"Мы не рабы!". Потомки негров-рабов требуют от амер-правительства компенсацию за страдания предков

11:13 27.06.2019 Мы не рабы: политики в США перед выборами вспомнили о потомках чернокожих невольников

Дискуссия о компенсациях может стать важным пунктом в борьбе за Белый дом



Александр Сидоров



В американском конгрессе после 10-летнего перерыва вернулись к обсуждению темы предоставления компенсаций живущим ныне потомкам чернокожих рабов, трудившихся на белых хозяев с XVII века. Сторонники этой идеи говорят о необходимости хотя бы попытаться восстановить справедливость, противники настаивают, что на практике эту идею реализовать невозможно, да и лишних триллионов долларов в бюджете нет. "Известия" разбирались в проблеме, которая может стать важным фактором в борьбе потенциальных участников президентских выборов 2020 года.



Тоталитарно бежим: борьба против расовых стереотипов превращается в фарс

Американцам навязывают совсем уж странную версию политкорректности



Эмансипируй это



Обсуждение темы компенсаций прошло в юридическом комитете палаты представителей конгресса 19 июня - в этот день отмечается так называемый Juneteenth - День эмансипации, приуроченный к 19 июня 1865 года, когда в Америке официально объявили об отмене рабства в Техасе. Слушаниям предшествовало неоднократное упоминание темы репараций потенциальными участниками президентской гонки, и законодатель Шила Джексон (демократ, от Техаса) предложила принять резолюцию о формировании специальной комиссии, которая изучила бы возможность материальных выплат и других видов компенсаций для потомков бывших невольников и жертв расовой дискриминации. Говоря о мотивах, побудивших ее выступить с такой инициативой именно сейчас, Джексон была лаконична: "Просто спрошу: почему бы и нет и почему бы не сейчас?".



По словам законодателя, через Атлантику в Америку несколько столетий назад переправили от 10 до 15 млн африканцев, порядка 2 млн человек умерли во время перевозки. Несмотря на то что с момента официального отказа от расовой сегрегации и уравнивания в правах всех жителей США независимо от цвета кожи, положение афроамериканцев и сейчас зачастую остается незавидным: около миллиона отбывающих сроки в тюрьмах осужденных - чернокожие, безработица среди афроамериканцев составляет 6,6% (в два раза выше, чем в среднем по стране), а за чертой бедности живет около 31% детей из чернокожих семей (также вдвое больше, чем в общенациональном масштабе), аргументировала свою позицию Джексон.



Омар носа не подточит: скандалистка из конгресса снова шокировала американцев

Трамп может использовать антисемитские заявления Омар в своих целях



"Слушания по выплатам состоялись в конгрессе впервые более чем за 10 лет и проводились на фоне активизации посвященных сохраняющемуся в США расовому неравенству дискуссий, идущих как среди членов Демократической партии, так и в стране в целом, - отмечает агентство АР. - Тема, в свое время считавшаяся второстепенной и по большей части не поднимавшаяся в конгрессе, со всей серьезностью обсуждалась участниками слушаний и законодателями, хоть республиканцы четко заявили о своем несогласии".



"Моральный императив"



Один из сторонников выплаты компенсаций, писатель Та-Нехиси Коутс, в частности, выразил уверенность в том, что "Америку невозможно представить без наследия рабства". "На протяжении столетия после окончания гражданской войны черные стали целью безжалостной кампании террора", - напомнил он.



В поддержку инициативы выступил и активист движения за права чернокожих американцев актер Дэнни Гловер. "Национальная политика по репарациям - это моральный, демократический и экономический императив, - заявила звезда фильмов "Смертельное оружие". - Наши слушания - еще один важный этап в длительной исторической борьбе афроамериканцев за назначение выплат за ущерб, который был причинен рабством и (законами о расовой сегрегации) Джима Кроу".



Победить бедность



Поучаствовали в дискуссии и демократы - претенденты на пост президента США. Так, сенатор Кори Букер заявил, что стране "еще лишь предстоит в полной мере осознать и преодолеть идеи расизма и превосходства белой расы, которые подрывают сами основы этой страны и остаются причиной сохраняющихся глубоких расовых несоответствий и неравенства".



Всегда правые: быть евреем в Германии снова становится опасно

Местные правые и иммигранты сошлись в антисемитизме



Еще один потенциальный соперник президента-республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года - сенатор из Калифорнии Камала Харрис - ранее уже выступала за компенсации в "какой-либо форме". В частности, она предлагала дать налоговые вычеты тем семьям, доход которых составляет менее $100 тыс. в год, что позволит улучшить материальное положение "60% семей чернокожих, которые живут в бедности".



Еще один претендент на Белый дом, сенатор Берни Сандерс, хотя и не поддержал идею выплат именно потомкам чернокожих рабов, выступил за более широкую программу борьбы с бедностью, которая будет охватывать все малоимущие слои населения. "Есть способы лучше, чем просто выписать чек", - заявил законодатель в эфире телеканала ABC. Впрочем, с учетом социально-расовой ситуации, сложившейся в США, основными бенефициарами подобных проектов станут как раз афроамериканские домохозяйства - "черных" семей, живущих в бедности, в стране в два раза больше, чем "белых".



Дела давно минувших дней



Идею компенсаций отвергают представители партии президента. Так, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил: "Нельзя назвать хорошей идеей репарации за что-то, что произошло 150 лет назад и за что никто из ныне живущих не несет ответственность". А член палаты представителей из Техаса Луи Гомерт и вовсе призвал американцев лучше учить историю и сейчас "не наказывать людей за грехи их предшественников из Демократической партии".



Я подарю тебе белый колпак: как Голливуд разбирался с Ку-клукс-кланом

Восхищались, боялись, смеялись



По оценке пригашенного республиканцами на слушания писателя Коулмэна Хьюза, выплаты потомкам пострадавших "станут обидой для многих чернокожих американцев, которые получат ценник на страдания своих предков". "Если бы мы пришли к выплате компенсаций, это привело бы к еще большему расколу страны, осложнив создание политических коалиций, необходимых для решения стоящих перед черным населением проблем", - уверен он.



Есть и еще одна причина, которая может стать серьезным препятствием для организации программы выплат - финансовая. По оценкам экономистов из университета Иллинойса, на компенсации понадобится не менее $6,5 трлн. С учетом того, что размер государственного долга США зимой установил новый рекорд, превысив $22 трлн, а дефицит федерального бюджета в мае составил $208 млрд, найти лишние средства будет крайне непросто.



Также не вполне понятно, насколько само американское общество готово к таким тратам из госказны и вообще к идее выплаты компенсаций потомкам рабов. Согласно результатам соцопроса (.pdf), проведенного компанией Marist Poll в 2016 году, 80% американцев выступают против подобных выплат. При этом идею поддерживает около 60% афроамериканцев.



Печальный опыт



Разноцветная дискриминация: в Европе растет расовая неприязнь

Политические элиты Старого Света ставят толерантность выше интересов нацбезопасности



Впрочем, даже если политическое решение о выплатах и будет принято, а деньги на его реализацию в казне найдутся, далеко не факт, что ресурсы в итоге дойдут до адресатов в полном объеме и без посредников. The New York Times в этой связи вспоминает, как выплачивались компенсации другим этническими группам в США, права которых ущемлялись по тем или иным причинам, и излишнего оптимизма этот исторический экскурс не внушает.



Например, после Второй мировой войны по решению конгресса была учреждена комиссия по претензиям индейцев, которая должна была определить порядок выплаты компенсаций племенам за изъятые у них властями земли. В своей работе комиссия столкнулась с рядом трудностей - например, с отсутствием исчерпывающей исторической документации и сложностями с оценкой стоимости отчужденных участков. "Результаты ее работы стали разочарованием для коренных американцев, - напоминает газета. - Было выплачено порядка $1,3 млрд, то есть примерно по $1 тыс. на каждого коренного американца, жившего в США на момент роспуска комиссии в 1978 году".



Отдельным решением $962 млн было выплачено за Аляску, от прав на земли которой отказались индейцы, алеуты и эскимосы. Впрочем, и в том и в другом случае средства были переведены в специальные фонды, которые напрямую не контролировались представителями коренных народов.



Суд в США восстановил иск против Nestle по обвинению в содействии рабству



Правительство также выплачивало компенсации американцам японского происхождения, которые в годы Второй мировой войны попали в лагеря для интернированных лиц, - с учетом того, что Токио воевал на стороне нацистской Германии, а Япония напрямую атаковала США. В рамках принятого в 1948 году закона примерно 26 тыс. заявителям было выплачено в общей сложности $37 млн - за утраченную недвижимость и личную собственность. Возмещения морального вреда, компенсации за нарушенные права и утрату свободы закон не предполагал. Спустя полвека конгресс увеличил выплаты - каждому из бывших интернированных добавили еще по $20 тыс., в общей сложности на это потратили свыше $1,6 млрд. Преследования "японских американцев" начались и закончились во вполне конкретные сроки, о подавляющем большинстве пострадавших сохранились официальные записи, и более половины жертв были живы в момент присуждения компенсаций, отмечает NYT. "Ситуация может оказаться гораздо более сложной и запутанной в случае с афроамериканцами, которые будут добиваться выплат за рабство", - подчеркивает газета.



В США темнокожих школьников заставили убирать хлопок и петь песни рабов



Голоса за компенсации



Активизация дебатов о выплате компенсаций наследникам невольников может быть напрямую связана с предстоящими в ноябре будущего года в США президентскими выборами. "Претенденты от Демократической партии, добивающиеся выдвижения своих кандидатур в борьбе с плотным строем конкурентов, знают, что на праймериз в будущем году для того, чтобы получить шанс стать кандидатом на соперничество с Дональдом Трампом, они должны привлечь поддержку афроамериканских избирателей, - отмечает британская The Guardian. - В Южной Каролине, где первичные выборы проводятся рано, более 60% избирателей-демократов - чернокожие".



Учеников школы Техаса попросили назвать положительные стороны рабства



Еще в июне 2014-го Та-Нехиси Коутс в своем эссе подчеркивал, что вопрос с компенсациями надо решить не только ради устранения исторической несправедливости, порожденной рабством, но и для того, чтобы избавиться от сохраняющихся проявлений дискриминации - как на бытовом, так и на официальном уровне. "Его аргументы находят отклик у многих представителей левого политического фланга, которые считают, что США как государство несут ответственность за то, чтобы исправить эти промахи, - полагает старший корреспондент BBC News в Северной Америке Энтони Зуркер. - Споры как среди демократов, претендующих на Белый дом, так и теперь уже в стенах конгресса, лишь разгораются. Однако это те дискуссии, которые вряд ли будут услышаны большинством населения страны, для которых ужасы рабства выглядят чем-то из исторических книжек. Этот вопрос с легкостью могут проигнорировать политические оппоненты, что лишь будет подливать масла в огонь расового возмущения, который тлел в Америке в годы правления Трампа". На этом фоне, пишет Зуркер, перед демократами, претендующими на Белый дом, встает дилемма: "Попытаться ли сделать то, что многие их товарищи по партии считают правильным, или просто идти к политическому успеху по пути наименьшего сопротивления?". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561623180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №34

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №8

- Рабочий график первого президента

- Мажилис: Арыс. Мы вместе!

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел телефонные переговоры с Председателем Правительства РФ Д. Медведевым

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №420

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №421

- Кадровые перестановки

- Выступление Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК А.Смаилова на отчетной встрече с населением