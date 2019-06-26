Политические чудеса: за две недели провалились три "цветные" революции, - М.Хазин

11:05 27.06.2019 Политические чудеса: за две недели провалились три "цветные" революции

а главной революцией должна было стать четвертая… в России



Михаил Хазин



Я, в силу понятных обстоятельств, внимательно смотрю за событиями в мире. В основном, конечно, экономическими, но и политические упускать нельзя, поскольку политэкономия потому так и называется, что отдает себе отчет в том, что экономики без политики не бывает. Так вот, в последние две недели произошло событие, равного которому с конца 80-х годов не было: в мире произошли сразу три "оранжевые" революции! Точнее, попытки трех таких революций.



Первая должна была состояться в Кишиневе. Собственно, она и состоялась, президента страны Додона отстранили от власти, конституционный суд разогнал парламент и все ожидали новые выборы, на которых должны были победить управляемые олигархами представители "прозападного" выбора. И вдруг… Главный олигарх Плахотнюк бежит из Молдавии, конституционный суд признает свои ошибки и отменяет решение о разгоне парламента, президент возвращается обратно…



Чудеса, да? Но давайте вспомним, а что стало причиной бегства Плахотнюка? А разговор с послом США в Молдавии, который был, судя по всему, чем-то сильно недоволен. Возникает вопрос - чем? Есть гипотеза. Дело в том, что Трамп не менял послов после того, как занял свой пост. Не было еще их массовой ротации, возможно, из-за того, что внутренний конфликт не давал гарантий верности новых назначенцев. А это значит, что многие послы продолжили работать на Клинтон и всю либеральную команду, которая, собственно, на организации "оранжевых" революций и специализируется.



Но послы на то и послы, что слушаются руководства. И если был прямой звонок из Вашингтона, то посол обязан был подчиниться. Собственно, звонка не могло не быть, потому что иначе посол США и не дал бы организовывать государственный переворот. И как только звонок произошел, посол вызвал Плахотнюка (а может быть, и еще кого) и сказал: "Цыц!" Последствия все и увидели.



К слову, очень интересные комментарии в нашей прессе, в том числе и в либеральной. В которой говорилось, что бегство Плахотнюка стало следствием "сговора" России, Евросоюза и США которых, якобы, "достали" молдавские олигархи. Тут я сомневаюсь, поскольку если бы сговор был до переворота, то его бы не было, а сговориться прямо в процессе, в нынешних условиях, было бы достаточно сложно. Но для прессы (либеральной, в основном) крайне болезненный момент, который не хочется педалировать, это противоречия между либеральной линией (которую она традиционно называет "американской") и позицией Трампа, который сегодня формально возглавляет США. Вот и приходится сочинять сомнительные легенды, чтобы не подставлять собственных либеральных спонсоров информацией о том, что они сегодня уже не отражают официальную американскую позицию.



Вторая революция должна была быть в Грузии. Там все было организовано еще лучше, чем в Кишиневе. Очевидная провокация с креслом (везде и всегда гость садится туда, куда его усаживает хозяин), потрясающе построенная мизансцена перед парламентом (дети с чистыми глазами, старики с благородными сединами) на первом плане, камеры на специально подготовленном помосте (чтобы было лучше видно) и одна за другой как минимум три атаки подготовленных групп боевиков, сменяющих одна другую. И замученные защитники парламента, которые просто чудом выдержали это давление. И пошлая русофобская кампания в прессе. Которая как бы намекала на то, что действующая власть плохая, "пророссийская", а вот боевики - благородные герои, вышедшие со страниц "Витязя в тигровой шкуре".



А вот дальше начались чудеса… По типовому плану "оранжевых" революций, на следущий день должны были быть сакральные жертвы. Боевиков бы на площади не было (их учили, деньги тратили, убивать их нерентабельно), стреляли бы в детей и стариков. Получилась бы отличная "небесная сотня" грузинского разлива и можно продолжать штурм … Собственно, я думаю, что снайперы уже организаторами были подготовлены. И в этот момент, неожиданно, все рассосалось… Люди на площадь практически не вышли, никто не стрелял, боевики растворились в тенях…



И у меня, как у аналитика, возникает естественный вопрос: а не было ли в промежутке звонка американского посла? В отличие от Молдавии, прямого ответа на этот вопрос нет, но можно высказать правдоподобную гипотезу, что был. И тогда начинает вырисовываться некоторая тенденция. Пока только вырисовываться… А быстрый ответ России, которая нанесла крайне жесткий удар по экономическим интересам действующей власти (которая, скорее всего, хотя бы частично была в курсе, судя по тому, что президентша Грузии поддержала русофобскую кампанию), несколько отрезвил отдельные "горячие головы" в Тбилиси.



А третья "оранжевая" революция началась в Праге. Я был в Чехии год назад и могу сказать, что для того, чтобы вытащить флегматичных чехов в таком количестве на улицы нужно очень постараться. Разумеется, следует учитывать специфику прессы, которая может, если считает, что это в ее интересах, сильно преувеличить масштаб процесса, но даже в этом случае речь идет о многих десятках тысяч человек. При этом нужно учесть, что любовь к либеральным идеям в Чехии сильно падает (и это я тоже увидел год назад), и уж точно там не любят государственных переворотов. Хотя участники процесса требовали ухода премьер-министра, который обвиняется в любви к России.



Что характерно, информация о событиях в Праге была только в первый день, а дальше наши СМИ (либеральные) как в рот воды набрали, в связи с чем я подозреваю, что и в Чехии у организаторов "оранжевых" революции начались проблемы. Опять-таки, премьер-министр отказался уходить отставку. И снова возникает естественное предположение, что был звонок американского посла … Поскольку кто еще мог остановить процесс?



В общем, выстараевается некая любопытная тенденция (тут-то уже точно тенденция), которая требует внимательного анализа. В частности, кто и зачем. Есть у меня два варианта, которые я сейчас озвучу, но именно как гипотезы.



- Первая состоит в том, что уже через пару дней в Осаке открывает саммит G20 и либеральные силы очень хотели показать участникам свою силу и возможности…



А вместо этого получился конфуз. Что будет в Осаке мы, частично, скоро узнаем. И уж точно увидим по поведению главных участников после саммита. И, может быть, станет понятно, какую договоренность хотели предотвратить кукловоды из "Западного" глобального проекта, организовав сразу три "оранжевые" революции.



- А вторая гипотеза состоит в том, что на самом деле главной такой революцией должна было стать четвертая… В России.



И первые три должны были максимально поддержать потенциальных участников, вдохновить их, вооружить лозунгами и уверенностью. И либеральные СМИ и отдельные мессенджеры бы эту волну бы поддержали. Вместе с правительством, которое радостно поднимает цены на топливо, девальвирует рубль (с неизбежным повышением цен на товары народного потребления) и делает для народа другие добрые подарки. Аккурат к такой революции. Ну и некоторые другие обстоятельства можно напомнить, например, кампанию в прессе о том, что Голунова спасла именно "народная солидарность", которая "продавила власть". Сам Голунов, к слову, скорее всего, имеет свое мнение, поскольку от своих либеральных доброхотов спрятался. Я с ним, кстати, здесь согласен, благодарить он должен кого-то из окружения Путина, который вовремя дал команду, благодаря которой он быстро вышел из участка. А по либеральным планам, чует мое сердце, вообще не должен был выйти. Поскольку идею сакральных жертв никто не отменял.



Привязать этот процесс можно было бы к выборам в сентябре, тем более, что к отдельным их моментам действительно есть много проблем. Со всеми вытекающими. Но провал всех трех подготовительных акций (если принять эту гипотезу) говорит о том, что, весьма возможно, договоренность между Путиным и Трампом в части борьбы с общими либеральными врагами, действительно существуют. Во всяком случае, высказать такое предположение вполне законно. Вот такая получается любопытная картинка. И я очень рассчитываю, что в процессе обсуждения мы ее уточним. Источник - Хазин

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