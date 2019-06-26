 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как узбеки спасали жителей казахстанской Арыси
11:12 27.06.2019

В сети появилась видеозапись, сделанная казахстанским очевидцем на мобилизационном пункте эвакуации в Шымкенте, куда доставили жителей города Арысь. В ролике мужчина рассказывает, какую помощь эвакуированные получили от узбекистанцев, сообщает Nuz.uz.

Очевидец от всего сердца поблагодарил узбекский народ. Как он сообщил, узбеки встретили жителей Арыси, некоторые приняли эвакуированных у себя дома. Другие помогали с транспортом или приносили в мобилизационный пункт продукты.

Напомним, взрывы на загоревшихся складах с боеприпасами в воинской части около Арыси произошли утром 24 июня. Погибли трое - двое военнослужащих-контрактников и один горожанин. Врачебная помощь потребовалась 70-ти людям, из которых 45 были госпитализированы.

Население Арыси (44 300 человек) было эвакуировано в город Шымкент и поселки Мунтайтас, Кабылсай и Шагыр.


Источник - CA-NEWS
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