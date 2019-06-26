Президент Таджикистана прослезился, когда ему подарили портрет его матери

11:16 27.06.2019

Таджикские телеканалы показали сюжет, как жители Сангворского района подарили президенту Эмомали Рахмону портрет, где он изображен вместе со своей матерью.



Подарок так растрогал президента, что он несколько раз прослезился и долго говорил о необходимости проявления уважения и заботы к родителям, сообщает Ахбор.



Рахмон вспомнил о своей маме Марямбиби и рассказал, что в свое время именно мать поддержала его стремление к учебе в вузе. "Отец не пускал, думая, что останется один. Но мама ответила ему: "Буду работать и за сына. Буду ухаживать за коровами, приготовлю тебе пищу, постираю одежду. Благослови сына, чтобы он пошел учиться", - рассказал президент жителям Сангвора.



Эмомали Рахмон долго рассматривал портрет и поднял руку для совершения дуа. Он похвалил подарок и отметил, что портрет близок к оригиналу.

Президент обратил внимание на изображение рук матери: "Посмотрите на руки, она работала больше, чем мужчина. Она не накопила денег и золота, жила бедно и скромно".



Эмомали Рахмон отметил, что благодарен матери за то, что благодаря ей получил образование.



"Все было в моих руках, но я не смог за ней ухаживать, не смог достаточно смотреть за отцом, почему? Сейчас говорю детям и внукам, будьте благодарны, присмотрите за мной, позаботьтесь о матери. Это касается всех", - отметил президент.



Эмомали Рахмон призвал население уважать родителей, чаще их навещать и получить их благословение.





