независимым членом совета директоров АФК "Система". В 2013-м стал сопредседателем целевой группы В20 (Business-20), вошел в состав Президентского международного совета Нью-Йоркского университета, основал и возглавил Научно-производственную группу "ИнОйл".



Основной владелец Petrocas Energy Group (сеть АЗС и нефтеналивной терминал в Грузии, розничные продажи нефтепродуктов в Азербайджане, Армении, Афганистане, Туркменистане, Турции). Владелец монакских компаний S.A.R.L. SERBAT и DIMIL (недвижимость, строительство, реновация на территории княжества; Якобашвили принадлежит один из самых дорогих особняков Монако - пятиэтажный, с видом на море). Важный спонсор бизнес-школы "Сколково", участник еврейского делового клуба SOLOMON.help. Входит в составы попечительских советов Высшей школы экономики, Государственного Эрмитажа и Российского военно-исторического общества. Активен в Евроазиатском еврейском конгрессе (занимал пост вице-президента) и еврейском фонде "Керен а-йесод". Отремонтировал четыре синагоги в Грузии. В Хайфе на военно-морской базе получил награду из рук тогдашнего израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта. Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Офицера. В 2017 году приобрел компании Tams (Руанда) и Coproco (Демократическая Республика Конго), занялся покупкой и продажей золота, олова, тантала, кобальта и другого сырья из Африки. В прошлом году инвестировал $10 млн в Telegram Павла Дурова, планировал вложиться в его блокчейн-проект TON.



Давид Якобашвили - известный коллекционер. Собирает шарманки, органы, оркестрионы и механические пианино, граммофоны, музыкальные шкатулки, кукол, поющих механических птичек, музицирующие ночные горшки для царственных особ, антикварные часы, русскую художественную бронзу, керамику, ювелирные изделия, старинные карты и фотографии, лучшие образцы французского и российского стеклоделия, живопись (картины Владимира Маковского, Нико Пиросмани, Паоло Трубецкого, Михая Зичи, Александра Орловского), табакерки, фарфоровые таблетницы. Ему принадлежит уникальная коллекция раритетного звука - более 20 тысяч музыкальных носителей прошлого, включая бумажные роллы и перфоленты, металлические и картонные перфорированные диски, деревянные валы и валики, восковые цилиндры для фонографов, граммофонные пластинки из шеллака и винила. "Я ненасытен и всеяден... Одно из двух: или это у меня уже есть, или это ужас", - говорил он в интервью Tatler.



Осенью 2018 года Якобашвили открыл частный музей "Собрание" (здание площадью более 11 тыс. кв. м на пересечении улицы Солянка с Яузским бульваром). А 18 июня в "Собрание" пришли с обысками и иными следственными мероприятиями ценители прекрасного с Лубянки. Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено после заявления бывшего бизнес-партнера, друга детства и соплеменника Якобашвили - гражданина США Бориса Минахи, который обвинил Давида Михайловича в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора. Минахи владеет компанией "Международный деловой центр Шереметьево", является совладельцем бизнес-центра "Призма-центр" в Санкт-Петербурге, компаний "Стерлинг" (деятельность по складированию и хранению), "Аксель-Рент МСК" (деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем) и "Пальмира" (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания). Не столь давно между ним и Якобашвили пронеслась черная кошка. Минахи потребовал, чтобы старый друган вернул долг. Якобашвили заверил, что не брал денег у Минахи, как раз наоборот - последний должен ему. "В июне 2017 года на Минахи было совершено нападение. Машину предпринимателя остановили и разбили дубинками "люди кавказской внешности". После этого они надели на Минахи наручники и отвезли в коттедж на Рублевском шоссе, где продержали несколько часов, а потом отпустили. Борису угрожали, показывали фото жены и двух сыновей и говорили, что если он не отдаст деньги, то будут неприятности", - сообщает Forbes. Позднее Минахи подал к Якобашвили иск, требуя взыскать с него около $6,4 млн, но Таганский районный суд Москвы иск отклонил.



Ранее Якобашвили пользовался репутацией мегауспешного лоббиста, филигранно выстраивал отношения с различными органами власти. В интервью журналу "Москва - Ерушалаим" олигарх ностальгировал: "Мне было комфортно и в годы Перестройки, и в 1990-е". Теперь же что-то пошло не так. Информированные источники рассказывают, что Якобашвили атакован силовиками в рамках широкой спецоперации против подмосковного губернатора Андрея Воробьева, который, по слухам, тесно связан с богатым грузинским евреем.



Близок к воробьевскому клану (а также, пишут, к семье спикера СФ Валентины Матвиенко) и многолетний партнер Якобашвили 61-летний Гавриил Абрамович Юшваев, он же Гарик Махачкалинский или Гарик Махачкала, горский еврей из Дагестана, сидевший в восьмидесятых за вооруженный разбой. Вместе с другом Давидом он открывал автосалон "Тринити" и знаменитое казино "Метелица", покупал Лианозовский молочный комбинат и создавал на его базе компанию "Вимм-Билль-Данн", покупал три с лишним десятка российских, украинских и даже киргизских предприятий, приобретал контрольный пакет акций агрокомплекса "Горки-2", продавал "Вимм-Билль-Данн" концерну PepsiCo за 5,4 млрд. долларов (крупнейшая сделка PepsiCo за пределами Северной Америки). Юшваев купил 20 % акций главной российской золотодобывающей компании "Полюс Золото", в 2015 году уступил их сыну лезгинского олигарха Сулеймана Керимова за 1,8 млрд. долларов. На пару с одесситом (американо-британским миллиардером) Леонардом/Леонидом Блаватником вложился в американский проект биотехнологического производства Humacyte, находящийся в сфере интересов штатовских и британских спецслужб. Занимается недвижимостью, кузбасским угольком. Владеет крупными долями в американском сервисе для заказа такси Lyft, германском сервисе по доставке еды из ресторанов Delivery Hero. Владеет рестораном "Ветерок" в Горках-2 и рестораном "Причал" в Жуковке, двумя здоровенными бизнес-центрами на Большой Черемушкинской в Москве, обширными землями в Одинцовском районе Московской области и на юге России. Совладелец (в тандеме с олигархом и экс-сожителем модели Наоми Кэмпбелл Владиславом Дорониным) 85-этажной башни "ОКО" в комплексе "Москва-Сити". Вице-президент Всемирного конгресса горских евреев.



Так вот, миллиардер Юшваев тоже скрылся за бугром. В ноябре 2017 года он стал фигурантом дела о перестрелке в той самой башне "ОКО", когда произошел конфликт между охраной Юшваева (из бойцовского спортклуба "Скорпион") и охраной авторитетного юбиляра Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик. Были ранены сотрудники ФГУП "Охрана", росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, сотрудники ЧОП "ГРЭПС-2" Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин; через три дня Койда умер. Следователи СКР при поддержке сотрудников МВД нагрянули в принадлежащие Гарику Махачкале коттеджи в Одинцовском районе Подмосковья (в поселке Горки-2 и деревне Жуковка) и московскую квартиру в Неманском проезде. Юшваев тогда временно покинул Россию. Ну а теперь он вроде бы укатил навсегда.



Еще в 2018-м бежал со всем семейством из РФ в Лондон другой коллега и приятель Якобашвили - Борис Иосифович Минц, хозяин O1 Group (частный международный инвестиционный холдинг, управляющий активами в различных секторах экономики и считавшийся одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России; советом директоров ключевого пенсионного фонда "БУДУЩЕЕ" руководил Алексей Кудрин). "Повелитель московской недвижимости" родом из молдавской Рыбницы, мальтийский гражданин, действительный государственный советник Российской Федерации I класса, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, миллиардер, многолетний фигурант рейтинга журнала Forbes, член Бюро Президиума Российского еврейского конгресса, председатель попечительского совета Конференции европейских раввинов (CER, объединяет более 700 лидеров общин ортодоксального иудаизма в Европе), почетный профессор, член Совета управляющих и член Capital Campaign Cabinet Тель-Авивского университета, основатель, идеолог, спонсор и президент Института стратегических решений глобальных проблем им. Бориса Минца (ИБМ) при Тель-Авивском университете, основатель и председатель правления Фонда Егора Гайдара, инициатор ежегодного присуждения премии имени Гайдара, в прошлом - глава комитета по управлению городским имуществом и вице-мэр Иваново, президент Ассоциации председателей комитетов и фондов России, высокопоставленный функционер Госкоимущества РФ (по приглашению близкого друга Анатолия Чубайса), руководитель Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Президента РФ, гендиректор ООО "Медиа-Холдинг РЕН ТВ", председатель исполкома и член федерального политсовета Союза правых сил. Тоже видный коллекционер, кстати. На базе своей коллекции (работы Серова, Коровина, Поленова, Кустодиева, Кончаловского, Пименова, Герасимова, Грабаря, Юона, Жуковского, Дубовского, Лаховского, Богданова-Бельского и др.) он открыл в 2016 году на территории принадлежащей ему бывшей кондитерской фабрики "Большевик" частный Музей русского импрессионизма.



Летите, голуби, летите.



Но кое-каким персонажам неплохо было бы посидеть на дорожку.



Алексей Иванов Источник - Завтра

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