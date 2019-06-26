Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны, - Э.Байназаров

11:07 27.06.2019 Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны

Дамаск не приемлет израильского вмешательства



Эльнар Байназаров



Сирия не допустит, чтобы Израиль указывал, где находиться иранским войскам, - это суверенное решение Дамаска и Тегерана. Об этом "Известиям" заявил зампредседателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад. 25 июня в ходе трехсторонних переговоров руководителей Совбезов России, США и Израиля последний выдвинул требование вывести вооруженные силы Ирана с территории Сирии. При этом секретарь СБ РФ Николай Патрушев напомнил Израилю о невоенных методах обеспечения своей безопасности. Несмотря на разногласия, стороны договорились по большинству вопросов урегулирования в САР.



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25 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретились в Иерусалиме, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.



В ходе переговоров стороны сошлись на том, что бороться с терроризмом на Ближнем Востоке надо сообща. Ни о какой сделке по Сирии речи не шло, хотя ранее СМИ писали, что Вашингтон и Тель-Авив предложат Москве минимизировать иранское влияние в Дамаске, а взамен снимут санкции против Сирии и даже помогут с восстановлением страны.



Накануне встречи секретарь Совбеза РФ провел двусторонние переговоры с американским коллегой, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



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На трехсторонней встрече представитель России заявил, что Исламская Республика внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и ставить ее в один ряд с ИГИЛ (запрещена в РФ) нельзя.



При этом, по словам Николая Патрушева, Россия "понимает те озабоченности, которые есть у Израиля, и хочет, чтобы существующие угрозы были ликвидированы", однако и забывать о национальных интересах других региональных государств нельзя. Между тем, по мнению представителя Москвы, РФ и Иран имеют возможность слушать друг друга.



Стоит напомнить, что по просьбе России, к которой, в свою очередь, обратился Израиль, иранские войска были отодвинуты от границы с еврейским государством в районе Голанских высот. Взамен, как предполагается, Вашингтон и Тель-Авив не чинили препятствия сирийской правительственной армии в ее операциях на юге страны.



Однако у Москвы нет рычагов давления на Иран, заявил "Известиям" руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.



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- Мы можем высказывать позицию, призывать к чему-то, но брать на себя обязательства, что третья страна сделает что-то, не будем. И американцы не могут этого не понимать, - заявил эксперт.



Кто-то должен уйти



Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с Николаем Патрушевым заявил, что не позволит Ирану закрепиться на израильской границе со стороны Сирии. Еврейское государство уже осуществило несколько обстрелов сирийской территории, где якобы базируются иранские военные. Очевидно, что позиция Израиля - довести до нуля любое иранское военное присутствие и влияние в САР.



В Дамаске с подобным раскладом не согласны.



- Мы не допустим, чтобы кто-либо указывал нам, какие страны и на каких условиях будут присутствовать в Сирии. Иран находится здесь по приглашению нашего правительства. В отличие от военных США, которые вообще-то с декабря, несмотря на заявление Дональда Трампа, до сих пор не выведены, - подчеркнул Аммар аль-Асад.



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Говоря о Сирии, Николай Патрушев подчеркнул: невзирая на то, что сил ИГИЛ в САР стало меньше, полностью они еще не побеждены - произошло лишь перетекание ее бойцов в другие страны. По его словам, стороны по итогам трехсторонних переговоров сошлись в том, какой они хотят видеть Сирию в будущем.



- О том, как это делать, нам и предстоит вести диалог, - отметил он. - Я полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная страна.



При этом Москва продолжит настаивать на том, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность САР. Николай Патрушев также подчеркнул: добиться своих целей Израиль может и невоенными методами.



По мнению сотрудника отдела изучения Израиля Института Востоковедения РАН Сергея Мелконяна, Нетаньяху продолжит наносить удары по иранским военным и их прокси на сирийской территории.



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- Помимо объективной причины - ликвидации потенциальных источников опасности, на сирийской теме действующий премьер-министр сможет заработать политические очки во время предвыборной кампании - выборы в Израиле пройдут в сентябре, - отметил эксперт.



Джон Болтон же на встрече сосредоточился на иранской ядерной программе, которая его явно волнует больше, нежели Сирия.



- Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, - пояснил политик.



Болтон подчеркнул, что Ирану для урегулирования разногласий следует "войти в дверь, которую оставил для него открытой Дональд Трамп".



Общую же атмосферу встречи секретарь Совбеза России описал как доброжелательную. Со стороны как Израиля, так и США было очевидно желание достичь цели, заявил он. Николай Патрушев добавил, что участники встречи смогли достичь договоренностей по большинству вопросов сирийского урегулирования.



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Одновременно с трехсторонней встречей в Иерусалиме схожие по формату мероприятия открылись в Эр-Рияде и Манаме. США решили командировать в регион самых высокопоставленных международников - в Израиль полетел Болтон, в Саудовскую Аравию - госсекретарь Майк Помпео, в Бахрейн - старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер, который считается автором разрабатываемой "сделки века" по ближневосточному урегулированию. И если в Эр-Рияде представители Штатов, Саудовской Аравии, Великобритании и ОАЭ обсуждали рост влияния Тегерана и ядерную угрозу, то в Манаме речь шла о палестино-израильской проблеме.



Помпео откровенно признался: он летит в регион, чтобы "убедиться в стратегической согласованности" позиций Саудовской Аравии, ОАЭ и США по Ирану. И анонсировал создание глобальной антииранской коалиции.



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Президент Ирана Хасан Роухани на это отреагировал достаточно флегматично, заявив, что политика США отражает "безысходность администрации Трампа и умственную отсталость Белого дома".



- Далеко не все на Ближнем Востоке происходит так, как того хотели бы США, - пояснил "Известиям" Владимир Фитин. - Буксуют многие их стратегические инициативы, не удается додушить Иран, не получается представить миру, как реально выполнимую, "сделку века".



По словам эксперта, Вашингтону приходится искать возможности для переговоров, несмотря на амбиции, и находить точки соприкосновения с наиболее влиятельными странами.



Подробнее о "сделке века" и ее принятии или неприятии арабскими странами станет известно 26 июня, когда США наконец официально обнародуют экономическую часть своего плана. Однако и Россия, и Палестина уже заявили, что не поддержат предложения Вашингтона, рожденные без обсуждения с палестинцами. Источник - Известия

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